Un’intensa fascia rossa all’orizzonte, pennellate arancioni tra le nubi e, più in alto, tonalità violacee e bluastre: il cielo di Istanbul si è tinto di colori spettacolari al tramonto, sullo sfondo della città e dei suoi profili inconfondibili. Le immagini diffuse oggi, riprese anche nell’area di Aydos, mostrano nubi illuminate dalla luce solare e un forte contrasto tra le zone più brillanti del cielo e quelle rimaste in ombra. Il fenomeno ha una spiegazione legata alla geometria della luce. Quando il Sole è basso sull’orizzonte, i suoi raggi attraversano uno strato più spesso dell’atmosfera rispetto alle ore centrali della giornata. Lungo questo percorso una parte maggiore della luce blu viene diffusa dalle molecole dell’aria, mentre le componenti rosse e arancioni riescono a raggiungere più facilmente l’osservatore: per questo, nelle ore vicine al tramonto, il cielo può assumere colori caldi e intensi.

In questo caso le nubi hanno contribuito a rendere la scena ancora più evidente. Le loro superfici rivolte verso il Sole basso sono state raggiunte dalla luce rossastra, mentre le parti meno illuminate sono apparse scure, creando le strisce e i contrasti visibili nelle fotografie. La diversa quota e distribuzione delle nubi, insieme alle aperture tra gli strati nuvolosi, può produrre un cielo a fasce nel quale il rosso acceso vicino all’orizzonte convive con tinte più fredde nella parte superiore.

Anche la presenza di particelle e aerosol nell’atmosfera può modificare l’intensità e la distribuzione dei colori di un tramonto, ma le immagini e le notizie disponibili non consentono di attribuire la particolare brillantezza osservata a polveri, fumo o inquinanti. Il meccanismo principale resta quello della luce solare che, attraversando più atmosfera quando il Sole è vicino all’orizzonte, perde una quota maggiore delle componenti blu e illumina le nubi con tonalità arancioni e rosse.

Il risultato è stato un breve spettacolo atmosferico, reso ancora più suggestivo dalla sagoma urbana di Istanbul e dai riflessi sul mare. Un cielo rosso fuoco può apparire eccezionale nelle fotografie, ma nasce da un fenomeno ottico naturale: sono l’angolo dei raggi solari, la trasparenza dell’aria e la disposizione delle nubi a combinarsi, ogni volta in modo diverso, per dare al tramonto colori che durano spesso solo pochi minuti.