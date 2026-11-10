Inverno 2026-2027 “storico”? Il confine sottile tra un evento memorabile e un romanzo di fantascienza

Basta aprire i social in questi giorni di metà novembre per imbattersi in un annuncio che ha il sapore dei grandi thriller catastrofici: il Vortice Polare è crollato in anticipo, la Siberia è una gigantesca batteria di ghiaccio pronta a esplodere e a dicembre l’Italia vivrà un inverno secolare, paragonabile a quello del 2001 o addirittura al gelido 1788, l’anno che precedette la Rivoluzione Francese. A rendere il tutto ancora più persuasivo non è il solito titolo urlato di un sito acchiappa-click, ma un lungo racconto firmato in prima persona, carico di empatia, scritto da una scrivania affacciata sull’Oceano Atlantico e corredato da un ‘quarto trattato scientifico validato e indicizzato a livello internazionale’.

Chi legge trova numeri precisi al centesimo, sigle tecniche come QBO, Wave-1 Displacement, sponge layer biasne persino l’invito a scaricare gratuitamente un documento pieno di integrali e matrici di covarianza. Il motivo per cui questa analisi è diventata virale è semplice: parte da un fatto vero, reale ed eccezionale. Ma sopra quel singolo mattone di verità scientifica è stato costruito un castello di dati gonfiati, forzature fisiche e certezze matematiche che in meteorologia, semplicemente, non esistono.

Il fondo di verità: cosa è successo davvero il 6 novembre a 30 km sopra le nostre teste

Per capire come nasce una grande suggestione meteo bisogna prima guardare ai dati reali, quelli registrati dai satelliti e dai palloni sonda dei principali centri di calcolo mondiali come l’europeo ECMWF e l’americano NOAA. Tra il 5 e il 10 novembre nella stratosfera artica, lo strato di atmosfera che si trova tra i 15 e i 50 chilometri di quota è avvenuto davvero qualcosa di storico. I venti che ruotano attorno al Polo Nord da ovest verso est, tenendo confinato il grande freddo artico, hanno subito una brusca frenata fino a sfiorare i 0 m/s alla quota di 10 hPa (circa 30 chilometri di altezza).

Si tratta di un disturbo stratosferico precoce senza eguali nei decenni recenti, capace di battere il record storico di fine novembre 1968. A innescare questa spallata sono state le cosiddette onde planetarie (o onde di Rossby): giganteschi flussi di calore ed energia che salgono dalla bassa atmosfera verso l’alto, alimentati in questo autunno da una forte anomalia di pressione tra gli Urali e la Siberia e da un robusto episodio di El Niño nell’Oceano Pacifico. Invece di restare centrato sul Polo Nord, il Vortice Polare Stratosferico è stato schiacciato e spinto verso il settore russo-siberiano. Fino a qui, la scienza ufficiale concorda. Il problema nasce nel momento in cui questo disturbo ad altissima quota viene trasformato nella garanzia assoluta di un dicembre glaciale nel Mediterraneo.

L’equivoco del ‘Paper validato’ e dei numeri fuori scala

Quando un lettore non specializzato legge che uno studio è stato ‘pubblicato, validato e indicizzato su Zenodo e OpenAIRE’, tende comprensibilmente a pensare che una commissione di fisici dell’atmosfera abbia controllato i calcoli e confermato la scoperta. La realtà del mondo accademico è molto diversa. Zenodo è un archivio digitale aperto (un cosiddetto repository) creato dal CERN per permettere a chiunque di condividere dati, codice o testi. Chiunque abbia un indirizzo email può caricare un file PDF, inserire quattro formule matematiche e ottenere in pochi minuti un codice DOI (l’identificativo digitale del documento) che viene automaticamente indicizzato su OpenAIRE. Non c’è alcuna peer-review (revisione paritaria): nessun climatologo ha letto, corretto o validato quel testo prima della pubblicazione.

Ed è proprio controllando i numeri citati nell’analisi che il castello di carte inizia a cedere:

Il mito del ‘Mega-Niño Tier V a +4,7°C’: Nella classificazione ufficiale della NOAA o dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale non esiste alcuna categoria chiamata Tier V , un termine preso in prestito dal gergo dei videogiochi o del cinema catastrofico. Inoltre, un’ anomalia termica di +4,7°C nella regione Niño 3.4 del Pacifico sarebbe un evento quasi apocalittico, mai registrato nella storia strumentale; il valore reale di questo inizio novembre si attesta intorno a un pur notevole +2,75°C .

