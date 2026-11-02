Intelligenza artificiale e meteo, a Bologna un archivio di 16 anni di dati radar per prevedere le piogge estreme

Sedici anni di osservazioni radar meteorologiche, con una risoluzione spaziale di 1 km e aggiornamenti ogni cinque minuti, per migliorare la previsione delle precipitazioni e affrontare gli eventi meteorologici estremi. È uno dei risultati delle attività di IT4LIA AI Factory, l’iniziativa europea con sede al Tecnopolo DAMA di Bologna, che attraverso il settore Earth punta a sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale per il monitoraggio e la previsione dei fenomeni ambientali.

Al centro del progetto c’è IT-DPC-SRI, un archivio standardizzato che raccoglie dati radar sulle precipitazioni dal 2010 al 2026. La sua realizzazione risponde a una delle principali criticità del settore: la frammentazione delle informazioni meteorologiche disponibili in Italia, che finora ha rappresentato un ostacolo allo sviluppo di modelli previsionali e strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

Sulla base di questo patrimonio informativo è stato sviluppato IRENE, un modello di deep learning progettato per il nowcasting, ovvero la previsione delle precipitazioni a brevissimo termine. L’obiettivo è fornire strumenti di supporto alle decisioni, soprattutto in presenza di fenomeni ad alto impatto, con potenziali applicazioni anche per le autorità di Protezione civile. Un altro risultato è ArcoDataHub, piattaforma che riunisce 17 dataset e ne facilita l’accesso e l’utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di nuovi servizi. Parallelamente, i ricercatori lavorano a sistemi di downscaling basati sull’intelligenza artificiale, per aumentare fino alla scala chilometrica il dettaglio delle proiezioni climatiche stagionali e migliorare la valutazione degli impatti sul territorio.

Le applicazioni potenziali interessano diversi settori: dalla gestione delle emergenze all’agricoltura, dalle assicurazioni ai servizi pubblici, fino alle energie rinnovabili. Le attività di Earth comprendono inoltre lo studio dell’aumento delle temperature marine e la simulazione di fenomeni ambientali su scala locale e globale. IT4LIA AI Factory mette a disposizione servizi gratuiti, nel rispetto dei requisiti di accesso, per startup, piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni e istituzioni accademiche. L’iniziativa può contare su un investimento complessivo di circa 420 milioni di euro, finanziato in parti uguali dalla Commissione europea e dal Governo italiano, con il coinvolgimento di istituzioni, enti di ricerca e università.