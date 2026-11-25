Non soltanto un modello alimentare associato a importanti benefici per la salute, ma un autentico patrimonio culturale, sociale, ambientale ed economico, capace di coniugare il benessere delle persone con la tutela delle risorse naturali e la sostenibilità delle produzioni agricole. La Dieta Mediterranea conquista una nuova dimensione internazionale con l’istituzione di una Giornata dedicata dalle Nazioni Unite, celebrata ieri, 24 novembre, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a Roma. Dalle aziende agricole ai mercati locali, dalle ricette tramandate in famiglia alla convivialità della tavola, la Dieta Mediterranea rappresenta un sistema complesso nel quale le scelte alimentari assumono un valore che va ben oltre il consumo di cibo. Al centro delle celebrazioni internazionali vi è proprio il riconoscimento di questo stretto legame tra alimentazione, salute, identità culturale, economie territoriali e ambiente.

La prima Giornata internazionale della Dieta Mediterranea: il riconoscimento delle Nazioni Unite

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2025, a seguito di una risoluzione della Conferenza della FAO, la Giornata internazionale della Dieta Mediterranea riconosce ufficialmente il valore di un sistema vivo nel quale produzione e consumo alimentare si intrecciano con la salute, le risorse naturali, i mezzi di sussistenza, la cultura e le tradizioni delle comunità. Alla FAO è stato affidato il compito di facilitarne l’attuazione. Il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, ha evidenziato l’importanza delle abitudini alimentari nella costruzione dei sistemi produttivi e nella gestione delle risorse del pianeta: “ciò che mangiamo determina la nostra salute. Ma influenza anche ciò che gli agricoltori producono, il modo in cui utilizziamo terra e acqua, quali alimenti arrivano sui nostri mercati, i mezzi di sussistenza che sosteniamo e, in ultima analisi, i sistemi agroalimentari che costruiamo”. L’appuntamento di Roma, organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la FAO e dal Future Food Institute, ha avuto come tema “A living system for a shared food future” (“Un sistema vivo per un futuro alimentare condiviso”). L’iniziativa ha riunito rappresentanti dei governi, della comunità scientifica, delle organizzazioni agricole e del mondo della gastronomia. All’evento hanno partecipato Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Tra gli altri partecipanti figuravano Stefano Pisani, Sindaco di Pollica; Antonia Trichopoulou, Professoressa emerita presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Atene; Elisabetta Moro, Professoressa ordinaria di Antropologia culturale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; ed Eman Seif, Vice Segretaria Generale della Camera di Commercio di Alessandria d’Egitto.

Cos’è la Dieta Mediterranea e quali sono gli alimenti che la caratterizzano

Uno degli aspetti fondamentali della Dieta Mediterranea è la sua capacità di esprimersi attraverso tradizioni alimentari differenti. Non esiste, infatti, un unico modello valido per tutti: le abitudini a tavola cambiano da Paese a Paese e da una comunità all’altra, riflettendo le specificità culturali e produttive dei singoli territori. Esistono tuttavia elementi comuni che permettono di identificare questo patrimonio alimentare. Tra questi figurano il consumo di cereali integrali, verdure, legumi, frutta secca, semi e frutta di stagione, accompagnato dall’impiego dell’olio d’oliva come principale fonte di grassi. A questi alimenti si aggiunge un consumo moderato di pesce, prodotti ittici, pollame, uova e latticini. La Dieta Mediterranea, tuttavia, non può essere descritta esclusivamente attraverso gli ingredienti che compongono i pasti. Le conoscenze culinarie, le occasioni di convivialità, la condivisione del cibo e la trasmissione dei saperi tra generazioni costituiscono elementi essenziali della sua identità. È questa dimensione culturale a renderla un patrimonio vivo, riconosciuto dall’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il valore delle tradizioni mediterranee risiede, dunque, tanto negli alimenti quanto nelle conoscenze e nelle relazioni sociali che accompagnano la loro produzione, preparazione e condivisione.

