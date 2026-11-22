La COP31 si è ufficialmente conclusa oggi senza che i Paesi siano riusciti a concordare una decisione finale. Si tratta della più lunga conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici della storia dopo due settimane di negoziati e più di 49 ore di proroga. Al centro dell’impasse, un progetto di accordo finale preparato da Turchia e Australia che non menziona più esplicitamente i combustibili fossili, un’omissione che ha provocato un forte rifiuto da parte dell’Unione Europea, del Regno Unito e di diverse altre delegazioni. La bozza, scrive il Guardian, è stata respinta dall’Ue, Regno Unito e dai loro alleati fra i Paesi in via di sviluppo perché considerata come un accordo inaccettabile sul futuro del clima. “Non sosterremo una decisione che non risponda alla scienza e che invece rischia di acuire il divario fra gli impegni globali e le azioni necessarie”, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente dell’Irlanda, Darragh O’Brien, parlando per l’Unione europea, ricordando che la bozza finale della COP31 di Antalya “non citava neanche i combustibili fossili”.

Negoziatore: “l’Ue ha avuto coraggio, sono mancati gli USA”

“Sono mancati gli americani, che avrebbero potuto farsi ascoltare dai sauditi. E l’Europa ha dimostrato di avere il coraggio di dire no, ma di non avere la forza di far dire sì agli altri”, ha dichiarato all’ANSA un negoziatore europeo. “È stato un flop totale – spiega -. Alla fine sono stati approvati solo documenti procedurali. Nulla di valore politico. Si è sentita la mancanza degli Stati Uniti (Trump ha ritirato gli USA dall’Accordo di Parigi, ndr). Loro, quando vogliono, sono in grado di farsi sentire da tutti. In mancanza di Washington, è chiaro che gli arabi diventano più aggressivi e più sicuri di loro”. “Ad Antalya, l’Europa ha dimostrato che senza gli Stati Uniti non riesce a fare niente – ha concluso il negoziatore -. Certo, ha dimostrato coraggio, ha avuto il coraggio di dire no a sauditi e russi. Ma ha anche dimostrato che da sola non riesce a imporre nulla”.

Al di là dei tecnicismi e delle ore record di negoziato, il bilancio della conferenza di Antalya segna uno spartiacque politico. L’assenza degli Stati Uniti ha alterato in modo evidente i rapporti di forza, dimostrando che l’Unione Europea, pur mantenendo una linea rigorosa e coerente con gli obiettivi scientifici, non dispone ancora del peso negoziale necessario per piegare le resistenze del blocco fossile.