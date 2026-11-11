Isar Aerospace lancia la sfida a SpaceX: il piano europeo per dominare lo Spazio

La corsa allo Spazio non è più un affare riservato unicamente ai colossi americani o ad agenzie storiche come la NASA e l’ESA. Nel cuore dell’Europa, una giovane e ambiziosa realtà sta emergendo con l’obiettivo dichiarato di detronizzare l’azienda leader del settore, SpaceX. Parliamo della tedesca Isar Aerospace, fondata nel 2018 da 3 studenti, che a settembre è diventata la 1ª compagnia europea finanziata privatamente a portare con successo un razzo in orbita. Una pietra miliare che ha infuso enorme fiducia nel team, convinto di poter colmare il divario con il gigante di Elon Musk. La scommessa dell’Europa è che la concorrenza tra Isar e altre realtà emergenti, come Rocket Factory Augsburg, possa abbattere i prezzi dei lanci satellitari, garantendo un accesso indipendente ed economico alle telecomunicazioni e alla difesa.

Il sorpasso su Elon Musk e la sfida dei razzi riutilizzabili

Daniel Metzler, CEO e co-fondatore dell’azienda, ha le idee molto chiare sul futuro e non teme il confronto con il pioniere dei voli commerciali. Parlando durante una conferenza organizzata dal quotidiano SZ, ha evidenziato come la sua creatura abbia già bruciato le tappe, ricordando che SpaceX ha avuto bisogno di 4 tentativi per raggiungere l’orbita, mentre a Isar ne sono bastati appena 2.

La tabella di marcia per il futuro prevede di colmare il divario tecnologico puntando sulla stessa arma vincente del razzo Falcon 9 americano. “Già con il nostro prossimo lancio, per il quale stiamo attualmente finalizzando il veicolo di lancio, prenderemo le prime misurazioni per valutare il rientro del 1° stadio del razzo“, ha svelato Metzler. “Nel corso dei prossimi 3 o 4 voli, abbiamo anche in programma di iniziare a far volare hardware specificamente progettato per la riutilizzabilità“. L’obiettivo è audace, ma supportato da una visione a lungo termine e da una forte determinazione. “SpaceX è stata fondata nel 2002. All’epoca giocavo con le carte dei Pokémon“, ha scherzato il fondatore. “Guardando a cosa potrebbe succedere nei prossimi 18 anni, non escluderei che potremmo essere più avanti di SpaceX“.

Boom di richieste dal settore militare

Attualmente, il vero collo di bottiglia per l’azienda tedesca non è la mancanza di domanda, ma la capacità produttiva necessaria a soddisfarla. I governi europei preferiscono sempre di più affidarsi a fornitori del proprio continente per mettere in orbita i loro satelliti per la difesa, evitando di dipendere da entità d’oltreoceano. Questa tendenza ha creato un arretrato di ordini gigantesco per i lanci previsti fino al 2028, con una domanda che supera di 15 volte l’offerta.

“Ci sono 14 clienti per ogni razzo che dobbiamo deludere“, ha ammesso Metzler, sottolineando il drastico cambiamento del mercato continentale. “Circa 18 mesi fa, l’85% delle richieste era commerciale e il 15% era militare, e da allora quel rapporto si è invertito“, ha aggiunto. L’interesse crescente per lo Spazio potrebbe trasformare Isar Aerospace in un colosso finanziario di proporzioni inimmaginabili. Alla domanda se un giorno l’azienda potesse raggiungere una valutazione di 100 miliardi di euro, il CEO ha risposto affermando che “le persone sottovalutano massicciamente il potenziale dello Spazio“. Ha poi concluso con una chiara consapevolezza dei propri mezzi: “A dire il vero, ritengo che la cifra sia molto più alta, ma in quel caso le persone sarebbero ancora più convinte che io sia completamente pazzo“.