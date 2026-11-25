La Germania accelera sul fronte dell’innovazione tecnologica militare e si prepara a inaugurare, nel corso del 2027, il suo primo reggimento droni. La nuova unità sarà equipaggiata con velivoli senza pilota da ricognizione, sistemi robotici terrestri e missili da crociera Flamingo acquistati dall’Ucraina. A riportare la notizia è il sito di informazione ucraino United24 Media, che ha fornito dettagli sulla composizione del reggimento, sugli investimenti previsti e sulle differenti specializzazioni operative dei militari. La costituzione del nuovo reparto rappresenta un significativo passo verso l’integrazione dei sistemi senza pilota nelle forze armate tedesche, attraverso una struttura dedicata tanto alle attività di ricognizione quanto alle operazioni offensive e difensive.

Germania, 150 milioni di euro per migliaia di droni militari

L’investimento previsto per l’acquisto dei droni destinati alla nuova unità ammonta a 150 milioni di euro. Le risorse consentiranno di dotare il reggimento di migliaia di velivoli senza pilota, destinati a differenti tipologie di operazioni militari. Il progetto prevede l’impiego di tecnologie aeree e terrestri all’interno della medesima struttura organizzativa, con l’obiettivo di integrare sistemi dalle differenti caratteristiche operative.

I missili da crociera Flamingo acquistati dall’Ucraina

Tra gli elementi più significativi del progetto figura la presenza dei missili da crociera Flamingo, acquistati da Kiev. L’inserimento di questi armamenti nella dotazione del nuovo reggimento tedesco testimonia il ruolo delle tecnologie militari ucraine nel programma di equipaggiamento della Germania. Accanto ai missili da crociera saranno impiegati anche droni da ricognizione e sistemi robotici di terra, strumenti destinati a svolgere funzioni differenti nell’ambito delle attività affidate al reparto.

Il primo reggimento droni tedesco avrà 600 soldati entro il 2029

La nuova unità militare potrà contare inizialmente su 350 soldati, con un progressivo ampliamento dell’organico negli anni successivi. Entro il 2029, infatti, il numero dei militari in servizio salirà a 600. Il potenziamento del personale accompagnerà così lo sviluppo del reggimento, articolato in sei compagnie specializzate. La struttura del reparto sarà organizzata per garantire competenze in diversi ambiti operativi, dalla ricognizione del campo di battaglia alle operazioni offensive mediante droni, passando per i sistemi di difesa contro i velivoli senza pilota e i raid a lungo raggio. Una parte delle attività sarà inoltre dedicata alla sperimentazione e all’integrazione delle tecnologie militari. Il reggimento avrà quindi anche una funzione di sviluppo tecnologico, affiancando alle proprie competenze operative il lavoro di verifica e integrazione dei nuovi sistemi destinati all’impiego militare.