La crescente domanda di energia elettrica per i datacenter apre un nuovo scenario economico e strategico in Sud America. Al centro della partita c’è la centrale idroelettrica di Itaipu, il grande impianto binazionale condiviso da Brasile e Paraguay, la cui produzione energetica assume un’importanza sempre maggiore alla luce dello sviluppo delle infrastrutture digitali e dei progetti legati al mining. Per anni il Paraguay ha utilizzato soltanto una parte dell’energia di propria competenza, vendendo al Brasile la quota non consumata. Adesso, però, la prospettiva sta cambiando. La possibilità di sviluppare nuovi datacenter e impianti di mining modifica il ruolo che l’elettricità prodotta dalla diga potrebbe avere nell’economia paraguaiana, aprendo una nuova fase nei rapporti energetici tra i due Paesi. A riportare la vicenda è il quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo, che evidenzia anche il crescente interesse degli Stati Uniti per la regione come possibile area di sviluppo di nuove infrastrutture digitali.

La corsa ai datacenter cambia il valore strategico dell’energia di Itaipu

La trasformazione in corso riguarda innanzitutto il possibile utilizzo dell’energia idroelettrica prodotta a Itaipu. Il modello seguito finora dal Paraguay si è basato sul consumo interno di una parte della propria quota e sulla vendita dell’elettricità rimanente al Brasile. La prospettiva di ospitare nuove infrastrutture digitali introduce però un elemento diverso. I centri di elaborazione dati e gli impianti dedicati al mining rappresentano attività per le quali la disponibilità di energia costituisce una componente fondamentale. Di conseguenza, la quota di elettricità paraguaiana potrebbe assumere un ruolo differente rispetto al passato, diventando una risorsa direttamente collegata allo sviluppo di nuovi progetti industriali e tecnologici. La questione non riguarda soltanto la produzione di energia, ma anche le possibilità di impiego e commercializzazione dell’elettricità disponibile. È proprio su questo terreno che la crescita delle infrastrutture digitali si intreccia con gli equilibri economici tra Asuncion e Brasilia.

Gli Stati Uniti guardano a Brasile e Paraguay per le infrastrutture digitali

Un altro elemento significativo è rappresentato dall’interesse degli Stati Uniti per lo sviluppo di infrastrutture digitali nella regione. Secondo quanto evidenziato dalla Folha de S.Paulo, Washington sta guardando a quest’area del Sud America nel quadro delle prospettive legate ai nuovi progetti tecnologici. La disponibilità di energia diventa così un fattore centrale anche nelle valutazioni relative alla localizzazione dei datacenter. Il possibile sviluppo di queste attività contribuisce a modificare il contesto nel quale Brasile e Paraguay discutono del futuro utilizzo dell’elettricità di Itaipu. Per Asuncion, in particolare, la nuova domanda energetica associata alle infrastrutture digitali apre una prospettiva diversa rispetto alla tradizionale vendita al Brasile dell’energia non utilizzata sul territorio nazionale.

Itaipu, negoziato difficile tra Brasile e Paraguay sul prezzo dell’energia dal 2027

Il cambiamento di scenario si inserisce in una fase delicata delle relazioni tra Brasile e Paraguay. I due Paesi sono infatti impegnati in un negoziato sulle nuove condizioni economiche e commerciali relative alla centrale idroelettrica binazionale. La trattativa tra le capitali si presenta complessa e riguarda soprattutto due questioni strettamente collegate: il metodo con cui dovrà essere calcolato il prezzo dell’energia di Itaipu a partire dal 2027 e le condizioni attraverso le quali il Paraguay potrà vendere la parte della propria quota che non consuma. Si tratta di aspetti determinanti per il futuro degli scambi energetici tra i due Paesi. La definizione del prezzo inciderà sulle condizioni economiche della fornitura, mentre le modalità di vendita dell’energia paraguaiana riguarderanno direttamente le possibilità di commercializzare l’elettricità disponibile.

Il Paraguay tra vendita dell’elettricità al Brasile e nuovi progetti tecnologici

La posizione del Paraguay assume particolare rilevanza proprio per il cambiamento delle prospettive di consumo. La quota energetica che in passato veniva in parte ceduta al Brasile si trova ora al centro di una valutazione più ampia, nella quale entrano in gioco le opportunità offerte dai nuovi investimenti nei datacenter e dagli impianti di mining. Lo sviluppo di queste attività potrebbe infatti modificare il rapporto tra la quantità di energia destinata al consumo interno e quella disponibile per la vendita. In questo quadro, le condizioni commerciali oggetto della trattativa con Brasilia diventano particolarmente importanti per le future scelte energetiche di Asuncion. La centrale di Itaipu si trova così al centro di due processi paralleli: da una parte la ridefinizione degli accordi economici tra Brasile e Paraguay, dall’altra l’emergere di una nuova domanda di elettricità legata all’espansione delle infrastrutture digitali. Il 2027 rappresenta il riferimento temporale decisivo per il nuovo sistema di determinazione del prezzo dell’energia. L’esito del confronto tra i due governi contribuirà a definire le condizioni commerciali nelle quali il Paraguay potrà gestire la propria quota di produzione, mentre la crescente attenzione verso datacenter e mining aggiunge una nuova dimensione strategica alla gestione della grande diga binazionale.