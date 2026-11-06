La Luna e Venere si incontrano: suggestivo spettacolo all’alba nel cielo di Cagliari | FOTO

Un incontro suggestivo ha illuminato il cielo di Cagliari alle prime ore del mattino di oggi venerdì 6 novembre 2026. Tra le 06:20 e le 06:30, la Luna e Venere sono apparsi vicini sull’orizzonte orientale, dando vita a una congiunzione larga, immortalata in 2 splendide fotografie dal nostro affezionato lettore Alessandro Casula. Nella prima immagine, i due corpi celesti fanno da cornice al profilo del Castello di San Michele e dell’omonimo colle, creando un suggestivo dialogo tra il paesaggio urbano e quello celeste. La seconda fotografia, invece, mostra la congiunzione da una prospettiva cittadina, con la Luna e Venere che spiccano sopra una via di Cagliari. Venere, sorto alle 05:25, era già visibile piuttosto basso verso Est, mentre la Luna si presentava sotto forma di una sottile falce calante, con appena l’11% circa della sua superficie illuminata. Un piccolo ma affascinante appuntamento astronomico che, grazie all’attenzione e alla sensibilità fotografica di Alessandro Casula, diventa un’occasione per riscoprire la bellezza del cielo anche nella quotidianità delle nostre città.