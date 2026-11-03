La Cina accelera sulla rete satellitare: il razzo Lijian-2 porta in orbita 18 nuovi satelliti

La Cina compie un nuovo passo avanti nello sviluppo delle proprie infrastrutture spaziali commerciali. Il Paese ha portato con successo in orbita 18 satelliti della costellazione Spacesail, destinata a potenziare la rete cinese di connessione internet satellitare in orbita terrestre bassa. Il lancio è avvenuto alle 08:15 ora di Pechino, dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella regione nord-occidentale del Paese. Protagonista della missione è stato il razzo vettore Lijian-2 Y2, sviluppato autonomamente dalla società cinese Cas Space.

L’operazione rappresenta la prima missione su larga scala del Lijian-2 dedicata al dispiegamento di una costellazione satellitare per le comunicazioni internet. Un risultato significativo per il programma spaziale commerciale cinese, che punta a rafforzare la presenza del Paese nel settore delle reti satellitari in orbita bassa, un comparto strategico per le telecomunicazioni globali. Alimentato a propellente liquido, il Lijian-2 introduce una configurazione tecnologica inedita per i vettori cinesi: il cosiddetto universal booster core, un’architettura basata su un nucleo di spinta universale. Secondo i dati diffusi da Cas Space, il razzo è in grado di trasportare fino a 8 tonnellate di carico utile in un’orbita eliosincrona a 500 km di quota e fino a 12 tonnellate in orbita terrestre bassa a 200 km.

Quella appena conclusa è la seconda missione del Lijian-2 e il diciottesimo lancio complessivo della famiglia di vettori Lijian. Il bilancio del programma evidenzia una crescita significativa: finora i razzi della serie hanno trasportato nello spazio un veicolo spaziale e 139 satelliti, per una massa complessiva superiore alle 27 tonnellate. Le missioni hanno inoltre coinvolto quasi 40 clienti, tra operatori cinesi e internazionali, confermando il progressivo consolidamento di Cas Space nel mercato dei lanci commerciali.