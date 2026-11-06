ISS, completato l’aggiornamento dei pannelli solari: installato l’8° e ultimo IROSA

Si è conclusa con successo l’attività extraveicolare degli astronauti Anil Menon, della NASA, e Joshua Kutryk, dell’Agenzia Spaziale Canadese (CSA), impegnati in un intervento di aggiornamento dei sistemi energetici della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La passeggiata spaziale, durata 6 ore e 59 minuti, si è conclusa alle 21:35 ora italiana di ieri. Nel corso delle operazioni, i 2 astronauti hanno installato e dispiegato l’8° e ultimo pannello solare del programma IROSA (International Space Station Roll-Out Solar Array), collocato sul canale di alimentazione 3B della stazione.

L’intervento segna il completamento del programma di potenziamento della produzione energetica della ISS, avviato nel febbraio 2021. Da allora sono state effettuate complessivamente 18 passeggiate spaziali, necessarie per predisporre le apparecchiature dei canali di alimentazione e installare tutti e 8 i nuovi pannelli solari. Grazie all’integrazione dei dispositivi IROSA, la capacità di produzione elettrica della Stazione Spaziale Internazionale aumenta da 160 a circa 215 kilowatt. Un incremento significativo, destinato a rafforzare le risorse energetiche disponibili per sostenere le attività scientifiche, operative e tecnologiche condotte a bordo della struttura orbitante.

Per Menon si è trattato della 5ª passeggiata spaziale, mentre per Kutryk è stata la 2ª. L’operazione rappresenta inoltre la 286ª attività extraveicolare realizzata nell’ambito dell’assemblaggio, della manutenzione e degli aggiornamenti della Stazione Spaziale Internazionale. Con il dispiegamento dell’ultimo IROSA si chiude dunque una fase importante del programma di ammodernamento della ISS, che potrà ora contare su una maggiore capacità energetica per affrontare le proprie attività in orbita.