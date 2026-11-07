Isola Capo Rizzuto, incendio in un’abitazione: cagnolino intrappolato tra le fiamme salvato dai Vigili del Fuoco | FOTO

Un incendio è divampato all’interno di un’abitazione a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, nella mattinata di oggi, sabato 7 novembre 2026. Durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno salvato un cagnolino rimasto bloccato all’interno dell’edificio interessato dalle fiamme. L’animale è stato recuperato e portato in salvo dal personale intervenuto. Le operazioni sono proseguite fino al completo spegnimento dell’incendio. Una volta estinte le fiamme, la squadra ha effettuato gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo, completando così le attività di soccorso. Restano in corso le verifiche per stabilire l’origine dell’incendio. Secondo i primi accertamenti, il rogo potrebbe essere stato provocato da un guasto elettrico a un elettrodomestico presente nell’abitazione. Si tratta, al momento, di una possibile causa ancora da verificare.