Nella non esiste alcuna categoria chiamata , un termine preso in prestito dal gergo dei videogiochi o del cinema catastrofico. Inoltre, un’ del Pacifico sarebbe un evento quasi apocalittico, mai registrato nella storia strumentale; il valore reale di questo inizio novembre si attesta intorno a un pur notevole . Il falso record della neve siberiana:L’analisi parla di 14,77 milioni di chilometri quadrati di neve accumulati con cinque settimane di anticipo, definendoli un record assoluto superiore a 4,8 deviazioni standard. I dati satellitari ufficiali del Rutgers Global Snow Lab raccontano un’altra storia: l’estensione nevosa complessiva dell’Emisfero Nord è in realtà inferiore alla media 2001-2020 di circa 3,5 milioni di km², risultando la terza più bassa dal 1998 per l’inizio di novembre. C’è stato un innevamento precoce su parte della Siberia orientale, ma a livello emisferico il surplus citato non esiste.

Anatomia di un falso grafico: quando la mappa oceanografica è un disegno geometrico

A confermare la natura artificiale e sensazionalistica di questa teoria contribuisce direttamente l’analisi visiva delle mappe allegate allo studio, come la figura intitolata ‘Tier V Mega-Niño EP & Negative PDO (-1.39) – SSTA Spatial Reconstruction’.

A un occhio esperto bastano pochi secondi per cogliere la finzione:

Una ricostruzione sintetica, non satellitare: Come ammette lo stesso sottotitolo ( Spatial Reconstruction ), non siamo di fronte a una rilevazione ufficiale della NOAA , ma a un grafico generato al computer sovrapponendo forme geometriche lisce e simmetriche (un’ellisse blu a nord e una goccia rossa davanti al Perù) tramite librerie di programmazione. Il resto del pianeta, Giappone, Australia, Oceano Indiano e Atlantico, viene inspiegabilmente tagliato e lasciato completamente bianco.

Come ammette lo stesso sottotitolo ( ), non siamo di fronte a una rilevazione ufficiale della , ma a un grafico generato al computer sovrapponendo forme geometriche lisce e simmetriche (un’ellisse blu a nord e una goccia rossa davanti al Perù) tramite librerie di programmazione. Il resto del pianeta, Giappone, Australia, Oceano Indiano e Atlantico, viene inspiegabilmente tagliato e lasciato completamente bianco. Il trucco del parametro locale: Il famigerato valore di +4.76°C associato al presunto ‘Mega-Niño’ si riferisce in realtà alla zona Niño 1+2 , un minuscolo settore costiero a ridosso del Sud America soggetto a picchi locali, mentre nel cuore del Pacifico equatoriale (Niño 4) l’anomalia registrata è di appena +0.75°C .

Il famigerato valore di associato al presunto si riferisce in realtà alla , un minuscolo settore costiero a ridosso del Sud America soggetto a picchi locali, mentre nel cuore del l’anomalia registrata è di appena . Sigle di fantasia:La voce in basso che recita MNCI = 38.35 (Tier V) svela l’uso di acronimi e scale di gravità (Mega-Niño Coupled Index) totalmente inventati dall’autore, estranei a qualsiasi bollettino scientifico internazionale.

Perché il Vortice Polare non è un ‘bicchiere di cristallo’ andato in frantumi

Uno dei passaggi più suggestivi del testo virale sostiene che il Vortice Polare, una volta colpito a inizio novembre, sia ormai incapace di riprendersi per tutto l’inverno, liquidando la ripresa dei venti vista dai supercomputer come un semplice «errore di calcolo dei modelli» o come un effetto ottico dovuto alla forma schiacciata del vortice. Questa tesi ignora il motore fondamentale che governa la stratosfera in autunno: il raffreddamento radiativo. Quando il Vortice Polare subisce un collasso tra fine gennaio e febbraio, fa molta fatica a ricomporsi perché il Sole sta tornando a illuminare le latitudini artiche, riscaldando l’ozono stratosferico. A inizio novembre, invece, accade l’esatto opposto: il Polo Nord sta sprofondando nella notte polare.

In totale assenza di luce solare, la stratosfera artica perde calore verso lo spazio a ritmi vertiginosi, raffreddandorisi naturalmente. Questo raffreddamento continuo agisce come una potentissima molla termodinamica che tende a ricreare e rinforzare il vortice giorno dopo giorno. Sostenere che i modelli matematici mondiali vadano «in confusione» quando vedono il vortice riorganizzarsi a fine mese significa ribaltare la fisica: i supercomputer non riportano i grafici verso la media per abitudine statistica, ma perché risolvono le equazioni della termodinamica che tengono conto del buio polare in pieno aumento.

