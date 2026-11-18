Si prospetta un inverno particolarmente delicato per la sicurezza energetica dell’Europa. Gli stoccaggi di gas naturale si trovano su livelli eccezionalmente bassi rispetto agli anni precedenti e i primi prelievi hanno già ridotto una parte significativa delle quantità accumulate durante l’estate. A preoccupare non è soltanto il volume delle riserve disponibili, ma anche la crescente dipendenza dalle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL), in un contesto internazionale caratterizzato da difficoltà di approvvigionamento, competizione con i mercati asiatici e tensioni in Medio Oriente. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (GIE), l’Unione Europea si presenta alla stagione fredda con una disponibilità di gas sensibilmente inferiore alla media degli ultimi cinque anni. Una situazione che potrebbe diventare ancora più complessa in presenza di ondate di freddo prolungate o nuove interruzioni delle forniture internazionali.

Gas in Europa, stoccaggi al 70,55%: è il livello più basso dal 2013

Il dato più significativo riguarda il livello di riempimento degli stoccaggi europei. Al 14 novembre, le riserve di gas dell’Unione Europea risultavano piene appena al 70,55%, una percentuale nettamente inferiore rispetto alla media quinquennale dell’88,56%. Il confronto evidenzia una differenza di oltre 18 punti percentuali rispetto ai livelli medi registrati nello stesso periodo degli ultimi cinque anni. Anche rispetto al 2025, quando gli stoccaggi si attestavano intorno all’82%, emerge una riduzione particolarmente marcata. Secondo i dati GIE, quello registrato al 14 novembre rappresenta il livello di riempimento più basso per questa data dal 2013. Un elemento che evidenzia la fragilità della situazione energetica europea e il ridotto margine di riserva disponibile rispetto alle stagioni precedenti.

Europa, già prelevati 5 miliardi di metri cubi di gas: consumato il 10% delle scorte estive

A rendere ancora più significativo il quadro è la velocità con cui sono iniziate a diminuire le quantità di gas accumulate durante la stagione estiva. Secondo Gas Infrastructure Europe, i Paesi europei hanno immesso complessivamente negli stoccaggi circa 51,2 miliardi di metri cubi di gas durante l’estate, nel tentativo di preparare il sistema energetico alla crescita della domanda durante i mesi più freddi. I successivi prelievi netti hanno però già raggiunto circa 5 miliardi di metri cubi, una quantità equivalente a quasi il 10% del gas immesso nel periodo estivo. Il dato assume particolare rilevanza considerando che la fase dei prelievi si inserisce in una situazione di partenza già caratterizzata da riserve eccezionalmente contenute. Il sistema europeo si trova quindi a utilizzare il gas accumulato con una disponibilità iniziale decisamente inferiore rispetto ai valori abituali.

Crisi del GNL e Stretto di Hormuz: le difficoltà che pesano sulle forniture europee

Le criticità non riguardano esclusivamente gli stoccaggi. Sul mercato internazionale del gas pesano infatti le difficoltà di approvvigionamento del GNL, diventato un elemento fondamentale per garantire la continuità delle forniture europee. Uno dei fattori di maggiore incertezza è rappresentato dalla competizione con i mercati asiatici, che contribuisce a rendere più complessa la disponibilità di gas naturale liquefatto destinato all’Europa. A questa situazione si aggiungono le ripercussioni della crisi in Medio Oriente, che ha fortemente limitato i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici per il commercio internazionale di energia. Le difficoltà lungo questa rotta si inseriscono in un contesto nel quale la regolarità delle importazioni assume un’importanza crescente per compensare la minore disponibilità di gas immagazzinato. La combinazione tra riserve ridotte e incertezza sulle forniture rende il sistema europeo particolarmente esposto a eventuali ulteriori interruzioni.

Allarme ENTSOG per l’inverno 2026-2027: stoccaggi di gas potenzialmente sotto il 30%

A delineare i possibili sviluppi della situazione è anche ENTSOG, l’organizzazione europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, che nel proprio rapporto dedicato all’inverno 2026-2027 prende in esame le condizioni di sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Lo scenario più delicato riguarda un’eventuale riduzione della disponibilità di gas naturale liquefatto. In queste condizioni, secondo le valutazioni dell’organizzazione, gli stoccaggi europei potrebbero scendere ben al di sotto del 30% entro la fine della stagione fredda. Si tratta di una possibilità legata a specifiche condizioni di approvvigionamento, non di un livello di riserva già raggiunto. La prospettiva evidenzia tuttavia quanto possa diventare importante la continuità dei flussi di GNL nei prossimi mesi, soprattutto considerando la situazione iniziale degli stoccaggi. La disponibilità di gas liquefatto rappresenta quindi una delle variabili decisive per l’evoluzione delle riserve europee durante l’inverno, insieme all’andamento della domanda e alle condizioni meteorologiche.

Sicurezza energetica europea, infrastrutture flessibili ma forniture di gas da garantire

Nonostante le criticità evidenziate, ENTSOG sottolinea anche un elemento importante: la capacità infrastrutturale europea conserva un grado di flessibilità sufficiente per soddisfare la domanda di gas. Il problema principale, dunque, non riguarda necessariamente la possibilità tecnica di distribuire il gas attraverso le infrastrutture disponibili, quanto la necessità di assicurare forniture costanti di GNL per alimentare il sistema durante la stagione fredda. Questa distinzione è fondamentale per interpretare correttamente le valutazioni dell’organizzazione. La presenza di infrastrutture adeguate non elimina infatti le difficoltà che potrebbero derivare da una disponibilità insufficiente di gas sui mercati internazionali. La sicurezza energetica europea resta quindi strettamente collegata alla regolarità delle importazioni e alla capacità di mantenere un equilibrio tra i consumi e le quantità disponibili negli stoccaggi.

Inverno 2026-2027, il freddo prolungato potrebbe aumentare la pressione sulle riserve di gas

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda l’andamento delle temperature durante l’inverno. Eventuali ondate di freddo prolungate potrebbero determinare una maggiore pressione sulle riserve europee, aumentando la necessità di prelevare gas dagli stoccaggi. In presenza di scorte già inferiori alla norma, una crescita sostenuta della domanda potrebbe accentuare la riduzione dei livelli di riempimento, soprattutto qualora fosse accompagnata da nuove difficoltà nelle importazioni. Il quadro delineato dai dati GIE e dalle valutazioni di ENTSOG mette così in evidenza una situazione caratterizzata da margini di sicurezza più contenuti rispetto agli anni precedenti. L’Europa dispone di una rete infrastrutturale considerata sufficientemente flessibile, ma affronta l’inverno 2026-2027 con riserve sensibilmente inferiori alla media e una forte dipendenza dalla continuità delle forniture internazionali. La tenuta degli approvvigionamenti di gas naturale, la disponibilità di GNL e l’intensità della domanda durante i mesi più freddi saranno pertanto determinanti per l’evoluzione degli stoccaggi europei fino alla conclusione della stagione invernale.