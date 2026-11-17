Italia e India accelerano la cooperazione economica e industriale, puntando su energia, tecnologia, infrastrutture e investimenti per rafforzare un partenariato strategico destinato ad assumere un peso crescente negli equilibri commerciali internazionali. L’obiettivo è portare l’interscambio bilaterale a 20 miliardi di euro entro il 2029, rispetto ai 14,2 miliardi registrati nel 2025. Una prospettiva che sarà al centro della giornata di incontri istituzionali ed economici in programma domani, mercoledì 18 novembre, a Roma, con la partecipazione del Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e del Ministro del Commercio e dell’Industria indiano Piyush Goyal. La giornata si articolerà tra la Farnesina, sede del confronto politico ed economico tra i due governi, e l’hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma, che ospiterà un importante Forum imprenditoriale Italia-India con circa 250 rappresentanti di imprese e start-up dei due Paesi. L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento delle relazioni bilaterali, recentemente elevate al livello di Partenariato Strategico Speciale.

Italia-India, Tajani e Goyal alla Farnesina: energia, innovazione e investimenti al centro del vertice

Il programma istituzionale prenderà il via alle 10.30, quando Tajani riceverà Goyal alla Farnesina per un incontro bilaterale dedicato alle prospettive della collaborazione tra Italia e India. Alle 11.30 i due Ministri apriranno i lavori della 23ª sessione del Comitato Congiunto di Cooperazione Economica Italia-India (JCEC), organismo attraverso il quale i due Paesi approfondiranno le opportunità di sviluppo delle rispettive relazioni economiche e industriali. Il confronto riguarderà diversi comparti strategici, con particolare attenzione agli investimenti reciproci, all’innovazione tecnologica, alle infrastrutture, all’energia e alla connettività. Settori nei quali la collaborazione bilaterale punta a favorire nuove iniziative economiche e industriali, valorizzando le competenze e le capacità produttive dei due Paesi. Il programma della mattinata prevede inoltre, alle 12.00, una conferenza stampa congiunta dei Ministri Tajani e Goyal, al termine degli appuntamenti istituzionali.

Commercio Italia-India, l’obiettivo è raggiungere 20 miliardi di euro entro il 2029

Uno degli elementi centrali del confronto sarà la crescita degli scambi commerciali tra Italia e India. I due Paesi condividono l’obiettivo di raggiungere un volume complessivo di interscambio pari a 20 miliardi di euro entro il 2029, partendo dai 14,2 miliardi del 2025. I dati relativi all’ultimo anno evidenziano una dinamica positiva per le imprese italiane presenti sul mercato indiano. Nel 2025, infatti, le esportazioni italiane verso l’India sono aumentate del 9,4%, raggiungendo un valore complessivo di 5,7 miliardi di euro. Il rafforzamento dei rapporti commerciali si accompagna alla volontà di sviluppare nuove collaborazioni industriali, ampliando le opportunità di investimento e favorendo l’incontro tra i sistemi produttivi italiano e indiano. La cooperazione economica rappresenta così una delle principali direttrici del rapporto tra Roma e Nuova Delhi, anche nel quadro della crescente importanza dell’India come interlocutore strategico dell’Italia nell’area dell’Indo-Pacifico.

Accordo di libero scambio UE-India e Corridoio IMEC: i temi internazionali del confronto

Il vertice non sarà limitato ai rapporti economici bilaterali. Nel corso degli incontri alla Farnesina saranno esaminati anche i principali temi internazionali e le prospettive delle relazioni tra Unione Europea e India, alla luce dell’attesa firma dell’Accordo di Libero Scambio UE-India. Il negoziato commerciale europeo costituisce uno degli elementi di maggiore interesse nel percorso di sviluppo dei rapporti economici con il mercato indiano, mentre il consolidamento della cooperazione tra Italia e India si inserisce in una dimensione geopolitica più ampia, che comprende i collegamenti commerciali e infrastrutturali tra Asia, Medio Oriente ed Europa. In questo contesto assume particolare rilievo il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), considerato tra le opportunità da valorizzare per sostenere la crescita delle imprese italiane e rafforzare la connettività economica tra le diverse aree coinvolte.

Forum Italia-India a Roma: 250 rappresentanti di imprese e start-up per nuove collaborazioni industriali

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sul mondo produttivo con il Forum imprenditoriale Italia-India, ospitato presso l’hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. Si tratta del quarto appuntamento di questo tipo organizzato nell’arco di due anni, a conferma della continuità del dialogo economico tra i due Paesi. All’iniziativa parteciperanno circa 250 rappresentanti di imprese e start-up italiane e indiane, coinvolti in un programma di incontri finalizzati a favorire nuove opportunità commerciali e collaborazioni tra aziende. Il Forum comprenderà una serie di incontri B2B e tre tavoli tematici dedicati ad altrettanti ambiti produttivi: automotive e componentistica, macchinari per l’industria e filiera agroalimentare, chimica e farmaceutica. Le sessioni consentiranno di approfondire le prospettive di sviluppo dell’interscambio e delle partnership industriali, mettendo a confronto imprese e operatori economici interessati a rafforzare la propria presenza nei rispettivi mercati.

Intelligenza artificiale, biotecnologie e cybersicurezza: l’Innovation Forum tra Italia e India

Accanto agli incontri dedicati ai comparti industriali tradizionali, il programma prevede un Innovation Forum rivolto alle start-up e scale-up italiane e indiane impegnate nello sviluppo di tecnologie innovative. Le attività si concentreranno su alcuni dei settori considerati strategici per la trasformazione economica e industriale, a partire dall’intelligenza artificiale e dalle biotecnologie, fino alle scienze della vita, alla cybersicurezza e ai servizi digitali e cloud. La partecipazione delle realtà imprenditoriali innovative affiancherà il confronto tra le aziende dei principali comparti produttivi, ampliando il campo della cooperazione economica alle tecnologie digitali e alle nuove applicazioni scientifiche e industriali. La sessione plenaria del Forum è prevista alle 17.45 e sarà aperta dagli interventi dei Ministri Antonio Tajani e Piyush Goyal. Prenderanno parte ai lavori anche le principali associazioni imprenditoriali interessate e i vertici delle agenzie del Sistema Italia, coinvolti nel percorso di rafforzamento delle relazioni economiche con l’India.

Italia e India verso il 2027: 80 anni di relazioni diplomatiche e Anno della Cultura e del Turismo

Gli appuntamenti di Roma si collocano in una fase significativa delle relazioni tra i due Paesi, caratterizzata dal recente innalzamento del rapporto bilaterale al livello di Partenariato Strategico Speciale e dalla volontà condivisa di sviluppare ulteriormente le collaborazioni economiche, industriali e tecnologiche. Il percorso potrà trovare un’ulteriore occasione di consolidamento nel 2027, quando Italia e India celebreranno l’80° anniversario delle relazioni diplomatiche. Lo stesso anno sarà dedicato alla Cultura e al Turismo tra i due Paesi, aggiungendo una dimensione culturale al rafforzamento dei rapporti istituzionali ed economici. La cooperazione con Nuova Delhi si conferma così una componente strategica dell’azione internazionale italiana nell’Indo-Pacifico, con particolare attenzione alle prospettive di crescita delle imprese, agli investimenti e allo sviluppo di nuove collaborazioni nei settori dell’energia, dell’innovazione tecnologica e dell’industria.