Il grande equivoco: ciò che succede a 30 km di quota non sempre scende al suolo

C’è poi un secondo ostacolo fisico che separa un riscaldamento stratosferico dal gelo nel giardino di casa nostra: l’accoppiamento strato-troposferico (coupling). L’atmosfera non è un blocco unico. Noi viviamo nella troposfera (i primi 10-12 chilometri dal suolo), dove nascono le nuvole, le piogge e le nevicate. Quando il Vortice Polare viene disturbato a 30 chilometri di altezza, quell’anomalia deve riuscire a ‘scendere’ piano dopo piano, come una goccia d’olio che attraversa strati di diversa densità, fino a modificare la corrente a getto più in basso.

La letteratura scientifica degli ultimi quarant’anni dimostra che circa la metà dei disturbi stratosferici non riesce a propagarsi efficacemente fino al suolo: la tempesta rimane confinata nei piani alti dell’atmosfera e alle quote inferiori la circolazione prosegue per la sua strada senza scossoni storici. Dichiare già a inizio novembre che a dicembre avremo un secondo collasso stratosferico identico a quello del 2001 non è una previsione, ma una scommessa alla roulette spacciata per certezza.

Il paradosso dell’Italia: un bersaglio minuscolo in mezzo al mare

Ammettiamo pure lo scenario più favorevole agli amanti della neve: il disturbo stratosferico riesce a scendere fino al suolo, l’alta pressione si spinge verso la Scandinavia e una massa d’aria gelida dalla Russia si mette davvero in moto verso ovest (il famoso moto retrogrado o Buran). Anche in quel caso, dare per scontato il grande gelo in Italia è un azzardo geografico. Guardando il globo terrestre, l’Europa occidentale è una piccola penisola e l’Italia è una striscia di terra ancora più sottile, protetta a nord dalla muraglia delle Alpi e immersa in un Mar Mediterraneo sempre più caldo. Quando un blocco d’aria artica o continentale scende di latitudine, la sua traiettoria dipende dalla posizione millimetrica degli anticicloni sull’Oceano Atlantico e sul Nord Europa:

Se il blocco è troppo a est di 500 chilometri: il gelo sfila sui Balcani, in Grecia e in Turchia , lasciando l’Italia sotto cieli limpidi, vento secco e temperature nella media.

il , lasciando l’Italia sotto cieli limpidi, vento secco e temperature nella media. Se il blocco è troppo a ovest di 500 chilometri: l’aria fredda sprofonda su Francia, Spagna o Regno Unito, attivando sul Mediterraneo centrale un richiamo di venti miti meridionali (Scirocco e Libeccio) che portano pioggia in pianura e temperature ben sopra lo zero. Cinquececento chilometri, su scala planetaria, sono un battito di ciglia che nessun modello fisico al mondo può calcolare con tre o quattro settimane di anticipo.

Cosa dobbiamo aspettarci davvero nelle prossime settimane. Smontare le esagerazioni non significa dire che l’inverno sarà identico agli ultimi, monotoni inverni dominati dall’alta pressione. Il disturbo precoce del Vortice Polare e la vivacità delle onde planetarie sono segnali reali che indicano un’atmosfera molto più dinamica e reattiva.

Ecco cosa dice oggi la meteorologia rigorosa, divisa per gradi di affidabilità:

Metà novembre (Affidabilità alta): L’Italia attraverserà una fase tipicamente autunnale , con il passaggio di perturbazioni atlantiche, piogge abbondanti e il ritorno di nevicate importanti sulle Alpi e sulle cime più alte dell’Appennino . È la normale dinamica di novembre, accentuata dal calore accumulato dai nostri mari.

L’Italia attraverserà una , con il passaggio di e il ritorno di . È la normale dinamica di novembre, accentuata dal calore accumulato dai nostri mari. Fine novembre (Affidabilità media-bassa): La circolazione europea potrebbe farsi più ondulata , con scambi di masse d’aria tra nord e sud più frequenti e i primi cali termici di stampo tardo-autunnale o invernale su parte del continente.

La , con e i primi cali termici di stampo tardo-autunnale o invernale su parte del continente. Dicembre e l’inverno (Tendenza probabilistica):Un Vortice Polare disturbato fin dall’autunno aumenta la probabilità di avere fasi dinamiche o irruzioni fredde nel corso della stagione rispetto agli anni passati, ma la probabilità che un evento estremo colpisca in pieno l’Italia in una data precisa resta, a questa distanza temporale, inferiore al 15%.

La vera bellezza della scienza dell’atmosfera non sta nel promettere nevicate secolari con un mese di anticipo per raccogliere applausi, ma nell’accettare la complessità di un sistema caotico dove un singolo spostamento di vento sull’Atlantico può riscrivere la storia di una stagione. Per sapere se serviranno le catene da neve in pianura a dicembre non servono trattati amatoriali, ma la pazienza di osservare le mappe a 5 giorni di distanza.