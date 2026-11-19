La guerra ibrida della Russia non si ferma ai confini dell’Ucraina e della Moldova, ma coinvolge sempre più direttamente anche gli altri Paesi europei, Italia compresa. Dalle incursioni dei droni nello spazio aereo moldavo ai falsi allarmi bomba, fino alle operazioni di disinformazione e guerra psicologica, le minacce attribuite a Mosca rappresentano una sfida crescente per la sicurezza del continente. A lanciare l’allarme è il vicepremier e ministro degli Esteri della Moldova, Mihai Popsoi, che durante una visita a Roma ha rivendicato l’esperienza maturata dal suo Paese nel contrasto alle interferenze russe, offrendo all’Italia e agli altri partner europei la possibilità di condividere strumenti e strategie di difesa. Intervistato nello studio vodcast dell’Adnkronos, all’indomani delle nuove incursioni di droni russi nello spazio aereo moldavo, una delle quali ha interessato anche la capitale Chisinau, Popsoi ha descritto una situazione nella quale la sicurezza nazionale e quella europea risultano strettamente collegate. La Moldova, pur disponendo di risorse militari limitate, si considera ormai un avamposto fondamentale per individuare tempestivamente le minacce che possono estendersi al resto del continente. “Non abbiamo ancora la capacità di dotarci di un adeguato sistema di difesa aerea”, ha ammesso il ministro, spiegando tuttavia che l’esperienza accumulata dal Paese nella gestione delle minacce russe lo ha trasformato “di fatto un sistema di allerta precoce” per la sicurezza europea.

Falsi allarmi bomba e guerra psicologica: l’avvertimento della Moldova all’Italia

Uno degli aspetti più significativi dell’intervento di Popsoi riguarda le operazioni di guerra psicologica che, secondo il ministro, vengono condotte anche contro gli alleati europei. La Moldova ha già sperimentato direttamente tattiche di destabilizzazione che comprendono falsi allarmi bomba, interferenze informative e operazioni di guerra cognitiva, sviluppando nel tempo strumenti istituzionali per contrastarle. Il riferimento all’Italia assume particolare rilievo alla luce degli episodi di allarme e delle interferenze che hanno interessato infrastrutture e scuole. Su questo fronte, Chisinau ritiene di poter offrire un contributo concreto alla cooperazione europea, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita nella difesa delle proprie istituzioni. “Abbiamo sperimentato direttamente tutte queste tattiche, compresi i falsi allarmi bomba e le operazioni di guerra psicologica che oggi vengono condotte anche contro i nostri amici europei, Italia compresa. Abbiamo adattato le nostre risposte e sviluppato capacità istituzionali per mitigare queste minacce. Siamo felici di condividere le lezioni che abbiamo imparato”, ha dichiarato Popsoi. La collaborazione ha trovato un nuovo punto di riferimento nel memorandum sulla cyberdiplomazia, la resilienza digitale e il contrasto alle minacce ibride, firmato a Roma dal ministro moldavo e dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. L’intesa si inserisce in un percorso di rafforzamento dei rapporti bilaterali, con particolare attenzione alla protezione delle istituzioni democratiche e alla capacità di rispondere alle attività di destabilizzazione.

La Moldova contro la propaganda russa: l’esperienza sovietica e la difesa della democrazia

Secondo il capo della diplomazia moldava, la capacità di riconoscere e contrastare le tecniche di manipolazione non nasce esclusivamente dall’esperienza degli ultimi anni, ma affonda le proprie radici nella storia del Paese e nel suo passato sovietico. “Abbiamo avuto molto tempo per costruire i nostri anticorpi”, ha spiegato Popsoi, ricordando come i moldavi abbiano vissuto per decenni in “un ambiente caratterizzato dal doppio linguaggio, quasi orwelliano”, un’esperienza che, secondo il ministro, presenta analogie con le attuali strategie di propaganda del Cremlino. L’aggressione russa contro l’Ucraina e il ricorso alle operazioni di guerra ibrida e cognitiva hanno successivamente imposto alla Moldova di rafforzare le proprie strutture pubbliche, sviluppando competenze specifiche nella gestione delle crisi e nella comunicazione strategica. “Abbiamo creato un centro per le comunicazioni strategiche e un centro per la gestione delle crisi”, ha precisato il ministro, attribuendo un ruolo importante anche al lavoro dei giornalisti indipendenti e della società civile nella protezione del sistema democratico. Popsoi ha quindi rivendicato i risultati raggiunti dalle istituzioni moldave di fronte alle pressioni esterne: “negli ultimi anni siamo riusciti a difendere la nostra democrazia e le nostre elezioni, nonostante tutte queste difficoltà”.

Droni russi sulla Moldova, Popsoi: “siamo, di fatto, un sistema di allerta precoce”

La dimensione militare della minaccia resta particolarmente delicata per Chisinau. Le recenti violazioni dello spazio aereo moldavo hanno confermato, secondo Popsoi, la necessità di rafforzare le capacità difensive nazionali e di intensificare la collaborazione con i partner europei. “Le incursioni nel nostro spazio aereo e queste palesi violazioni della nostra sovranità e integrità territoriale sono minacce che dobbiamo riuscire a contrastare”, ha affermato il ministro. Un contributo importante al rafforzamento delle capacità militari moldave arriva dallo European Peace Facility, lo strumento europeo attraverso il quale Chisinau sta sostenendo il proprio percorso di potenziamento della difesa. Popsoi lo ha definito “un programma straordinario che sta davvero trasformando le nostre capacità di difesa”. Il valore di questi investimenti, nella prospettiva del governo moldavo, supera tuttavia i confini nazionali. La posizione geografica del Paese e l’esposizione diretta alle minacce russe consentono infatti di raccogliere informazioni ed esperienze utili anche agli altri Stati europei. “Tutto quello che impariamo noi, lo imparate anche voi. Tutto quello che vediamo noi, lo vedete anche voi. Siamo, di fatto, un sistema di allerta precoce”, ha sottolineato Popsoi. La Moldova non è l’unico Stato esposto alle conseguenze dell’escalation. Il ministro ha richiamato la situazione degli altri Paesi dell’Europa orientale, evidenziando come le tensioni possano estendersi progressivamente oltre le aree direttamente coinvolte nel conflitto. “Anche i nostri amici e partner della regione, compresi Romania, Polonia e Paesi baltici, sono esposti a questo contesto così difficile. Più aumenta l’escalation, più vengono coinvolti i Paesi vicini”, ha osservato.

