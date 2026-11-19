Gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di oltre 879mila chip per l’intelligenza artificiale a società cinesi, comprese alcune delle principali aziende tecnologiche del Paese asiatico e imprese inserite negli elenchi del Pentagono per i loro presunti collegamenti con l’apparato militare di Pechino. È quanto emerge dai documenti pubblicati dalla Commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti americana, che fanno luce sulle autorizzazioni concesse dal Dipartimento del Commercio fino a maggio 2026. Tra le società destinatarie delle autorizzazioni figurano anche Alibaba e Tencent, due importanti protagonisti del settore tecnologico cinese. La documentazione evidenzia inoltre la dimensione delle richieste presentate dalle aziende interessate: a maggio risultavano infatti domande per la vendita in Cina di 3,4 milioni di chip statunitensi destinati all’intelligenza artificiale, prodotti da Nvidia e Advanced Micro Devices (AMD).

Chip per l’intelligenza artificiale alla Cina: le autorizzazioni degli Stati Uniti

Le informazioni rese pubbliche dalla Commissione Affari esteri della Camera americana portano al centro dell’attenzione il sistema di autorizzazioni attraverso il quale il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha consentito l’esportazione di semiconduttori avanzati verso il mercato cinese. Il dato principale riguarda gli oltre 879mila chip AI per i quali è stata autorizzata la vendita fino a maggio 2026. Si tratta di una quantità significativa di componenti destinati alle tecnologie dell’intelligenza artificiale, un settore nel quale la disponibilità di semiconduttori rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo delle capacità di elaborazione informatica. Le autorizzazioni riguardano diverse società cinesi, tra cui Alibaba e Tencent, ma la documentazione parlamentare mette in evidenza anche un aspetto particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza nazionale americana: alcune delle aziende coinvolte risultavano inserite dal Dipartimento della Difesa nell’elenco delle “societa’ militari cinesi”. La presenza di imprese appartenenti a questa categoria tra quelle interessate dalle autorizzazioni solleva interrogativi sulla compatibilità tra le decisioni commerciali e le valutazioni di sicurezza formulate dalle diverse strutture dell’amministrazione statunitense.

Nvidia e AMD, richieste per 3,4 milioni di semiconduttori destinati al mercato cinese

La documentazione pubblicata dalla Camera dei rappresentanti permette di distinguere tra le vendite autorizzate dal Dipartimento del Commercio e il volume complessivo delle richieste presentate per esportare chip verso la Cina. Se le autorizzazioni concesse fino a maggio 2026 riguardavano oltre 879mila componenti, nello stesso mese le richieste di vendita avevano raggiunto quota 3,4 milioni di chip per l’intelligenza artificiale. I semiconduttori oggetto delle domande erano prodotti dalle aziende statunitensi Nvidia e Advanced Micro Devices (AMD). I due numeri delineano la portata delle operazioni sottoposte all’esame delle autorità americane, distinguendo il quantitativo per il quale era già stato concesso il via libera da quello complessivamente richiesto dalle società interessate. Il ruolo di Nvidia e AMD conferma la centralità dei produttori statunitensi nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale, componenti strategici per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi di calcolo avanzati.

Le aziende cinesi nella lista del Pentagono e i dubbi sulla sicurezza nazionale

Uno degli elementi più rilevanti emersi dai documenti riguarda le autorizzazioni concesse anche ad aziende presenti nella lista delle società militari cinesi compilata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La circostanza introduce una questione che va oltre il valore commerciale delle esportazioni e coinvolge direttamente le valutazioni delle autorità americane sui possibili rapporti tra alcune imprese cinesi e il settore militare. La documentazione mette così in relazione due ambiti distinti dell’azione federale: da una parte le autorizzazioni all’esportazione rilasciate dal Dipartimento del Commercio, dall’altra le classificazioni elaborate dal Pentagono nell’ambito della sicurezza nazionale. Proprio questa sovrapposizione rende particolarmente delicato il caso delle licenze concesse, in un settore come quello dei semiconduttori avanzati nel quale le applicazioni dell’intelligenza artificiale assumono un’importanza crescente anche sul piano strategico.

Brian Mast solleva il caso Maginfra e New Matrix: sospetti di contrabbando di chip

Alle informazioni sulle autorizzazioni si aggiungono le preoccupazioni espresse dal presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Brian Mast, che ha richiamato l’attenzione su due società in particolare: Maginfra e New Matrix. Secondo quanto riferito da Mast, entrambe sarebbero sospettate di operare come società di copertura utilizzate per il contrabbando di chip. Si tratta di sospetti che il presidente della Commissione ha collegato alle caratteristiche e ai rapporti delle due imprese, sollevando interrogativi sulle autorizzazioni commerciali loro concesse. In particolare, Mast ha riferito che Maginfra e New Matrix avrebbero uffici vuoti e manterrebbero legami con aziende già sottoposte a sanzioni per ragioni di sicurezza nazionale. Le circostanze indicate dal parlamentare repubblicano costituiscono il principale elemento alla base delle sue preoccupazioni. I sospetti riguardano la possibile funzione delle due società come strutture intermediarie nelle operazioni di trasferimento dei semiconduttori, ma le informazioni rese note non consentono di considerare accertata un’attività di contrabbando.

Esportazioni tecnologiche tra Stati Uniti e Cina, il nodo dei controlli sui chip AI

Il materiale pubblicato dalla Commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti pone al centro del confronto istituzionale americano il tema dei controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate verso la Cina. Le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento del Commercio, la presenza di aziende inserite negli elenchi del Dipartimento della Difesa e i sospetti avanzati su Maginfra e New Matrix rappresentano aspetti diversi di una stessa questione: la verifica delle società destinatarie dei semiconduttori statunitensi per l’intelligenza artificiale e dei loro eventuali collegamenti con soggetti considerati sensibili dalle autorità americane. Il caso assume particolare rilievo per il coinvolgimento di produttori come Nvidia e AMD e per la presenza, tra le aziende cinesi interessate dalle autorizzazioni, di gruppi tecnologici delle dimensioni di Alibaba e Tencent. Le preoccupazioni formulate da Brian Mast concentrano infine l’attenzione sulle procedure di verifica delle imprese beneficiarie delle autorizzazioni, soprattutto quando emergono sospetti relativi a società di copertura e rapporti con aziende sottoposte a sanzioni per motivi di sicurezza nazionale.