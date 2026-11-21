Il Perù e gli Stati Uniti rafforzano la cooperazione nella prevenzione e nella gestione delle calamità naturali, mentre il Paese sudamericano si prepara ad affrontare un fenomeno di El Niño di intensità eccezionale. I 2 governi hanno firmato un memorandum d’intesa per potenziare le capacità di risposta alle emergenze e coordinare il supporto tecnico e operativo, in vista dei possibili effetti del fenomeno climatico. L’accordo è stato sottoscritto presso la sede del Ministero degli Esteri peruviano dal ministro dello Sviluppo agrario e dell’Irrigazione, Marco Vinelli, e dall’ambasciatore statunitense a Lima, Bernie Navarro. Attraverso un messaggio pubblicato sui social media, il diplomatico ha sottolineato che l’intesa mira a rafforzare la risposta ai disastri e collegare le capacità di aziende ed esperti statunitensi con le esigenze del Perù. Una collaborazione che, ha aggiunto, punta a costruire alleanze reali capaci di produrre benefici duraturi per la popolazione peruviana.

Navarro ha inoltre assicurato ai media locali che l’amministrazione del presidente Donald Trump è impegnata a sostenere il Perù nella prevenzione e nella gestione delle conseguenze del fenomeno. Tra le iniziative previste figura l’arrivo, nel gennaio 2027, della USS Comfort, la più grande nave ospedale della Marina statunitense. L’unità sarà a disposizione per fornire assistenza sanitaria alla popolazione nel caso in cui le inondazioni previste lungo la costa settentrionale compromettano la capacità operativa del sistema sanitario locale.

El Niño è un fenomeno climatico associato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico tropicale. Le sue conseguenze si manifestano, in particolare, con precipitazioni particolarmente intense lungo le coste dell’Ecuador e del Perù settentrionale, favorendo l’esondazione dei fiumi e il verificarsi di estesi allagamenti. L’attuale episodio desta particolare preoccupazione per la sua intensità: le temperature delle acque del Pacifico tropicale orientale superano di circa cinque gradi i valori medi storici del periodo. Una condizione che lascia prevedere conseguenze potenzialmente più gravi rispetto a quelle dei precedenti grandi eventi di El Niño del 1982-1983, 1997-1998 e 2016-2017. La cooperazione tra Lima e Washington si inserisce dunque in una strategia di preparazione a un’emergenza che potrebbe mettere a dura prova infrastrutture, territori e servizi essenziali, a cominciare dalla rete sanitaria delle regioni costiere più esposte.