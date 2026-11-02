Intelligenza artificiale e biotecnologie: Claude progetta 35.000 anticorpi in un mese e apre una nuova fase nello sviluppo di farmaci

Il settore della scoperta di farmaci sta affrontando una trasformazione profonda, trainata dall’impiego di modelli generativi avanzati capaci di interpretare la complessità biologica. La società tecnologica Anthropic ha recentemente diffuso un dettagliato resoconto sul proprio programma dedicato alle scienze della vita. Il documento raccoglie i risultati preliminari ottenuti in collaborazione con sei partner d’eccezione, tra cui figurano realtà innovative e colossi del calibro di Bristol Myers Squibb, BigHat Biosciences, Divergence Labs, Enveda, Generate Biomedicines e The Column Group, affiancati da programmi di ricerca interni gestiti direttamente dalla compagnia. I dati tecnici presentati derivano interamente dai report operativi delle aziende coinvolte e, pur non essendo stati ancora sottoposti al vaglio formale della revisione tra pari (peer review), descrivono una serie di progressi sperimentali di notevole rilevanza empirica.

La sfida delle allergie alimentari e la progettazione mirata degli anticorpi

Il caso più eclatante emerso dalla sperimentazione riguarda la lotta contro le allergie alimentari, patologie complesse mediate principalmente dalle immunoglobuline di classe E (IgE). Nella dinamica della reazione allergica, una parte di queste molecole circola liberamente nel flusso sanguigno, mentre un’altra frazione si ancora tenacemente alla superficie dei mastociti e dei basofili, innescando il rilascio massiccio di mediatori infiammatori. Mentre i trattamenti standard approvati si limitano a neutralizzare le IgE circolanti nel plasma, l’azienda biotecnologica Divergence Labs ha impostato un obiettivo terapeutico molto più ambizioso: strappare le immunoglobuline già legate ai recettori cellulari. Per ottenere un simile risultato biologico è necessaria una molecola bispecifica dotata di due bracci funzionali, uno capace di legarsi saldamente alla molecola bersaglio e l’altro in grado di scardinarla dalla membrana cellulare.

Attraverso la formalizzazione degli obiettivi biologici operata dai ricercatori, il modello Claude ha elaborato in maniera largamente autonoma una strategia di progettazione dettagliata, generando circa trentacinquemila configurazioni di anticorpi terapeutici in poco meno di un mese di calcolo. La fase successiva ha evidenziato la reale natura della transizione computazionale nei laboratori moderni: ideare una sequenza teorica non equivale a sintetizzarla e testarla biologicamente. Le verifiche empiriche in vitro hanno isolato tre candidati capaci di legarsi strettamente al bersaglio e venti varianti in grado di rimuovere le IgE dalle cellule. Tra queste ultime, tre molecole hanno mostrato un’efficacia superiore a quella del farmaco convenzionale impiegato come standard di cura. Il percorso di selezione ha dimostrato come il ruolo dell’algoritmo sia quello di restringere radicalmente un immenso imbuto di ricerca, trasformando decine di migliaia di ipotesi digitali in un ristretto nucleo di molecole pronte per le fasi di ingegnerizzazione avanzata.

Dalle terapie geniche e cellulari all’automazione molecolare nei laboratori

Il secondo ambito d’impatto riguarda l’evoluzione dell’immunoterapia oncologica, in particolare l’ottimizzazione della terapia cellulare CAR-T. I ricercatori di Generate Biomedicines hanno utilizzato l’ambiente computazionale Claude Code per superare i limiti storici di queste terapie, tradizionalmente efficaci nei tumori ematologici ma poco performanti contro i tumori solidi. Intervenendo sul codice genetico che programma l’attività delle cellule immunitarie, il team ha identificato una variante di una sequenza funzionale più corta del settanta per cento rispetto allo standard di riferimento. Nei test di laboratorio, i linfociti modificati con questa sequenza sintetica hanno espresso un numero di recettori dieci volte superiore, dimostrando una capacità di eliminazione delle cellule tumorali notevolmente più persistente e incisiva nel tempo.

