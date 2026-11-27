Nella fisica classica, le regole della causalità appaiono rigide e immutabili: un treno non può arrivare a destinazione prima di essere partito e le conseguenze di un’azione devono sempre seguire l’azione stessa. Esistono inoltre limiti invalicabili alla velocità e alla distanza con cui un’influenza può propagarsi attraverso il cosmo, fissati dalla relatività ristretta di Albert Einstein. Quando però scendiamo nel regno governato dalle interazioni quantistiche, queste certezze iniziano a vacillare e a farsi sfumate. Se poi nell’equazione entra in gioco anche la gravità, le leggi fondamentali della realtà possono assumere contorni davvero bizzarri. Un gruppo di fisici composto da Giordano Cintia, Federico Piazza e Samuel Ramos del Centre de Physique Théorique in Francia ha appena dimostrato matematicamente come le fluttuazioni quantistiche della gravità potrebbero rendere incerti i confini tra causa ed effetto, trasformando la certezza assoluta della causalità in una questione puramente probabilistica. Lo studio, accettato per la pubblicazione sulla rivista Physical Review D, apre scenari inaspettati sulla natura stessa dello spaziotempo e sui misteri più profondi del cosmo.

Il cono di luce e la sovrapposizione dello spaziotempo

Secondo la teoria della relatività ristretta, nulla nell’Universo può viaggiare più veloce della luce nel vuoto, nemmeno l’informazione o qualsiasi altro segnale capace di trasmettere un’influenza da un evento all’altro. Questo limite di velocità impone vincoli severissimi su quali fenomeni cosmici possano interagire tra loro. Se il Sole si spegnesse all’improvviso, sulla Terra non potremmo accorgercene prima di 8 minuti, il tempo necessario all’ultimo raggio di luce per attraversare lo Spazio fino a noi. Allo stesso modo, se una stella esplodesse a mille anni luce di distanza e voi starnutiste 1 secondo dopo, quello starnuto non potrebbe mai essere stato provocato dalla supernova, perché la luce dell’esplosione impiegherà altri mille anni meno 1 secondo per raggiungerci.

I fisici rappresentano questi vincoli attraverso il concetto di cono di luce, un confine immaginario che si estende nello spaziotempo a partire da un determinato evento e racchiude tutti i luoghi che un segnale alla velocità della luce può raggiungere. Gli eventi interni al cono possono essere influenzati dall’evento originale, mentre quelli esterni ne sono totalmente esclusi. Anche nella relatività generale, dove massa ed energia curvano lo spaziotempo distorcendo la forma dei coni di luce, i loro bordi restano comunque definiti con precisione assoluta. La meccanica quantistica, tuttavia, gioca con regole diverse: alle scale più piccole, particelle e campi esistono in sovrapposizioni di stati differenti. Se anche la gravità ha una natura quantistica, allora la geometria stessa dello spaziotempo deve sottostare a questa incertezza intrinseca.

Il viaggio incostante dei fotoni tra i gravitoni

Per capire come questa sfocatura quantistica influenzi la causalità, Cintia, Piazza e Ramos hanno immaginato 2 osservatori situati a grande distanza, ad esempio uno sulla Luna e l’altro su Marte, impegnati a scambiarsi un singolo fotone. Mentre nella fisica classica il tempo di arrivo del segnale è calcolabile con esattezza matematica, in uno spaziotempo soggetto a incertezza quantistica il fotone viaggia su una sovrapposizione di diverse geometrie possibili. Per quantificare questo fenomeno, i ricercatori hanno modellato il percorso del segnale luminoso attraverso un bagno termico popolato da gravitoni, le ipotetiche particelle elementari che mediano la forza di gravità proprio come i fotoni fanno con la luce.

I calcoli hanno rivelato che le fluttuazioni gravitazionali non si annullano a vicenda durante il tragitto, ma producono un’incertezza cumulativa che cresce in proporzione alla radice quadrata del tempo trascorso dall’emissione. È un comportamento tipico del cosiddetto cammino aleatorio, una successione di passi casuali in cui il fotone sembra quasi rimbalzare contro i gravitoni lungo il suo percorso. Più a lungo viaggia il segnale, più i bordi un tempo nitidi del cono di luce diventano sfuocati. Questo meccanismo non permette all’informazione di superare la velocità della luce né agli effetti di precedere le cause, ma introduce una zona d’ombra probabilistica proprio sul confine che separa ciò che può influenzare un evento da ciò che non può farlo.

Una soluzione per il paradosso dei buchi neri

Nella vita quotidiana questo effetto è talmente minuscolo da risultare impercettibile, ma esiste un luogo nell’Universo dove le sue conseguenze diventano macroscopiche: l’orizzonte degli eventi di un buco nero. Come previsto da Stephen Hawking negli anni ’70, i buchi neri emettono una radiazione termica dovuta agli effetti quantistici vicino all’orizzonte, perdendo massa fino a evaporare completamente. Questa radiazione dovrebbe includere anche gravitoni, ricreando esattamente l’ambiente studiato dai fisici francesi. A differenza di un normale cono di luce che si espande rapidamente, l’orizzonte degli eventi è composto da raggi luminosi intrappolati dalla gravità che non si allargano nel tempo, permettendo all’incertezza quantistica di accumularsi fino a diventare paragonabile al raggio stesso del buco nero.

Questo risultato getta nuova luce sul celebre paradosso dell’informazione dei buchi neri. La relatività generale afferma che nulla può sfuggire all’orizzonte degli eventi, mentre la meccanica quantistica vieta che l’informazione sullo stato fisico della materia venga distrutta per sempre. Nel 1993 il fisico Don Page calcolò che l’informazione inghiottita dovrebbe iniziare a riemergere nella radiazione di Hawking circa a metà della vita del buco nero, un momento noto come tempo di Page. Estrapolando le loro equazioni, Cintia, Piazza e Ramos hanno scoperto che il tempo necessario affinché l’incertezza quantistica dell’orizzonte raggiunga le dimensioni del suo raggio coincide proprio con il tempo di Page. In quella fase cruciale, la distinzione tra l’interno e l’esterno del buco nero diventerebbe così sfumata da consentire all’informazione di filtrare all’esterno, suggerendo che la visione geometrica della relatività generale sia forse troppo classica per descrivere i confini estremi della realtà.