Dieta Mediterranea e salute: le evidenze scientifiche sui benefici cardiovascolari

Un ruolo centrale nel riconoscimento internazionale della Dieta Mediterranea è rappresentato dalle evidenze scientifiche riguardanti i suoi benefici per la salute. Una maggiore aderenza ai modelli alimentari tradizionali mediterranei è stata associata a migliori condizioni di salute e, in particolare, a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Il Direttore Generale della FAO ha sottolineato come il valore di questi modelli non sia circoscritto ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. I principi che li caratterizzano possono infatti essere adattati alle diverse realtà locali, rispettando le specificità culturali e le tradizioni alimentari delle comunità. L’obiettivo non è uniformare le abitudini alimentari a livello globale, ma promuovere condizioni che consentano alle persone di accedere a un’alimentazione adeguata alle proprie esigenze, sostenibile e compatibile con le caratteristiche dei territori in cui vivono. “Il nostro obiettivo non dovrebbe essere quello di rendere uguali le diete in tutto il mondo, ma di garantire che ogni persona, ovunque si trovi, possa avere accesso a un’alimentazione sana, nutriente, economicamente accessibile, culturalmente adeguata e sostenibile”, ha affermato QU Dongyu.

Le tradizioni alimentari a rischio tra globalizzazione e cambiamenti degli stili di vita

La tutela della Dieta Mediterranea assume particolare rilevanza in una fase storica caratterizzata da una rapida trasformazione delle abitudini alimentari. Il Direttore Generale della FAO ha richiamato l’attenzione sugli effetti dell’urbanizzazione, della globalizzazione, dell’evoluzione dei redditi e degli stili di vita, fattori che stanno modificando il rapporto delle comunità con il cibo. In numerosi contesti, queste trasformazioni rischiano di determinare una progressiva perdita delle conoscenze e delle pratiche alimentari tradizionali, soprattutto tra le nuove generazioni. La conservazione di questo patrimonio passa quindi anche attraverso la capacità di mantenere vivo il rapporto tra generazioni, valorizzando le competenze maturate all’interno delle famiglie e delle comunità locali. La trasmissione delle ricette, delle tecniche di preparazione e delle conoscenze legate ai prodotti del territorio rappresenta una componente fondamentale della continuità delle tradizioni mediterranee.

Pollica e il Cilento protagonisti delle celebrazioni internazionali della Dieta Mediterranea

Un posto di particolare rilievo nelle celebrazioni organizzate dalla FAO è stato riservato a Pollica, località del Cilento strettamente legata alla storia della Dieta Mediterranea e sede del Museo Vivente della Dieta Mediterranea. Presso il FoodS Lab del Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO MuNe), le tradizioni alimentari cilentane sono state protagoniste di momenti dedicati alla condivisione delle conoscenze e alla valorizzazione delle produzioni locali. Nonne, chef, produttori agricoli e rappresentanti delle comunità hanno raccontato ricette, illustrato pratiche alimentari e condiviso prodotti del territorio, tra cui il Fico Bianco del Cilento. L’iniziativa ha mostrato concretamente come il patrimonio di conoscenze legato al cibo venga custodito, praticato e trasmesso nel corso del tempo. All’inizio di novembre, Pollica aveva già ospitato tre giornate di iniziative dedicate alla prima Giornata internazionale della Dieta Mediterranea. Il programma aveva compreso incontri scientifici e istituzionali, l’inaugurazione del nuovo Museo Vivente della Dieta Mediterranea e un evento pubblico che aveva coinvolto produttori, pescatori, chef e comunità locali.

Dalla biodiversità all’economia circolare: l’opera di Tiziano Guardini alla FAO

Il rapporto tra patrimonio mediterraneo, risorse naturali e sostenibilità ha trovato spazio anche attraverso il linguaggio del design. FAO MuNe ha infatti ospitato un’opera site-specific del designer italiano Tiziano Guardini, realizzata utilizzando VEGEA, un materiale ottenuto dai sottoprodotti della lavorazione dell’uva. L’opera è stata concepita per raccontare il legame tra i territori mediterranei, le comunità, la biodiversità e la trasmissione delle conoscenze. La scelta di un materiale derivato dalla lavorazione dell’uva richiama il rapporto tra produzioni agricole e valorizzazione delle risorse, inserendosi nella riflessione più ampia sulla sostenibilità.

Dal Cilento a New York: la Dieta Mediterranea al centro del dibattito internazionale

Le celebrazioni presso la sede della FAO a Roma hanno fatto seguito alle iniziative organizzate a Pollica e a New York in occasione della prima Giornata internazionale della Dieta Mediterranea. Negli Stati Uniti, il programma ha incluso un evento presso la sede delle Nazioni Unite e ulteriori appuntamenti dedicati ai legami tra alimentazione mediterranea, salute, cultura e sostenibilità. Le iniziative hanno così portato il patrimonio delle comunità mediterranee all’interno del confronto internazionale sul futuro dell’alimentazione e dei sistemi agroalimentari.