Parallelamente, l’esperienza condotta presso BigHat Biosciences ha esplorato l’integrazione diretta del modello all’interno di un’infrastruttura di laboratorio automatizzato. Nell’arco di dieci settimane, la piattaforma ha consentito di sintetizzare e testare oltre mille varianti anticorpali: i profili più promettenti hanno mostrato un’affinità di legame con l’antigene dieci volte superiore rispetto ai composti di partenza, unitamente a una stabilità termica aumentata di diciotto gradi centigradi in soluzione per la molecola oncologica e a una propensione all’aggregazione ridotta di oltre cento volte per il candidato a rilascio prolungato. L’aspetto più significativo del processo si è manifestato quando i ricercatori hanno iniziato a dubitare dell’accuratezza delle metriche analitiche tradizionali impiegate per stimare la stabilità delle proteine. Il modello non si è limitato a generare nuove strutture biologiche, ma ha agito come revisore metodologico, rielaborando i dati grezzi raccolti dagli strumenti, proponendo parametri di valutazione alternativi e suggerendo correzioni ai protocolli sperimentali che hanno poi confermato la bontà delle previsioni iniziali.

La gestione dei processi burocratici e la documentazione regolatoria

L’accelerazione consentita dalle tecnologie avanzate non riguarda esclusivamente la fase chimica e computazionale, ma investe in misura determinante anche l’onere amministrativo associato alla conformità farmaceutica. Presso la società Enveda, i chimici di produzione dedicavano fino al settantacinque per cento del loro monte ore lavorativo alla compilazione, alla revisione e alla verifica di complesse schede di processo e standard operativi. L’analisi condotta su oltre mille pagine di fascicoli tecnici ha visto il modello identificare tutte le undici criticità già evidenziate dai revisori umani, portando alla luce ulteriori sette errori passati inosservati durante il controllo manuale.

Questo intervento ha abbattuto i tempi complessivi di verifica dell’ottantanove per cento, contraendo un lavoro di oltre venticinque ore a meno di centottanta minuti complessivi. Oltre al controllo di qualità formale, lo strumento è stato impiegato nella redazione di due complessi documenti di conformità per le autorità di controllo, completando una prima stesura strutturata in appena quattro ore a fronte di un processo tradizionale che avrebbe richiesto circa tre mesi di lavoro manuale da parte di personale altamente specializzato.

I limiti della ricerca preclinica e il nuovo assetto della scoperta scientifica

Nonostante l’entusiasmo suscitato da questi traguardi, l’intero corpus dei dati resi noti deve essere inquadrato con rigorosa cautela scientifica. La totalità delle osservazioni riportate si colloca nell’alveo della ricerca preclinica, priva di qualsiasi validazione su soggetti umani e non ancora corroborata da studi formali di tossicità ed efficacia terapeutica in vivo su larga scala. Le indicazioni di superiorità rispetto ai trattamenti correnti rappresentano valutazioni preliminari interne condotte nei laboratori dei rispettivi sviluppatori e necessitano di conferme indipendenti attraverso protocolli stringenti.

In questo contesto si inserisce anche la recente acquisizione da parte di Anthropic della startup Mithril Medicine, un’iniziativa guidata da un singolo ricercatore che ha condotto una molecola sperimentale dal concept teorico ai primi dati murini in meno di diciotto mesi grazie al supporto del modello. Sebbene le stime societarie ipotizzino l’avvio della sperimentazione clinica sull’uomo entro la fine del 2028, tale traguardo rappresenta unicamente una proiezione temporale e non una certezza di esito. Il reale cambio di paradigma evidenziato da questo report non risiede nella presunta trasformazione del software in un chimico infallibile, bensì nello spostamento strutturale del punto critico della ricerca: se in passato il limite primario era rappresentato dalla quantità di ipotesi molecolari concepibili dalla mente umana, oggi la frontiera si sposta interamente sulla capacità fisica, tecnologica ed economica di fabbricare e validare in laboratorio i candidati proposti dalle macchine.