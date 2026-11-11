L’11 novembre 1966 il lancio di Gemini 12, una missione decisiva per la conquista della Luna

L’11 novembre 1966, da Cape Kennedy, in Florida, la NASA lanciava la navetta Gemini 12, con a bordo 2 astronauti destinati a lasciare un segno nella storia dell’astronautica: James A. Lovell ed Edwin E. Aldrin Jr., “Buzz”. Il decollo avvenne alle 15:46, ora locale, quando il potente razzo Titan II portò la navetta in orbita terrestre. La missione, inizialmente programmata per il 9 novembre, aveva subito alcuni rinvii a causa di problemi tecnici ai sistemi di controllo del lanciatore. Superate le difficoltà, la partenza poté finalmente avere luogo. Gemini 12 non era una missione spaziale come le altre: rappresentava infatti l’ultimo volo con equipaggio del programma Gemini, il progetto della NASA che aveva il compito di preparare il terreno alle future missioni Apollo e al grande obiettivo di portare un uomo sulla Luna.

Una missione per imparare a vivere e lavorare nello Spazio

Il programma Gemini aveva permesso agli astronauti e agli ingegneri americani di sperimentare alcune delle tecniche indispensabili per affrontare viaggi spaziali di lunga durata. Tra queste figuravano gli appuntamenti e gli agganci tra veicoli in orbita, le attività extraveicolari, ovvero le cosiddette passeggiate spaziali, e il controllo delle manovre necessarie per rientrare sulla Terra. Durante Gemini 12, Lovell e Aldrin dovevano raggiungere e agganciarsi al veicolo bersaglio Agena, lanciato circa un’ora e mezza prima della loro navetta. Nonostante un malfunzionamento del radar di bordo, i 2 astronauti riuscirono a completare con successo l’operazione, ricorrendo a procedure alternative e ai calcoli effettuati durante il volo.

Uno degli obiettivi più importanti riguardava le attività extraveicolari. Nelle precedenti missioni Gemini, infatti, gli astronauti avevano incontrato notevoli difficoltà nel muoversi e lavorare all’esterno delle navette, a causa dell’assenza di punti di appoggio e della difficoltà di controllare i propri movimenti in condizioni di microgravità. Per superare questi ostacoli, Aldrin aveva seguito un intenso programma di preparazione, sperimentando anche l’addestramento in acqua, attraverso la tecnica della galleggiabilità neutra, ancora oggi utilizzata per simulare le condizioni delle attività nello Spazio.

Le passeggiate spaziali di Buzz Aldrin

Nel corso della missione, Aldrin effettuò 3 attività extraveicolari, dimostrando progressi decisivi nella capacità di lavorare fuori da una navicella spaziale. Durante la prima uscita, il 12 novembre, rimase con il busto all’esterno del portello della Gemini, installando un corrimano che avrebbe facilitato le operazioni successive e realizzando fotografie scientifiche. Il giorno seguente affrontò l’attività più impegnativa: uscito completamente dalla navetta e collegato a essa attraverso un cavo di sicurezza, eseguì diversi lavori sperimentali, utilizzando attrezzi e provando sistemi di fissaggio destinati alle future missioni Apollo. Il 14 novembre effettuò una 3ª attività extraveicolare, completando il programma previsto.

Nel complesso, Aldrin trascorse quasi 6 ore impegnato in attività fuori dalla navetta, stabilendo un nuovo record per il tempo dedicato alle passeggiate spaziali in quel periodo. Il successo delle sue operazioni dimostrò che, con un addestramento adeguato e sistemi di appoggio efficaci, era possibile svolgere lavori complessi nello Spazio senza compromettere la sicurezza dell’astronauta.

Il ponte verso la conquista della Luna

Gemini 12 rimase nello Spazio per 3 giorni, 22 ore e 34 minuti, completando 59 orbite intorno alla Terra. Il 15 novembre 1966, Lovell e Aldrin fecero ritorno sul nostro pianeta, ammarando nell’Oceano Atlantico, dove furono recuperati dalle squadre della Marina statunitense e trasportati a bordo della portaerei USS Wasp. La missione si concluse con un bilancio estremamente positivo: quasi tutti gli obiettivi principali erano stati raggiunti e le difficoltà tecniche incontrate durante le precedenti esperienze di attività extraveicolare erano state in gran parte superate.

Per la NASA si trattava di un risultato strategico. Il programma Gemini, iniziato nel 1965, aveva completato 10 missioni con equipaggio in circa 20 mesi, fornendo conoscenze e competenze indispensabili per affrontare la successiva fase dell’esplorazione spaziale. Per James Lovell, Gemini 12 fu una tappa importante di una carriera che lo avrebbe portato successivamente a partecipare alla storica missione Apollo 8 e a comandare Apollo 13. Per Buzz Aldrin, invece, rappresentò il primo viaggio nello Spazio, prima della sua consacrazione definitiva nel luglio 1969, quando, insieme a Neil Armstrong, sarebbe diventato uno dei primi 2 uomini a camminare sulla superficie lunare.