Inquinamento silenzioso: microplastiche nel sangue degli animali nei luoghi più incontaminati del Brasile

La prestigiosa rivista scientifica Nature ha appena pubblicato uno studio che getta una nuova e preoccupante luce sull’estensione globale dell’inquinamento. La ricerca documenta per la prima volta come frammenti microscopici di plastica siano entrati nel circolo sanguigno della fauna selvatica che abita in alcune delle regioni del Sud America considerate tra le più intatte del pianeta. La notizia della pubblicazione ha subito attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale, poiché sposta il focus del problema dall’inquinamento degli oceani alla contaminazione invisibile degli ecosistemi terrestri.

Il legame tra impronta umana e inquinamento

Lo studio, guidato dalla ricercatrice Marcia de Almeida Monteiro Melo Ferraz insieme a un ampio team internazionale, ha esaminato i campioni ematici prelevati da tapiri e formichieri giganti in diverse aree del Brasile. I risultati dell’analisi hanno evidenziato in modo inequivocabile che la concentrazione di microplastiche all’interno dell’organismo animale aumenta in modo proporzionale all’esposizione alle attività antropiche. Incrociando le misurazioni cliniche con i dati di tracciamento satellitare, gli scienziati hanno dimostrato che vivere in prossimità di aree edificate o di siti destinati allo smaltimento dei rifiuti fa impennare drasticamente i livelli di contaminazione. L’espansione dell’impronta umana, trainata dallo sviluppo agricolo e urbano, sta quindi trasformando non solo il paesaggio, ma anche il livello di salute interna delle specie terrestri.

La contaminazione degli habitat remoti

L’aspetto indubbiamente più allarmante e interessante della pubblicazione riguarda i ritrovamenti effettuati nelle zone di natura selvaggia. Le microplastiche non si limitano affatto alle aree ad alta densità abitativa, ma riescono a penetrare subdolamente anche all’interno di habitat apparentemente immacolati. Nel Pantanal, celebre per essere una delle zone umide più remote e preservate al mondo, ogni singolo animale testato è risultato positivo alla presenza di particelle plastiche nel sangue. Alcuni degli esemplari monitorati vivono a oltre sessantacinque chilometri di distanza dalle infrastrutture umane più vicine e a ben centododici chilometri dal più vicino centro di gestione dei rifiuti. Questo dato sconcertante indica che gli inquinanti plastici viaggiano ben oltre i confini fisici dello sviluppo urbano, minacciando direttamente la biodiversità globale.

Come viaggiano i frammenti inquinanti

Per comprendere appieno la portata di questo fenomeno transfrontaliero, è fondamentale analizzare la natura chimica e fisica di queste particelle. Le microplastiche sono minuscoli frammenti di materiale polimerico sintetico aventi dimensioni inferiori ai cinque millimetri. A causa della loro estrema leggerezza, queste particelle possiedono una mobilità ambientale straordinaria che permette loro di non depositarsi unicamente al suolo. Questi frammenti vengono facilmente trasportati attraverso i venti e l’atmosfera, ma viaggiano su lunghe distanze anche spinti dalle piogge, dallo scorrimento dei fiumi, dalle inondazioni stagionali e dalle correnti delle acque sotterranee. È esattamente questa complessa e inarrestabile rete di dispersione che permette all’inquinamento plastico di raggiungere i mammiferi terrestri ovunque si trovino.

I numeri della ricerca in Brasile

I dati quantitativi raccolti dal team di studiosi offrono una fotografia chiara della situazione emersa tra il mese di febbraio del 2021 e il mese di novembre del 2022. Gli esperti hanno prelevato e analizzato il sangue di ventisei tapiri e ventuno formichieri giganti, muovendosi attraverso l’Amazzonia, la savana del Cerrado e le zone umide del Pantanal. Su un totale di quarantasette animali analizzati in laboratorio, ben quarantatré presentavano particelle sintetiche all’interno del proprio sistema sanguigno. La concentrazione media rilevata dalle analisi spettroscopiche è stata di quasi settantaquattro particelle per ogni singolo millilitro di sangue, un valore sistemico che certifica la pervasività del fenomeno in queste specie vulnerabili.

Le prospettive per la tutela della fauna

Di fronte alla gravità di questi risultati inediti, gli autori dello studio suggeriscono che le future politiche di conservazione dovrebbero concentrarsi sul limitare l’esposizione della fauna alle infrastrutture umane. Migliorare drasticamente la gestione dei rifiuti e controllare l’espansione territoriale potrebbe contribuire a ridurre i livelli di assorbimento di tali inquinanti. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che, pur essendoci una forte evidenza statistica, saranno necessari ulteriori approfondimenti scientifici per stabilire la provenienza esatta dei frammenti e decodificare il meccanismo biologico attraverso il quale essi riescono a penetrare le membrane fino a raggiungere il sangue degli animali. La scoperta impone un radicale cambio di prospettiva, ricordandoci che la tutela degli ecosistemi deve oggi fare i conti con un inquinamento invisibile capace di infiltrarsi nel cuore stesso della natura incontaminata.