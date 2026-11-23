Jensen Huang torna alla guida di NVIDIA con effetto immediato e il titolo della società registra un’impennata del 31,3% nelle contrattazioni pre-mercato. La decisione è stata presa all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, che ha approvato la reintegrazione di Huang nelle cariche di Presidente e Amministratore Delegato, oltre al suo ritorno come membro dello stesso Consiglio. Una svolta ai vertici di una delle più importanti aziende tecnologiche al mondo, accompagnata da un significativo movimento delle azioni sui mercati finanziari. La reintegrazione è arrivata al termine di una serie di discussioni e incontri tra Huang e i componenti del Consiglio di Amministrazione. Al termine del confronto, il Consiglio si è dichiarato soddisfatto della franchezza dimostrata dal manager e della sua capacità di guidare nuovamente NVIDIA.

Jensen Huang torna CEO di NVIDIA: la decisione unanime del Consiglio di Amministrazione

Il ritorno di Jensen Huang alla guida dell’azienda è il risultato di un processo di valutazione che ha coinvolto direttamente il Consiglio di Amministrazione. Gli incontri e le discussioni con Huang hanno portato i consiglieri a esprimere un giudizio favorevole sulle sue capacità di leadership, culminato nel voto unanime per la sua reintegrazione. La decisione riguarda contemporaneamente tre incarichi: quello di Presidente, quello di Amministratore Delegato e quello di membro del Consiglio di Amministrazione. Huang torna quindi ad assumere la responsabilità della direzione aziendale e a partecipare direttamente all’organo che ne definisce gli orientamenti strategici. Il Consiglio ha motivato la propria scelta sottolineando la fiducia nelle qualità manageriali di Huang e nell’interesse complessivo dell’azienda e dei soggetti coinvolti nelle sue attività.

NVIDIA, consultato il governo degli Stati Uniti: esclusi rischi per la sicurezza nazionale

Un elemento centrale del processo decisionale è rappresentato dalle consultazioni con alti funzionari del governo degli Stati Uniti. Prima di procedere alla reintegrazione, il Consiglio di Amministrazione di NVIDIA ha ricevuto pareri da esponenti di alto livello dell’amministrazione americana. Sulla base di tali pareri, il Consiglio ha espresso la propria convinzione che il ritorno di Huang ai vertici della società non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale. La valutazione relativa alla sicurezza nazionale si affianca quindi a quella sulle capacità di leadership del manager. Entrambi gli elementi hanno contribuito alla decisione unanime di restituirgli gli incarichi precedentemente ricoperti.

Il Consiglio di NVIDIA conferma la piena fiducia in Jensen Huang

Nella dichiarazione sulla reintegrazione, il Consiglio di Amministrazione di NVIDIA ha espresso il proprio sostegno a Huang, evidenziando le ragioni della decisione e ringraziando chi ha garantito la gestione dell’azienda durante il periodo di transizione. “Il Consiglio di Amministrazione ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare NVIDIA e che la sua reintegrazione sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti. Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l’ora di collaborare con lui nel suo ritorno alla guida dell’azienda. Siamo grati a Colette Kress per l’eccellente servizio svolto come CEO ad interim, oltre alle sue continue responsabilità come Direttore Finanziario di NVIDIA”. Il riferimento a Colette Kress chiarisce anche il passaggio di consegne nella direzione aziendale. Kress, che aveva ricoperto l’incarico di CEO ad interim, continua a svolgere le proprie responsabilità come Direttore Finanziario di NVIDIA.

Azioni NVIDIA in forte rialzo: +31,3% nelle contrattazioni pre-mercato

Il ritorno di Jensen Huang coincide con un movimento particolarmente significativo del titolo NVIDIA in Borsa. Le azioni della società risultano infatti in rialzo del 31,3% nel pre-mercato, un incremento che accompagna la notizia della reintegrazione del manager. Il dato riguarda le contrattazioni precedenti all’apertura della seduta ordinaria e rappresenta uno degli aspetti finanziari più rilevanti della giornata per la società tecnologica americana. Il rialzo si inserisce nel quadro della nuova fase di governance, caratterizzata dal ritorno di Huang alla guida operativa dell’azienda e dalla conferma della fiducia espressa nei suoi confronti dal Consiglio di Amministrazione.

Jensen Huang rompe il silenzio dopo la reintegrazione: “sono onorato di tornare in NVIDIA”

Dopo l’annuncio della reintegrazione, Jensen Huang ha commentato personalmente il proprio ritorno, manifestando gratitudine per la fiducia ricevuta e sottolineando il senso di responsabilità con cui intende riprendere la guida dell’azienda. “Sono onorato di tornare in NVIDIA e di guidare una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo all’inizio di una nuova rivoluzione industriale. Assumo questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione di NVIDIA per la fiducia e la riflessione dimostrate durante questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership come Presidente e a Colette Kress e al nostro staff dirigenziale per aver guidato NVIDIA in questo periodo. Ringrazio inoltre profondamente i nostri dipendenti, gli azionisti, i leader del settore e i partner di tutto il mondo per il loro straordinario supporto. Soprattutto, sono grato per l’amore e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare al lavoro”. Nelle sue parole, Huang collega il ritorno alla guida di NVIDIA all’inizio di una nuova rivoluzione industriale, sottolineando il ruolo che l’azienda è chiamata a svolgere nel panorama tecnologico mondiale. Il manager ha inoltre rivolto un ringraziamento specifico a Harvey Jones per la leadership esercitata come Presidente, a Colette Kress e allo staff dirigenziale per la gestione della società durante la sua assenza. Un riconoscimento esteso anche ai dipendenti, agli azionisti, ai rappresentanti del settore tecnologico e ai partner internazionali, oltre che alla propria famiglia.

La nuova governance di NVIDIA dopo il ritorno di Huang

Con la reintegrazione immediata di Jensen Huang si definisce il nuovo assetto dei vertici di NVIDIA. Il manager riassume la presidenza e la direzione esecutiva, oltre al proprio posto nel Consiglio di Amministrazione, mentre Colette Kress prosegue nelle funzioni di Direttore Finanziario dopo aver assicurato la guida temporanea della società. Il voto unanime del Consiglio, le valutazioni ricevute dagli alti funzionari del governo americano e la dichiarazione pubblica di Huang segnano i passaggi fondamentali della decisione. La società affida nuovamente la propria guida al manager, con il sostegno esplicito dell’organo amministrativo e con un rialzo del titolo del 31,3% nelle contrattazioni pre-mercato.