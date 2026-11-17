Una rete internet globale in cui la sicurezza delle comunicazioni sia garantita dalle stesse leggi della fisica. Un obiettivo ambizioso, al centro della ricerca sulle tecnologie quantistiche, che oggi compie un importante passo avanti grazie a un esperimento realizzato alla Sapienza Università di Roma. Un gruppo di ricercatori è riuscito, per la prima volta, a stabilire una connessione quantistica tra fotoni prodotti da 2 sorgenti artificiali indipendenti, senza che le particelle abbiano mai interagito direttamente.

Il risultato, pubblicato sulla rivista Science Advances, è stato ottenuto dal team coordinato da Mattia Beccaceci e Giuseppe Ronco, ricercatori del Dipartimento di Fisica, sotto la supervisione di Rinaldo Trotta, docente dello stesso dipartimento e fondatore del gruppo Nanophotonics. La dimostrazione apre nuove prospettive per lo sviluppo di una rete internet quantistica, nella quale le informazioni potranno essere trasmesse sfruttando proprietà fondamentali della meccanica quantistica.

La chiave è l’entanglement

Alla base di questa nuova frontiera delle comunicazioni c’è l’entanglement, una delle proprietà più sorprendenti della fisica quantistica. Quando 2 particelle, come i fotoni, si trovano in questo stato, non possono più essere considerate sistemi indipendenti, ma componenti di un unico sistema quantistico. Le loro proprietà risultano infatti correlate in modo tale che la misura effettuata su una particella consente di prevedere il risultato della misura sull’altra, anche quando le due si trovano a grande distanza.

Questa particolare correlazione può essere sfruttata per realizzare sistemi di comunicazione estremamente sicuri, per esempio attraverso la distribuzione di chiavi crittografiche quantistiche. La loro applicazione su scala globale incontra però un ostacolo: i fotoni possono andare perduti durante la propagazione e, a differenza dei segnali delle comunicazioni tradizionali, non possono essere semplicemente amplificati con i dispositivi convenzionali senza comprometterne le proprietà quantistiche.

Per superare questo limite entra in gioco l’entanglement swapping, un protocollo che consente di creare una correlazione quantistica tra particelle che non hanno mai condiviso un’origine comune e non hanno interagito direttamente. Il procedimento parte da due coppie di fotoni già entangled. Attraverso una particolare misura effettuata su un fotone di ciascuna coppia, è possibile trasferire la correlazione quantistica ai due fotoni rimanenti, collegandoli tra loro.

È un principio fondamentale per la realizzazione dei ripetitori quantistici: dispositivi destinati a estendere progressivamente l’entanglement attraverso una successione di nodi intermedi, rendendo possibile la trasmissione di informazioni quantistiche su distanze sempre maggiori.

Due sorgenti indipendenti, la sfida dell’indistinguibilità

Finora l’entanglement swapping era stato dimostrato utilizzando sorgenti probabilistiche, che generano fotoni in maniera casuale, oppure ricorrendo a un singolo emettitore quantistico, capace di produrre particelle entangled su richiesta. Entrambe le soluzioni presentano però limiti rispetto alla realizzazione di una rete di comunicazione su larga scala, che richiede numerose sorgenti indipendenti, distribuite nei diversi nodi e in grado di operare in modo coordinato.

La novità dell’esperimento della Sapienza consiste proprio nell’aver dimostrato il protocollo utilizzando due emettitori quantistici distinti. Si tratta di quantum dots, o punti quantici, strutture realizzate con materiali semiconduttori che funzionano come veri e propri “atomi artificiali”, in grado di generare fotoni entangled in maniera deterministica, cioè su richiesta. Perché l’esperimento riuscisse, era necessario che i fotoni prodotti dalle due sorgenti fossero indistinguibili, ossia avessero caratteristiche fisiche perfettamente compatibili. Un requisito tutt’altro che semplice da soddisfare: anche due quantum dots apparentemente identici presentano infatti piccole differenze strutturali, che si traducono in energie diverse dei fotoni emessi.

I ricercatori hanno superato questo ostacolo integrando i punti quantici con speciali dispositivi piezoelettrici, materiali capaci di deformarsi quando vengono sottoposti a una tensione elettrica. Applicando sollecitazioni meccaniche estremamente precise e sfruttando microcavità ottiche, il gruppo è riuscito a modificare le proprietà elettroniche dei quantum dots, allineando l’energia dei fotoni prodotti dalle due sorgenti. In questo modo è stato possibile ottenere le condizioni necessarie per realizzare l’entanglement swapping tra emettitori indipendenti, superando uno dei principali ostacoli alla costruzione di reti quantistiche scalabili.

Un passo avanti verso l’internet del futuro

L’esperimento ha raggiunto un’accuratezza del 71%, un risultato che supera ampiamente la soglia prevista per spiegare le correlazioni osservate attraverso modelli classici. Il traguardo ottenuto dal gruppo della Sapienza rappresenta un avanzamento significativo verso la realizzazione di reti quantistiche basate su molteplici sorgenti indipendenti. La possibilità di collegare tra loro nodi dotati di emettitori quantistici distinti costituisce infatti un requisito essenziale per passare dagli esperimenti di laboratorio a infrastrutture di comunicazione più estese.

Le ricadute potenziali riguardano soprattutto la sicurezza delle trasmissioni. Le tecnologie quantistiche consentono infatti di rilevare eventuali tentativi di intercettazione delle comunicazioni, offrendo nuove possibilità per proteggere lo scambio di informazioni sensibili. La strada verso un’internet quantistica globale è ancora lunga, ma la dimostrazione realizzata alla Sapienza affronta uno dei passaggi tecnologici fondamentali: rendere possibile la connessione tra sorgenti quantistiche indipendenti. Un tassello decisivo per costruire le reti di comunicazione del futuro.