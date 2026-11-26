Ogni giorno la scienza regala scoperte straordinarie, passando con disinvoltura da una nuova specie di pesce abissale a una galassia remota mai osservata prima. Eppure, esiste un modo di dire molto diffuso secondo cui l’umanità conoscerebbe molto meglio lo Spazio rispetto ai fondali marini del nostro stesso pianeta. Per verificare quanto ci sia di vero in questa affermazione, bisogna prima capire cosa significhi realmente conoscere un ambiente così vasto, valutando se conti di più il numero di oggetti osservati direttamente oppure la risoluzione delle mappe a nostra disposizione. Il confronto tra queste 2 frontiere estreme della ricerca rivela paradossi tecnologici affascinanti. Mentre gli strumenti ottici e radio scrutano le profondità del cosmo con precisione sbalorditiva, le acque terrestri oppongono una resistenza fisica che rende persino la superficie di Marte più facile da cartografare rispetto agli abissi sotto i nostri piedi.

La barriera dell’acqua e i limiti del sonar negli abissi

Oltre il 70% della superficie terrestre è ricoperto dagli oceani, e ben il 94% di queste acque appartiene alla zona batiale e abissale, situata a profondità superiori ai 200 metri. Nonostante questa immensità, soltanto lo 0,001% di questi fondali è stato osservato direttamente. Gran parte delle informazioni attuali deriva dalla mappatura del terreno sottomarino, un’operazione complicata dal fatto che le tecnologie più avanzate per misurare il territorio, basate su radiazioni elettromagnetiche come laser, radar o raggi gamma, risultano quasi inutili sott’acqua. L’elemento liquido assorbe infatti tutte queste lunghezze d’onda, motivo per cui sul fondo del mare regna l‘oscurità totale e la luce non riesce a penetrare. Di conseguenza, gli oceanografi devono affidarsi al sonar, che invia impulsi sonori e calcola il tempo impiegato dal segnale per rimbalzare verso la superficie. Questo metodo è però estremamente lento, al punto che all’inizio del 2026 appena il 28,7% dei fondali oceanici risulta mappato con una risoluzione adeguata.

Telescopi ottici e radio alla conquista delle mappe cosmiche

Al contrario di quanto accade negli abissi, le tecnologie elettromagnetiche funzionano alla perfezione nel vuoto cosmico, permettendo agli astronomi di ricostruire la complessa rete di strutture che collega galassie e ammassi stellari. Per mappare ciò che è visibile si utilizzano i telescopi ottici, come nel caso del Dark Energy Spectroscopic Instrument, che ha già tracciato una mappa da 5,6 trilioni di pixel coprendo il 75% del cielo notturno. Per osservare invece le regioni oscurate da dense nubi di polvere spaziale, dove la luce visibile non riesce a passare, intervengono i radiotelescopi. Progetti come il Very Large Array Sky Survey hanno già cartografato l’82% della volta celeste, dimostrando che ogni volta che la comunità scientifica crede di aver compreso la struttura dell’universo, emergono fenomeni completamente inediti e inaspettati.

Pressioni schiaccianti contro l’inquinamento radio terrestre

Sebbene il cielo risulti mappato in percentuale maggiore, entrambi gli ambienti presentano ostacoli estremi per i ricercatori. Scendendo nelle profondità marine, la pressione diventa insostenibile: nella Fossa delle Marianne, il punto più profondo della Terra, si superano i 1.000 kg per centimetro quadrato, una forza paragonabile al peso di una piccola automobile parcheggiata su un’unghia. A questo si aggiungono l’assenza di luce oltre i 200 metri e l’impossibilità di usare il segnale GPS sotto la superficie, costringendo gli esploratori a orientarsi al buio quasi a memoria. Nello Spazio, invece, i radiotelescopi devono affrontare il problema della confusione tra i segnali cosmici e il rumore di fondo generato dai dispositivi elettronici umani. Un semplice telefono cellulare posizionato sulla Luna emetterebbe un segnale radio 300 volte più luminoso delle galassie più brillanti osservate dagli astronomi, e il continuo aumento dei satelliti in orbita rischia di accecare presto questi preziosi strumenti.

Una sfida infinita in 2 mondi in continuo mutamento

Stabilire con certezza se si conosca più l’universo o l’oceano resta comunque un esercizio complesso, poiché manca una definizione univoca di conoscenza e i confini di queste discipline sono immensi. A rendere l’impresa ancora più ardua c’è la natura stessa di entrambi gli ambienti, che non sono affatto statici ma attraversati da processi dinamici e interazioni continue. Proprio perché sia i fondali marini sia il cosmo cambiano costantemente nel tempo, gli scienziati devono continuare a misurarli senza sosta. Probabilmente l’umanità non arriverà mai a possedere una conoscenza totale e definitiva di questi 2 mondi, ma questa condizione garantisce che le future generazioni avranno sempre nuove scoperte da compiere.