La missione di rifornimento CRS-35 di SpaceX si avvia alla conclusione. Nella giornata di oggi, 21 novembre, la capsula cargo Dragon ha lasciato la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per iniziare il viaggio di ritorno verso la Terra. La manovra di undocking è avvenuta alle 18:05 di ieri ora italiana, mentre la stazione orbitava a circa 418 km di quota sopra la Cina occidentale. Se tutto procederà secondo i programmi, Dragon dovrebbe ammarare nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste della California, intorno alle 22:55 di oggi.

Una missione iniziata il 13 ottobre

La capsula era partita il 13 ottobre, nell’ambito della missione denominata CRS-35, acronimo che identifica il 35° volo effettuato da SpaceX per il programma Commercial Resupply Services della NASA. Due giorni dopo il lancio, il 15 ottobre, Dragon aveva raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, consegnando agli astronauti oltre 2.860 kg di materiali. Il carico comprendeva generi alimentari, attrezzature scientifiche, strumenti e altri rifornimenti indispensabili per garantire il funzionamento del laboratorio orbitante e sostenere le attività dell’equipaggio. Adesso l veicolo affronta il viaggio nella direzione opposta, riportando sulla Terra migliaia di kg di materiali e, soprattutto, preziosi campioni scientifici.

Gli esperimenti che tornano sulla Terra

Tra i carichi più interessanti trasportati da Dragon ci sono i campioni utilizzati per esperimenti che potrebbero contribuire sia al progresso dell’esplorazione spaziale sia allo sviluppo di nuove conoscenze utili alla medicina terrestre. In un aggiornamento pubblicato il 17 novembre, la NASA ha sottolineato l’importanza del materiale scientifico in rientro, evidenziando in particolare un esperimento basato su una struttura di vaso sanguigno biostampata in 3D. Questo modello biologico è stato utilizzato dai ricercatori per studiare l’invecchiamento del sistema vascolare e le malattie cardiovascolari, analizzando i processi che si verificano sia nello spazio sia sulla Terra.

Si tratta di una ricerca particolarmente interessante perché le condizioni di microgravità presenti sulla ISS offrono un ambiente unico per approfondire alcuni fenomeni biologici e comprendere meglio le trasformazioni che interessano il corpo umano durante la permanenza nello spazio. Il recupero dei campioni consentirà agli scienziati di proseguire le analisi nei laboratori terrestri, ampliando le possibilità di studio e confronto dei risultati.

Dragon, una capacità unica tra le navicelle cargo

Il ritorno di CRS-35 mette in evidenza una caratteristica fondamentale del veicolo sviluppato da SpaceX: la capacità di riportare sulla Terra carichi e campioni scientifici in modo controllato. Dragon è infatti l’unico veicolo cargo attualmente operativo in grado di effettuare consegne di questo tipo. Altri mezzi utilizzati per rifornire la ISS, come la Cygnus di Northrop Grumman, la russa Progress e la giapponese HTV-X, sono progettati per concludere la propria missione distruggendosi durante il rientro nell’atmosfera terrestre. Questi veicoli sono quindi sostanzialmente monouso e non possono riportare a Terra materiali ed esperimenti. La possibilità di recuperare campioni, strumenti e risultati della ricerca rappresenta invece un elemento essenziale del contributo di Dragon alle attività scientifiche della Stazione Spaziale Internazionale.