La missione si è conclusa con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste della California. La capsula cargo Dragon di SpaceX è tornata sulla Terra ieri sabato 21 novembre, alle 23 circa ora italiana, dopo aver trascorso più di un mese presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Un viaggio di rientro durato circa 29 ore, iniziato venerdì 20 novembre con lo sgancio dal laboratorio orbitante. Il cargo si era separato dalla ISS alle 12:05 di venerdì, mentre la stazione spaziale sorvolava la Cina occidentale, a circa 418 km di altitudine. Da quel momento Dragon ha iniziato il suo percorso verso la Terra, completando senza problemi la missione di rientro.

Una missione da oltre 2.800 kg di rifornimenti

La missione, identificata con la sigla CRS-35, era partita il 13 ottobre. Si tratta del 35° volo effettuato da SpaceX nell’ambito del programma Commercial Resupply Services (CRS) della NASA, dedicato al trasporto di rifornimenti verso la Stazione Spaziale Internazionale. Dragon aveva raggiunto la ISS il 15 ottobre, consegnando agli astronauti oltre 2.860 lg di materiale. A bordo vi erano alimenti, attrezzature scientifiche e altri rifornimenti necessari per sostenere le attività quotidiane dell’equipaggio e gli esperimenti condotti in orbita.

Il viaggio di ritorno ha avuto un’importanza altrettanto significativa. La capsula ha infatti riportato sulla Terra migliaia di chili di materiali, compresi campioni biologici e scientifici che potranno essere analizzati nei laboratori terrestri. Come aveva spiegato la NASA in un aggiornamento pubblicato il 17 novembre, il carico comprendeva ricerche potenzialmente utili sia per le future missioni spaziali sia per il miglioramento della vita sulla Terra.

Un vaso sanguigno stampato in 3D tra gli esperimenti più importanti

Tra i materiali scientifici rientrati con Dragon figura una particolare struttura di vaso sanguigno realizzata attraverso la biostampa 3D. Si tratta di un modello biologico utilizzato dai ricercatori per studiare l’invecchiamento del sistema vascolare e le malattie cardiovascolari. L’esperimento è particolarmente interessante perché permette di approfondire il comportamento dei tessuti biologici in condizioni di microgravità, confrontandolo con quanto avviene sulla Terra.

I risultati delle analisi potranno contribuire a una migliore comprensione dei processi che interessano i vasi sanguigni e delle patologie cardiovascolari. Inoltre, lo studio di questi fenomeni nello spazio potrebbe offrire nuove informazioni sui cambiamenti fisiologici che gli astronauti affrontano durante le permanenze prolungate in orbita. Il ritorno dei campioni è quindi una fase fondamentale della ricerca: alcuni esperimenti, infatti, possono essere valutati pienamente soltanto dopo il recupero del materiale e il suo esame in condizioni di laboratorio terrestri.

Dragon, una risorsa unica per il trasporto spaziale

Il rientro di CRS-35 mette in evidenza anche una caratteristica che distingue il veicolo di SpaceX dagli altri cargo attualmente impiegati per i rifornimenti della ISS. Dragon è infatti l’unica navetta cargo operativa in grado di riportare sulla Terra carichi scientifici e materiali dalla Stazione Spaziale Internazionale. Altri veicoli, come il Cygnus dell’azienda statunitense Northrop Grumman, il Progress russo e l’HTV-X giapponese, sono progettati per concludere la propria missione distruggendosi nell’atmosfera terrestre. Questi mezzi possono trasportare rifornimenti verso la Stazione, ma non sono destinati a effettuare un viaggio di ritorno con il recupero del carico. La possibilità di riportare a Terra campioni biologici, strumenti e risultati sperimentali rappresenta dunque un vantaggio importante per la ricerca scientifica. Non si tratta soltanto di consegnare materiali agli astronauti, ma anche di consentire agli scienziati di proseguire sulla Terra il lavoro iniziato nello Spazio.