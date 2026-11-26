Un muro bianco compatto e silenzioso ha letteralmente cancellato i confini tra le carreggiate e i marciapiedi nella penisola di Kamčatka dove una violenta ondata di maltempo ha scaricato al suolo quantità impressionanti di neve trasformando interi quartieri residenziali in un labirinto ghiacciato. Le immagini riprese direttamente sul posto mostrano uno scenario quasi surreale in cui le automobili parcheggiate lungo quella che fino a poche ore prima era una normale arteria cittadina risultano completamente sepolte fino al tettuccio lasciando intravedere soltanto qualche lembo di lamiera e i tergicristalli sollevati che spuntano come piccole antenne da una coltre spessa oltre un metro e mezzo.

Kamčatka sommersa dalla neve: automobili sepolte e strade trasformate in tunnel bianchi

Nel breve filmato diffuso in rete si percepisce chiaramente lo stupore degli stessi abitanti locali che pur essendo abituati agli inverni rigidi dell’Estremo Oriente russo faticano a riconoscere la topografia delle proprie strade ormai ridotte a stretti cunicoli scavati a mano tra pareti verticali di neve pressata dal vento. Questo straordinario evento non rappresenta un semplice episodio di freddo intenso ma è il risultato diretto della particolare posizione geografica della Kamčatka che si protende come una lunga lingua di terra vulcanica tra le acque gelide del Mare di Okhotsk e le correnti dell’Oceano Pacifico settentrionale.

Perché in Kamčatka nevica così tanto: lo scontro tra aria siberiana e cicloni del Pacifico

Durante la stagione fredda questa regione diventa il punto di scontro privilegiato tra le masse d’aria artica estremamente secche e gelide provenienti dall’entroterra siberiano e le profonde depressioni cicloniche che risalgono dal Pacifico cariche di un’enorme quantità di umidità oceanica. Quando questi vasti sistemi perturbati impattano contro le catene montuose che attraversano la penisola l’aria umida è costretta a sollevarsi rapidamente raffreddandosi e condensando in precipitazioni nevose di eccezionale intensità che gli abitanti del posto chiamano tradizionalmente purga.

Raffiche oltre i 100 km/h e accumuli di neve fino al primo piano degli edifici

A rendere ancora più spettacolare e critico l’accumulo osservato nei centri abitati come il capoluogo Petropavlovsk-Kamčatskij contribuisce l’azione combinata delle raffiche di vento tempestose che accompagnano il passaggio dei cicloni oceanici e che possono superare agevolmente i cento chilometri orari. Il vento fortissimo solleva la neve appena caduta e la ridistribuisce in modo irregolare contro qualsiasi ostacolo fisico incontrato lungo il percorso creando giganteschi cumuli eolici che possono raggiungere in poche ore l’altezza del primo piano degli edifici e seppellire completamente i mezzi di trasporto.

Viabilità paralizzata e mezzi spazzaneve al lavoro per liberare le strade

In queste condizioni la viabilità urbana subisce inevitabilmente una paralisi temporanea costringendo i residenti a munirsi di pale per liberare faticosamente le proprie vetture mentre i mezzi spazzaneve pesanti lavorano senza sosta per riaprire almeno le arterie principali e garantire i collegamenti essenziali in una delle terre più estreme e affascinanti del pianeta.