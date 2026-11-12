Inverno 2026-2027 sotto il segno di Super El Niño, tra nevicate abbondanti negli Stati Uniti, mitezza atlantica in Europa e l’incognita del vortice polare

L’aggiornamento odierno delle proiezioni stagionali dedicate all’inverno 2026-2027 delinea uno scenario sempre più definito su scala emisferica, accentuando la probabilità di condizioni fredde e nevose su ampie porzioni degli Stati Uniti mentre continua a confermare per il continente europeo un impianto complessivamente più mite rispetto alle medie climatiche del periodo. A rendere particolarmente affascinante e al tempo stesso aperto a possibili colpi di scena l’andamento della prossima stagione invernale interviene tuttavia un segnale convergente individuato sia dal centro europeo ECMWF sia dal modello britannico UKMO, i quali mostrano entrambi un progressivo indebolimento del vortice polare stratosferico tra i mesi di gennaio e febbraio che potrebbe rimescolare le carte proprio nel cuore dell’inverno.

Cosa cambia con l’aggiornamento di novembre e il confronto con lo storico inverno 1997-1998

Analizzando le differenze tra le elaborazioni modellistiche rilasciate in ottobre e quelle aggiornate a novembre emerge un evidente rafforzamento delle anomalie di bassa pressione sugli Stati Uniti e sull’oceano Atlantico, accompagnato da un’area anticiclonica ancora più strutturata alle latitudini canadesi. Pur ricordando che gli scarti tra due corse previsionali successive misurano l’evoluzione della tendenza e non vanno confusi con la configurazione barica assoluta, questo aggiustamento rende la circolazione invernale nordamericana molto più incisiva e favorisce un ulteriore calo termico rispetto alle stime precedenti sugli Stati Uniti occidentali e sudorientali, spingendo invece verso valori più miti l’alto Midwest, il Nordest statunitense e gran parte del Canada. Sul fronte delle precipitazioni nevose il nuovo aggiornamento incrementa gli accumuli attesi su buona parte dei settori occidentali e settentrionali degli Stati Uniti, lungo la catena degli Appalachi, nell’estremo Nordest e sul Canada meridionale, riducendoli invece sul Midwest centrale.

Sul versante europeo il rafforzamento dell’alta pressione si combina con una depressione atlantica più profonda e attiva, costruendo un corridoio barico favorevole alla risalita di correnti occidentali o sudoccidentali piuttosto miti e cariche di umidità. Rispetto alle mappe di ottobre le nevicate mostrano un lieve incremento su alcuni settori centro-occidentali e un aumento più sensibile sull’Europa nordorientale, diminuendo al contrario su parte dell’Europa centrale e sudorientale, anche se un miglioramento relativo rispetto al mese precedente non equivale automaticamente a precipitazioni nevose superiori alla media storica.

A governare questa complessa architettura atmosferica è un episodio di Super El Niño ormai prossimo al suo massimo sviluppo, le cui anomalie termiche oceaniche e la cui risposta barica presentano forti analogie con il celebre inverno 1997-1998. Come sottolineato nell’analisi tecnica di Andrej Flis, individuare un precedente storico così affine non significa attendersi una replica identica della stagione di quasi trent’anni fa, ma aiuta a comprendere come un inverno complessivamente mite su scala continentale possa comunque produrre nevicate eccezionali laddove si incrociano i flussi perturbati e le sacche d’aria più fresca. Durante l’inverno 1997-1998 il Canada meridionale e gran parte degli Stati Uniti settentrionali sperimentarono infatti temperature superiori alla norma con un deficit di neve nelle pianure settentrionali, nel Midwest, attorno ai Grandi Laghi e nel Canada orientale, mentre una traiettoria molto più meridionale delle perturbazioni scaricò ingenti quantitativi di neve sulla Sierra Nevada, sui rilievi del Sudovest, sugli Appalachi e su parte del Nordest statunitense. Nello stesso inverno l’Europa visse una stagione prevalentemente mite e povera di neve soprattutto nei settori centrali, nel Regno Unito e verso il Sudest, lasciando spazio a condizioni invernali più incisive soltanto sull’estremo Nord e sulle fasce montuose più elevate.

Un Nord America spaccato in due tra il tepore canadese e le tempeste meridionali

Entrando nel dettaglio del trimestre compreso tra dicembre e febbraio secondo le elaborazioni ECMWF di novembre, il quadro nordamericano appare dominato da una profonda struttura depressionaria sul Pacifico settentrionale che alimenta una corrente a getto particolarmente tesa e capace di sospingere le perturbazioni lungo una fascia molto più meridionale del consueto, mentre un solido promontorio anticiclonico staziona sul Canada. Questa disposizione barica spinge anomalie termiche positive su tutto il territorio canadese, sugli Stati Uniti settentrionali e sul Nordest, creando al contempo una fascia di temperature inferiori alla norma lungo gli Stati Uniti meridionali dal Sudovest fino al Sudest attraverso le pianure centro-meridionali, dove il raffreddamento sarà favorito non tanto da continue ondate di gelo artico quanto dalla persistenza della copertura nuvolosa e dal frequente passaggio di sistemi perturbati.

