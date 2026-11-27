Per oltre un secolo, la cristallografia si è fondata su un assioma considerato intoccabile: un cristallo può ripetersi nello spazio soltanto attraverso una simmetria rotazionale di ordine due, tre, quattro o sei. Ogni altra configurazione veniva esclusa a priori non per un limite sperimentale, ma per una precisa restrizione matematica. Eppure, l’analisi di una particolare lega metallica ha restituito un risultato inatteso, mostrando una simmetria di ordine cinque nitida e inequivocabile. La scoperta, pubblicata da Dan Shechtman, Ilan Blech, Denis Gratias e John W. Cahn sulla rivista scientifica Physical Review Letters nel 1984 (doi.org/10.1103/PhysRevLett.53.1951), ha aperto una crepa definitiva nel modello tradizionale della materia solida.

Il divieto geometrico della simmetria pentagonale nei cristalli

La regola che impediva l’esistenza di una simmetria pentagonale nei solidi cristallini è puramente geometrica. Nella concezione classica, un cristallo è definito dalla capacità della sua struttura atomica di ripetersi periodicamente per traslazione, proprio come un motivo decorativo regolare. Tuttavia, nessuna disposizione di unità identiche può ruotare cinque volte su se stessa e continuare a chiudere perfettamente lo spazio senza sovrapposizioni o spazi vuoti.

Per comprendere il fenomeno basta immaginare di voler pavimentare una superficie piana utilizzando esclusivamente piastrelle a forma di pentagono regolare. A differenza di quadrati, triangoli equilateri o esagoni, i pentagoni non riescono a incastrarsi tra loro in modo continuo e lasciano inevitabilmente degli interstizi. Trasposto nelle tre dimensioni della fisica dello stato solido, questo principio significava che un reticolo cristallino periodico dotato di simmetria di ordine cinque non poteva esistere in natura.

Uno schema di diffrazione nitido ma impossibile da indicizzare

Quando il gruppo di ricerca ha osservato il campione al microscopio elettronico, lo schema di diffrazione ottenuto ha contraddetto ogni aspettativa teorica. L’immagine mostrava con straordinaria chiarezza sei assi di simmetria di ordine cinque, accompagnati da dieci assi di ordine tre e quindici assi di ordine due, una combinazione tipica della geometria icosaedrica.

L’elemento più sconcertante non era soltanto la presenza di assi proibiti, ma la qualità stessa del segnale. I punti luminosi della diffrazione erano nitidi e definiti esattamente come quelli prodotti da qualsiasi cristallo convenzionale, segno inequivocabile di un elevato grado di organizzazione interna. Nonostante questa perfezione ottica, risultava del tutto impossibile ricondurre quei punti a un reticolo periodico capace di indicizzarli secondo le leggi della cristallografia tradizionale.

La lega di alluminio e manganese e la fase metastabile

La struttura anomala è stata individuata in una lega composta da alluminio con il 14% atomico di manganese. Per ottenere questa configurazione atomica così particolare, il materiale allo stato fuso è stato sottoposto a un processo di raffreddamento rapido, abbastanza veloce da intrappolare gli atomi prima che potessero riorganizzarsi in una struttura cristallina convenzionale.

Il risultato di questa solidificazione accelerata è stata la formazione di grani di dimensioni fino a due micrometri di diametro. Dal punto di vista termodinamico, gli autori hanno dimostrato che si tratta di una fase metastabile, ovvero uno stato di equilibrio temporaneo che può persistere nel tempo ma che non rappresenta la configurazione a energia minima assoluta. Inoltre, questa fase prende forma direttamente dal metallo fuso attraverso una transizione del primo ordine, un passaggio netto e ben definito paragonabile a una vera e propria cristallizzazione.

Ordine orientazionale senza ordine traslazionale

Di fronte a un fenomeno che sfidava le categorie conosciute, la scelta terminologica degli autori si è rivelata particolarmente rigorosa e lungimirante. Nel loro studio su Physical Review Letters, Shechtman, Blech, Gratias e Cahn hanno descritto il materiale come dotato di ordine orientazionale senza ordine traslazionale. Questa formulazione precisa ha permesso di separare due concetti che fino a quel momento erano stati considerati inseparabili.

In questa nuova classe di solidi, successivamente divenuta nota come quella dei quasicristalli, gli atomi non si ripetono a intervalli regolari nello spazio come in una griglia rigida, ma mantengono comunque un orientamento coerente su lunghe distanze. L’ordine atomico esiste ed è reale, ma segue regole aperiodiche che aggirano il divieto geometrico della traslazione senza rinunciare alla precisione strutturale.

Come è cambiata la definizione scientifica di cristallo

L’impatto dello studio del 1984 ha superato di gran lunga la semplice scoperta di una nuova lega metallica. Ciò che si è spezzato davanti a quei dati sperimentali non è stata l’affidabilità della misura, bensì la definizione stessa di cristallo adottata fino ad allora dalla comunità scientifica internazionale.

Di fronte all’evidenza di solidi ordinati ma privi di periodicità traslazionale, la cristallografia ha dovuto aggiornare i propri fondamenti. Oggi la definizione moderna di cristallo non richiede più necessariamente un reticolo periodico, ma comprende qualsiasi solido caratterizzato da uno schema di diffrazione nitido. Una rivoluzione concettuale nata dall’osservazione di una piccola lega di alluminio e manganese che, invece di adattarsi alle regole esistenti, ha costretto la scienza ad ampliare il proprio vocabolario.