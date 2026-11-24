Uno spettacolo di straordinaria bellezza ha illuminato il cielo nella serata di oggi, martedì 24 novembre 2026, con la suggestiva Luna del Castoro. Il disco lunare, con le sue affascinanti sfumature cromatiche e i dettagli della superficie ben riconoscibili, è stato immortalato in una serie di fotografie realizzate da Giuseppe Daniele Canale, che ha atteso oltre un’ora sul terrazzo della propria abitazione per osservare e fotografare il sorgere della Luna. Il satellite naturale della Terra è diventato ben visibile intorno alle 17:30, offrendo l’opportunità di realizzare numerosi scatti caratterizzati da differenti inquadrature, tonalità e livelli di ingrandimento. Le immagini restituiscono uno spettacolo particolarmente suggestivo, esaltato dal contrasto tra il disco lunare e l’oscurità del cielo circostante.

La Luna del Castoro del 24 novembre 2026: lo spettacolo fotografato da Giuseppe Daniele Canale

La pazienza e la passione per l’osservazione del cielo hanno permesso a Giuseppe Daniele Canale di documentare la bellezza della Luna attraverso una sequenza fotografica ricca di particolari. L’attesa, durata oltre un’ora, è stata ripagata dalla possibilità di immortalare il satellite in diverse varianti, valorizzandone tanto l’aspetto complessivo quanto le caratteristiche della superficie. Particolarmente affascinanti sono le immagini nelle quali il disco lunare assume una colorazione ramata, con sfumature calde che risaltano sullo sfondo completamente scuro. Altri scatti mostrano invece tonalità più neutre, argentate e tendenti all’azzurro, offrendo una diversa rappresentazione fotografica dello stesso soggetto astronomico.

Dai mari lunari ai crateri: i dettagli della superficie nelle fotografie

Le immagini ravvicinate consentono di distinguere numerosi particolari della superficie lunare, a partire dalle ampie regioni scure che caratterizzano l’aspetto del satellite, conosciute come mari lunari, fino alle aree più luminose e alle strutture riconducibili ai crateri da impatto. Di particolare impatto visivo sono le formazioni radiali chiare che si estendono sulla superficie, ben riconoscibili soprattutto nelle fotografie realizzate con maggiore ingrandimento. Il contrasto tra le differenti regioni del disco mette in risalto la complessità del paesaggio lunare, mentre lo sfondo nero contribuisce a valorizzare ogni particolare. In alcuni degli scatti si osservano anche velature scure che attraversano parzialmente il disco, conferendo alle immagini un’atmosfera ancora più suggestiva e modificando la distribuzione della luminosità sulla superficie apparente della Luna.

La Luna del Castoro fotografata con uno smartphone Xiaomi 17T Pro

Le fotografie sono state realizzate con uno Xiaomi 17T Pro, utilizzando differenti impostazioni di scatto e livelli di ingrandimento. I parametri riportati sulle immagini indicano lunghezze focali dichiarate comprese tra 856 e 1.342 millimetri, un’apertura di f/3.0, valori ISO compresi tra 50 e 64 e tempi di esposizione tra 1/100 e 1/127 di secondo. Le diverse impostazioni hanno accompagnato la realizzazione di composizioni fotografiche che spaziano dai primi piani del disco lunare alle inquadrature più ampie, nelle quali il satellite emerge come unico protagonista nell’oscurità del cielo. Una raccolta di immagini che documenta il fascino della Luna del Castoro del 24 novembre 2026 attraverso prospettive, contrasti e sfumature cromatiche differenti.