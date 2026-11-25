La Cina compie un nuovo passo nella storia della sua esplorazione spaziale e apre le porte della propria stazione orbitale alla collaborazione internazionale. Dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel Nord-Ovest del Paese, è decollata la navicella Shenzhou 24, con a bordo 3 astronauti: i cinesi Tang Hongbo e Wu Yi e il pakistano Muhammad Zeeshan Ali, 40 anni. Si tratta di un evento senza precedenti per il programma spaziale umano cinese: per la prima volta, infatti, un astronauta straniero partecipa a una missione diretta alla stazione spaziale Tiangong. Il lancio è avvenuto regolarmente e la navicella, dopo essersi separata dal razzo vettore, ha raggiunto l’orbita prevista.

Un momento storico per il Pakistan

La missione rappresenta un motivo di grande orgoglio nazionale per il Pakistan. In tutto il Paese, migliaia di persone hanno seguito il lancio attraverso le immagini televisive, trasformando la partenza della navicella in un momento di festa collettiva. Nelle abitazioni, nei ristoranti e persino nelle sedi delle istituzioni scientifiche, cittadini e ricercatori hanno assistito con emozione al viaggio di Ali verso lo Spazio. Durante il decollo si sono levati slogan di entusiasmo e messaggi di amicizia tra Pakistan e Cina.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha celebrato l’impresa definendola una fonte di orgoglio nazionale e un esempio per le nuove generazioni. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, ha sottolineato il valore simbolico della missione: “Non è soltanto il viaggio di un astronauta, ma il viaggio di 240 milioni di pakistani“. Sharif ha inoltre ringraziato la Cina per aver coinvolto un rappresentante del Pakistan nella spedizione, evidenziando come la collaborazione tra i 2 Paesi si stia estendendo a un settore strategico come quello dell’esplorazione spaziale.

Anche il ministro pakistano per la Pianificazione e lo Sviluppo, Ahsan Iqbal, ha espresso riconoscenza nei confronti della leadership cinese, degli scienziati e degli ingegneri che hanno reso possibile la missione. Secondo il ministro, questo risultato potrebbe rappresentare soltanto l’inizio di una cooperazione ancora più ampia.

Esperimenti scientifici e nuove competenze

La missione non ha soltanto un valore politico e simbolico, ma anche una rilevante dimensione scientifica. Nel corso della permanenza in orbita, l’equipaggio dovrà portare avanti oltre 90 esperimenti e test tecnologici, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa cinese Xinhua. Tra le attività previste figura anche un esperimento condotto da Ali sulle cianobatteri fotosintetici, microrganismi capaci di utilizzare la luce solare per produrre energia attraverso la fotosintesi. La ricerca in condizioni di microgravità potrà contribuire ad approfondire le conoscenze sui processi biologici nello Spazio e sulle possibili applicazioni di questi organismi nelle future missioni di lunga durata.

Per Ali e Wu Yi si tratta della prima esperienza nello spazio. Tang Hongbo, invece, è un astronauta già esperto, avendo partecipato a 2 precedenti missioni. Con questo nuovo viaggio si prepara a diventare il primo astronauta a raggiungere per 3 volte la stazione spaziale Tiangong.

La sfida di lavorare insieme nello Spazio

La preparazione della missione ha richiesto anche un importante lavoro di integrazione tra professionisti provenienti da contesti culturali differenti. Durante una conferenza stampa, Tang Hongbo ha raccontato che le differenze linguistiche, culturali e psicologiche hanno reso più complesso il percorso di preparazione dell’equipaggio. Tuttavia, l’impegno comune ha permesso di superare progressivamente le difficoltà. Una dimostrazione concreta è arrivata proprio da Ali, che ha mostrato una buona padronanza del mandarino davanti ai giornalisti.

La competizione internazionale guarda alla Luna

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un accordo di cooperazione firmato da Cina e Pakistan nel febbraio 2025. L’intesa conferma la volontà di Pechino di ampliare le proprie collaborazioni internazionali nel settore spaziale e di coinvolgere altri Paesi nello sviluppo di competenze scientifiche e tecnologiche. Parallelamente, la Cina sta accelerando i preparativi per la sua prima missione lunare con equipaggio, prevista entro il 2030. Un obiettivo ambizioso che si inserisce in una competizione sempre più intensa con gli Stati Uniti, considerati il principale rivale di Pechino nell’esplorazione spaziale. Anche la NASA punta a riportare astronauti sulla superficie lunare, con l’obiettivo di farlo nel 2028.

In questo scenario, il viaggio di Muhammad Zeeshan Ali assume un significato che va ben oltre la singola missione. La presenza di un astronauta pakistano a bordo della Shenzhou 24 dimostra che l’esplorazione dello Spazio può diventare anche uno strumento di collaborazione diplomatica, trasferimento tecnologico e crescita scientifica. Per il Pakistan è un’occasione per investire nelle nuove generazioni e rafforzare le proprie aspirazioni nel campo della ricerca. Per la Cina, è un ulteriore passo verso un ruolo internazionale sempre più rilevante nella conquista dello Spazio.