Le piogge risulteranno abbondanti e superiori alla climatologia su gran parte del territorio statunitense con picchi particolarmente pronunciati sulla California e sugli stati sudorientali, aree nelle quali l’insistenza delle perturbazioni potrebbe anche innescare locali criticità alluvionali, mentre il Canada occidentale e diversi settori settentrionali degli Stati Uniti vivranno una stagione più asciutta della norma. Di conseguenza le migliori opportunità per nevicate superiori alla media si concentreranno sul Sudovest, su parte delle Grandi Pianure, su alcuni settori del Midwest e della valle dell’Ohio, lungo gli Appalachi e nelle zone interne del Medio Atlantico, estendendosi anche alla Sierra Nevada, al Great Basin, allo Utah, alle Montagne Rocciose meridionali e ai rilievi montuosi di Arizona e Nuovo Messico, mentre resteranno decisamente più penalizzati il Pacifico nordoccidentale, il Canada occidentale, le Montagne Rocciose settentrionali, i Grandi Laghi e le province marittime canadesi.

L’Europa tra correnti miti atlantiche e neve confinata alle quote più alte

Per quanto riguarda il continente europeo la tendenza stagionale conferma una netta prevalenza delle correnti atlantiche occidentali e sudoccidentali, destinate a mantenere le temperature generalmente al di sopra delle medie del periodo accompagnate da precipitazioni abbondanti su molte regioni e in particolare lungo la fascia occidentale. Questo assetto dinamico non impedirà il verificarsi di temporanee parentesi più fredde ogni qualvolta il transito delle depressioni sull’Europa settentrionale richiamerà aria polare sul proprio bordo posteriore, ma nel bilancio complessivo del trimestre il segnale mite continuerà a prevalere in maniera piuttosto evidente.

La conseguenza più diretta di questa circolazione riguarda la distribuzione delle nevicate, poiché l’abbondanza di precipitazioni garantita dal flusso oceanico non si tradurrà automaticamente in accumuli nevosi diffusi a causa di masse d’aria troppo miti per consentire la neve fino in pianura o nelle valli. Le condizioni più favorevoli all’innevamento naturale si concentreranno dunque sull’Europa settentrionale e sulle fasce altimetriche più elevate delle Alpi, dove la grande disponibilità di umidità potrà generare accumuli importanti indicativamente al di sopra dei 1800/2000 metri di quota laddove le temperature si manterranno sufficientemente basse, pur tenendo presente che non si tratta di una quota neve rigida né uniforme per l’intera stagione o per tutti i settori alpini e che le località sciistiche poste a quote inferiori potrebbero incontrare maggiori difficoltà.

L’evoluzione mese per mese da dicembre 2026 fino all’inizio della primavera

Osservando la progressione temporale tracciata dai modelli emerge come dicembre 2026 dovrebbe aprirsi con un’impronta già coerente con il disegno stagionale, caratterizzata da un avvio mite sul Canada e sugli Stati Uniti settentrionali, condizioni leggermente più fresche sulle pianure meridionali e lungo la costa del Golfo con piogge abbondanti tra California e Sudest, mentre in Europa prevarrà un clima più mite sui settori meridionali e più vicino alla norma su quelli settentrionali. Nel mese di gennaio 2027 il segnale fresco si accentuerà sensibilmente sul Sudovest statunitense e sulle Montagne Rocciose meridionali accompagnato dal picco massimo delle piogge su California e Sudest, mentre sul continente europeo le anomalie positive tenderanno a espandersi soprattutto verso il nord e l’est.

Febbraio 2027 si profila invece come il mese potenzialmente più favorevole al freddo e alle nevicate sui settori centrali, meridionali e orientali degli Stati Uniti, laddove l’Europa continuerà a sperimentare un contesto prevalentemente mite pur registrando un incremento delle nevicate sulle regioni settentrionali e nordorientali. Infine nel mese di marzo 2027 la configurazione barica tenderà gradualmente ad attenuarsi mantenendo temperature ancora miti sul nord del continente americano e condizioni più fresche tra Sudovest, pianure meridionali e Golfo del Messico, mentre sul vecchio continente persisterà una maggiore mitezza a sud accompagnata da valori più vicini alla media climatologica alle latitudini settentrionali.

L’incognita del vortice polare stratosferico e i primi segnali per dicembre

Il vero elemento capace di sovvertire queste proiezioni risiede però nella stratosfera polare, dove sia il modello ECMWF sia il modello UKMO segnalano un indebolimento dei venti occidentali tra gennaio e febbraio che lascia presagire un possibile disturbo del vortice polare nel cuore della stagione. Quando un intenso riscaldamento stratosferico riesce a indebolire la circolazione del vortice fino a invertirne i venti zonali e a propagare i propri effetti verso la troposfera sottostante, la corrente a getto può subire profonde ondulazioni capaci di spalancare le porte a discese d’aria gelida verso le medie latitudini, sebbene questo trasferimento verso il basso non sia mai automatico né permetta di stabilire con mesi di anticipo quali aree geografiche verrebbero eventualmente colpite.

Le simulazioni statistiche relative ai riscaldamenti stratosferici avvenuti durante precedenti inverni dominati da El Niño mostrano in media un aumento delle probabilità di freddo su ampie porzioni degli Stati Uniti e del Canada centro-occidentale con nevicate più abbondanti sugli stati centrali e orientali e sul Canada sudorientale, evidenziando al contempo per l’Europa una maggiore predisposizione a correnti fredde nordorientali dirette verso i settori centro-settentrionali e nordoccidentali, pur restando risposte medie che non consentono di annunciare ondate di gelo sull’Italia. Nel frattempo le proiezioni a lunga scadenza per l’inizio di dicembre confermano già per il Nord America l’instaurarsi dell’alta pressione canadese e delle basse pressioni meridionali, mentre sull’Europa delineano una partenza leggermente più fresca sui settori nordoccidentali e vicina alla norma su quelli centrali per il possibile transito di una depressione nordoccidentale che non smentisce affatto la tendenza stagionale complessivamente mite.