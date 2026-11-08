L’8 novembre 1895 Wilhelm Conrad Röntgen scopre i raggi X

L’8 novembre 1895 il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen, mentre conduce alcuni esperimenti sui fenomeni elettrici e sui raggi catodici, si imbatte in un fenomeno del tutto inatteso: una misteriosa radiazione capace di attraversare alcuni materiali e impressionare una lastra fotografica. È l’inizio di una scoperta che cambierà profondamente il modo di conoscere il corpo umano e di diagnosticare le malattie.

L’esperimento si svolge nel laboratorio dell’Università di Würzburg, in Germania. Röntgen sta studiando il comportamento dei raggi catodici all’interno di un tubo di scarica, un dispositivo di vetro nel quale viene fatta passare corrente elettrica attraverso un gas a bassissima pressione. Per evitare interferenze luminose, ha avvolto il tubo in uno spesso involucro di cartone nero e lavora in una stanza completamente oscurata. A un certo punto nota qualcosa di sorprendente: uno schermo ricoperto di una sostanza fluorescente, il platinocianuro di bario, posto a una certa distanza dal tubo, comincia a brillare. Eppure non dovrebbe essere raggiunto da alcuna luce.

Lo scienziato intuisce che sta accadendo qualcosa di straordinario. Una radiazione invisibile deve essere riuscita ad attraversare il cartone e a raggiungere lo schermo. Decide così di approfondire il fenomeno con una serie di esperimenti, verificando che questi raggi sono capaci di attraversare diversi materiali, compresi alcuni metalli, con intensità differenti.

Una scoperta che permette di vedere attraverso il corpo umano

La caratteristica più sorprendente emerge quando Röntgen scopre che le nuove radiazioni attraversano i tessuti molli del corpo umano, mentre vengono assorbite in misura maggiore dalle ossa. Per dimostrare questa proprietà, nel dicembre del 1895 realizza una fotografia destinata a entrare nella storia: sottopone la mano della moglie, Anna Bertha Ludwig, all’azione dei raggi, collocando una lastra fotografica dietro di essa. Quando sviluppa la lastra, compare un’immagine impressionante: le ossa delle dita e della mano sono perfettamente visibili, insieme all’anello nuziale.

È la prima radiografia della storia, un’immagine che dimostra concretamente come sia possibile osservare l’interno del corpo umano senza interventi chirurgici. Röntgen decide di chiamare queste radiazioni raggi X, utilizzando la lettera X, tradizionalmente impiegata in matematica per indicare una quantità sconosciuta. La loro natura, infatti, non è ancora stata compresa.

Dalla scoperta al Nobel: nasce una nuova era per la medicina

Il 28 dicembre 1895 Röntgen pubblica il primo rapporto scientifico sulla sua scoperta, intitolato Über eine neue Art von Strahlen (Su un nuovo tipo di raggi). La notizia si diffonde rapidamente in tutto il mondo scientifico e suscita un’enorme attenzione. Le potenzialità mediche della nuova tecnologia vengono comprese quasi immediatamente. Già nei mesi successivi, i raggi X cominciano a essere utilizzati per individuare fratture, localizzare proiettili e riconoscere alcune patologie, offrendo ai medici uno strumento diagnostico fino ad allora impensabile.

Nel 1901 Wilhelm Conrad Röntgen riceve il primo Premio Nobel per la Fisica della storia, proprio in riconoscimento della scoperta delle straordinarie radiazioni che porteranno il suo nome in diverse lingue, tra cui l’italiano, dove sono comunemente chiamate anche raggi Röntgen. Lo scienziato, che aveva scelto di non brevettare la propria scoperta affinché potesse essere utilizzata liberamente a beneficio dell’umanità, muore a Monaco di Baviera il 10 febbraio 1923.

Un’eredità scientifica ancora attuale

A distanza di 131 anni, la scoperta dell’8 novembre 1895 continua a rappresentare una pietra miliare della ricerca scientifica. La radiografia è diventata uno degli strumenti fondamentali della medicina moderna e ha aperto la strada a tecnologie sempre più sofisticate, come la tomografia computerizzata (TAC), che consente di ottenere immagini dettagliate delle strutture interne del corpo. Oggi i raggi X trovano applicazione non soltanto in ambito sanitario, ma anche nell’industria, nella ricerca scientifica, nell’analisi dei materiali e nei controlli di sicurezza. Naturalmente, nel corso del tempo è emerso anche il rischio legato all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, rendendo indispensabili adeguate misure di protezione e un utilizzo controllato della tecnologia.

Quella sera dell’8 novembre 1895, dunque, un fenomeno luminoso apparentemente inspiegabile trasformò per sempre il rapporto tra scienza e medicina. Grazie all’intuizione di un fisico tedesco, il corpo umano smise di essere un territorio completamente nascosto: per la prima volta, diventava possibile guardare dentro di esso senza aprirlo. Una rivoluzione che, ancora oggi, continua a salvare vite.