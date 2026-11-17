L’Italia rafforza la cooperazione strategica con la Moldova, puntando sulla sicurezza informatica, sul contrasto alle minacce ibride, sugli investimenti economici e sul percorso di integrazione europea del Paese. Sono questi i principali risultati dell’incontro che si è svolto oggi tra il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Vice Premier e Ministro degli Esteri della Repubblica di Moldova, Mihai Popsoi. Il colloquio ha confermato l’eccellente stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Moldova e la volontà di intensificare ulteriormente la collaborazione sul piano politico, economico e della sicurezza. Tra i risultati più significativi figura la firma di un Memorandum d’Intesa sulla cyberdiplomazia, sulle nuove tecnologie e sul contrasto alle minacce ibride, un’intesa che amplia gli ambiti di cooperazione tra i rispettivi ministeri degli Esteri.

Italia e Moldova, firmato l’accordo sulla cyberdiplomazia e sulle minacce ibride

La nuova intesa si inserisce nel quadro di una collaborazione già consolidata nel settore della sicurezza. Dall’ottobre 2024, infatti, l’Italia fa parte del Moldova Core Group, un formato ristretto impegnato a sostenere la sicurezza e la resilienza della Repubblica di Moldova. Come riferito dalla Farnesina, il Memorandum d’Intesa sottoscritto dai due Paesi riguarda la collaborazione tra i rispettivi ministeri degli Esteri in tre ambiti: cyberdiplomazia, nuove tecnologie e contrasto alle minacce ibride. L’accordo rappresenta un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, con particolare attenzione alle sfide che interessano la sicurezza e la stabilità regionale. La cooperazione in questi settori assume una rilevanza particolare nel contesto geopolitico dell’Europa orientale, dove la guerra in Ucraina continua a rappresentare uno dei principali temi dell’agenda diplomatica e di sicurezza.

Guerra in Ucraina e sicurezza europea al centro dell’incontro tra Tajani e Popsoi

Nel corso del confronto, Antonio Tajani e Mihai Popsoi hanno affrontato gli sviluppi della guerra in Ucraina e le principali sfide alla sicurezza regionale. Il dialogo ha riguardato anche il processo di allargamento dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle prospettive di integrazione della Moldova. La posizione italiana si inserisce in una linea di sostegno alla sicurezza e alla resilienza del Paese, testimoniata anche dalla partecipazione al Moldova Core Group. La collaborazione bilaterale si sviluppa così parallelamente al confronto sulle questioni che interessano la stabilità dell’area e il futuro dei rapporti tra la Moldova e le istituzioni europee.

Ingresso della Moldova nell’Unione Europea, Tajani conferma il sostegno dell’Italia

Uno dei passaggi politicamente più rilevanti dell’incontro ha riguardato il percorso di adesione della Moldova all’Unione Europea. Tajani ha ribadito il sostegno dell’Italia alle aspirazioni europee del Paese, già candidato all’ingresso nell’UE. Il Ministro degli Esteri italiano ha sottolineato come la Repubblica di Moldova appartenga per storia, cultura e valori alla famiglia europea, confermando la posizione favorevole di Roma rispetto al suo processo di integrazione. Il tema dell’allargamento europeo si affianca dunque alle questioni della sicurezza regionale e alla volontà di consolidare i rapporti politici tra Roma e Chisinau. Il sostegno italiano al percorso europeo della Moldova costituisce uno degli elementi centrali del dialogo diplomatico tra i due governi.

Italia-Moldova, cresce l’interscambio commerciale: in arrivo un accordo sugli investimenti

Accanto alla cooperazione politica e alla sicurezza, l’incontro ha riservato ampio spazio alle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Moldova. I due Ministri hanno evidenziato la crescita dell’interscambio bilaterale, riconoscendo al tempo stesso l’esistenza di ulteriori margini di sviluppo. In questo contesto è stata confermata, per i prossimi giorni, la firma di un accordo sulla promozione e protezione degli investimenti bilaterali, conosciuto con l’acronimo BIT. L’intesa sarà finalizzata a favorire nuove opportunità per le imprese italiane e moldave, contribuendo al rafforzamento dei rapporti economici tra i due Paesi. La prospettiva di una maggiore collaborazione sugli investimenti si accompagna alla crescita degli scambi commerciali, individuata dai due Ministri come una base sulla quale sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali. Il nuovo accordo economico andrà quindi ad affiancare quello già sottoscritto nell’ambito della cyberdiplomazia, ampliando la cooperazione a settori differenti ma considerati entrambi strategici nei rapporti tra Italia e Moldova.

La comunità moldava in Italia rafforza i legami tra i due Paesi

Un ruolo importante nelle relazioni tra Italia e Moldova è svolto anche dalla numerosa comunità moldava residente in Italia, che rappresenta un collegamento umano, culturale ed economico tra le due società. La presenza della comunità moldava contribuisce a consolidare i rapporti tra i due Paesi, affiancando alla dimensione istituzionale e diplomatica quella delle relazioni sociali e culturali. L’incontro tra Tajani e Popsoi ha così confermato una collaborazione articolata su più livelli: dal sostegno italiano all’adesione europea della Moldova alla cooperazione per la sicurezza, fino al rafforzamento degli scambi commerciali e alla promozione degli investimenti. Un percorso che vede Roma e Chisinau impegnate ad approfondire i propri rapporti bilaterali in un contesto europeo caratterizzato da importanti sfide politiche ed economiche.