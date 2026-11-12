Ipertensione, il paradosso di una malattia silenziosa: “oltre la metà dei pazienti non si cura, rischio di infarto e ictus raddoppiato”

L’ipertensione arteriosa rappresenta il principale fattore di rischio cardiovascolare e cerebrovascolare in Italia e nel mondo, con un’incidenza epidemiologica pari al 30-40% della popolazione adulta, percentuale che supera il 50% nei pazienti over 65. Il paradosso è che di questi solo il 50% viene diagnosticato e, pur disponendo di farmaci estremamente efficaci e sicuri, in grado di ridurre il rischio di ictus del 30% e di infarto del 15%, oltre la metà dei pazienti ipertesi non assume correttamente le terapie prescritte.

Il tema dell’aderenza terapeutica rimane il vero “anello debole” nella lotta contro questa patologia silenziosa, spesso asintomatica ma estremamente impattante sulla salute della popolazione e sul Servizio Sanitario Nazionale: una bassa aderenza terapeutica, infatti, comporta una prognosi peggiore e rischio quasi doppio di sviluppare malattia cardiovascolare e cerebrovascolare, con un aumento esponenziale delle ospedalizzazioni. Se ne è parlato al 127° Congresso SIMI che si è tenuto a Rimini, nel workshop “Ipertensione arteriosa: ancora il primo fattore di rischio di mortalità globale”.

L’aderenza terapeutica

Secondo stime recenti, livelli di aderenza terapeutica almeno pari all’80% consentirebbero di ottenere un risparmio totale annuo per il SSN di circa 898 milioni di euro in spese per ricoveri e cure d’emergenza. “I meccanismi alla base di una scarsa aderenza terapeutica dei pazienti ipertesi sono molteplici – ha spiegato il prof. Massimo Volpe, Presidente SIPREC (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare), uno dei moderatori del workshop del Congresso SIMI -: innanzitutto l’ipertensione è una patologia asintomatica, e in quanto tale il paziente, soprattutto se giovane, tende a sottovalutarla. Per contro, se il paziente iperteso è anziano e comorbido, ovvero presenta più patologie croniche che richiedono terapie multiple, la gestione di diversi farmaci da assumere in momenti vari della giornata può risultare complessa e il paziente tende a sacrificare quelli che ritiene erroneamente meno “necessari”, proprio perché curano una patologia di cui non percepisce i sintomi, o a sospenderli non appena i parametri rientrano entro la soglia limite. Il medico deve spiegare bene l’importanza e i benefici della terapia antipertensiva e promuovere la collaborazione del paziente per assicurare l’aderenza e la persistenza alla terapia prescritta”.

La tollerabilità al farmaco

Da non trascurare è poi l’aspetto della tollerabilità al farmaco, che può dare effetti indesiderati e che a volte può richiedere degli aggiustamenti prima di trovare il giusto dosaggio per il singolo paziente, anche in virtù di età, condizioni ambientali come il caldo, stile di vita, fragilità, come sottolineato dal prof. Giovanbattista Desideri, Direttore UOC Geriatria Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma e socio SIMI, e dal prof. Stefano Masi, professore associato di medicina interna all’Università di Pisa e AOU Pisa e Presidente della Sezione Toscana Umbria della SIMI.

Le strategie

Le strategie per arginare questo fenomeno si basano principalmente su tre asset: l’alleanza terapeutica con il paziente, basata su ascolto empatico, dialogo e coinvolgimento attivo nel percorso di cura attraverso strumenti anche molto semplici come la compilazione di un diario su cui annotare data e ora di ogni assunzione; la promozione di campagne di prevenzione per diffondere la conoscenza di questa patologia e i suoi rischi anche sul lungo periodo; l’adozione di strumenti quali la telemedicina per il controllo periodico dei valori pressori dei pazienti in terapia e il controllo dell’aderenza terapeutica. Infine, lo sviluppo di farmaci “Single-Pill Combination” (SPC), che combinano in un’unica compressa due o tre principi attivi antipertensivi, riduce il numero di pillole giornaliere e rendendo quindi più semplice la gestione della terapia multifarmaco.

Quattro classi farmacologiche principali

“Oggi le linee guida internazionali individuano quattro classi farmacologiche principali, variamente combinate tra loro, per ottenere un controllo pressorio ottimale: ACE-inibitori (o in alternativa i sartani), calcio-antagonisti, diuretici e i beta-bloccanti, quest’ultimi indicati in specifiche condizioni cliniche come lo scompenso cardiaco o la cardiopatia ischemica – ha spiegato il prof. Agostino Virdis, Professore Ordinario di Medicina Interna all’Università di Pisa, Presidente della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), partecipando al workshop del Congresso SIMI -. Ma all’orizzonte ci sono farmaci fortemente innovativi che stanno entrando sul mercato e che ci aiuteranno a colpire i meccanismi fisiopatologici dell’ipertensione in maniera più profonda e selettiva”.

Tra questi spiccano gli inibitori della sintesi dell’aldosterone, come il baxdrostat, recentemente approvato dalla FDA per l’ipertensione resistente, che riducono a monte la produzione dell’ormone anziché bloccarne solo il recettore, offrendo una marcia in più specialmente nei pazienti con pressione arteriosa non controllata o resistenti alle attuali terapie.

“In attesa che questi innovativi farmaci entrino in commercio, dobbiamo ottimizzare le combinazioni farmacologiche esistenti – ha commentato il prof. Nicola Montano, Presidente SIMI -. Le linee guida suggeriscono fortemente l’uso di formulazioni in combinazione fissa precostituita (più principi attivi nella stessa pillola) per migliorare drasticamente l’aderenza terapeutica dei pazienti, spesso compromessa dall’assunzione di troppe compresse. Se oggi abbiamo ampiamente a disposizione la triplice terapia in un’unica pillola, a brevissimo si concretizzerà lo scenario della quadruplice combinazione a bassi dosaggi (una singola pillola con quattro diverse molecole)”.