Adesione della Moldova all’Unione europea: l’obiettivo del 2028 e il ruolo dell’Italia

Accanto alle questioni di sicurezza, la visita di Popsoi a Roma ha rappresentato un’occasione per ribadire la centralità del percorso di adesione della Moldova all’Unione europea. Il governo di Chisinau punta a concludere i negoziati nel primo semestre del 2028, durante la presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea. Una scadenza che il ministro considera particolarmente significativa, sia per il ruolo svolto dall’Italia nel sostenere le aspirazioni europee della Moldova, sia per i profondi legami storici e sociali tra i due Paesi. “Sarebbe altamente simbolico concludere i negoziati e compiere questo passo così importante verso l’adesione proprio durante la presidenza italiana”, ha dichiarato Popsoi. Il capo della diplomazia moldava ha richiamato anche l’importanza della numerosa comunità moldava residente in Italia, descritta come “composta da persone laboriose, rispettose della legge e che rappresentano un vero ponte tra i nostri due Paesi”. La cooperazione tra Roma e Chisinau si è consolidata negli ultimi anni attraverso diversi accordi.

Tra le tappe ricordate dal ministro figurano il partenariato strategico del 2023, l’accordo sulla sicurezza sociale del 2024 e il nuovo memorandum sottoscritto con Tajani sulla sicurezza digitale e sul contrasto alle minacce ibride. Popsoi ha inoltre richiamato le radici latine della Moldova, collegate all’eredità dell’imperatore Traiano, come elemento storico e culturale che contribuisce a rafforzare il rapporto con l’Italia. “Il sostegno dell’Italia all’adesione della Moldova all’Unione europea è stato straordinario”, ha affermato il ministro, confermando l’impegno del governo a rispettare le tappe previste nel processo di integrazione. “Lavoreremo duramente per rispettare il programma e le scadenze concordate con la Commissione europea. La tabella di marcia per l’allargamento è chiara ed è realizzabile”, ha aggiunto. L’obiettivo di Chisinau non è soltanto entrare nelle istituzioni europee, ma partecipare direttamente al rafforzamento della sicurezza collettiva. La Moldova intende infatti diventare “un contributore attivo alla sicurezza europea”, valorizzando la resilienza sviluppata durante gli ultimi anni.

Guerra in Ucraina, la Moldova chiede un cessate il fuoco duraturo e guarda alla ricostruzione

Nel corso dell’intervista, il ministro degli Esteri moldavo ha affrontato anche le prospettive della guerra tra Russia e Ucraina, esprimendo sostegno ai negoziati di pace e auspicando il raggiungimento di un cessate il fuoco che sia “duraturo e sostenibile”. Per Chisinau, la fine delle ostilità rappresenterebbe non soltanto un passaggio fondamentale per la stabilità regionale, ma anche l’inizio di una nuova fase di cooperazione economica e infrastrutturale con l’Ucraina. “Speriamo davvero che la guerra finisca, così da poter avviare la ricostruzione”, ha dichiarato Popsoi. In questo scenario, la Moldova potrebbe assumere un ruolo logistico nella ricostruzione ucraina, sfruttando la propria posizione geografica e mettendo a disposizione le infrastrutture nazionali per sostenere gli interventi necessari dopo il conflitto. “Siamo in una posizione ideale per diventare un hub per la ricostruzione dell’Ucraina. Stiamo mettendo le nostre infrastrutture a disposizione dei nostri amici per contribuire a questo sforzo”, ha spiegato il ministro. La priorità resta comunque l’interruzione delle operazioni militari e delle devastazioni provocate dal conflitto. Prima di avviare una ricostruzione su larga scala, ha precisato Popsoi, “dobbiamo fermare la distruzione che continua ogni giorno”.

La sicurezza della Moldova dopo la guerra e il rapporto con Nato e Unione europea

Un ulteriore tema affrontato nell’intervista riguarda le possibili garanzie di sicurezza per la Moldova nell’eventualità di un cessate il fuoco in Ucraina. Interrogato sulla disponibilità dell’Unione europea o della Nato a garantire la sicurezza del suo Paese, Popsoi ha concentrato la risposta sulla necessità di rafforzare le capacità nazionali e sulla centralità della cooperazione internazionale. Il ministro ha riconosciuto che, anche attraverso investimenti consistenti nella difesa, la Moldova continuerebbe a confrontarsi con uno squilibrio di forze rispetto alla Russia. “La Moldova è un Paese sovrano e dobbiamo assicurarci di investire nelle nostre capacità di difesa. Ma, per quanto possiamo impegnarci, la disparità di forze rispetto alla Russia rimarrà”, ha osservato, sottolineando che una condizione analoga riguarda numerosi altri Stati, compresi alcuni membri dell’Unione europea. È proprio questa disparità a rendere essenziale, secondo Popsoi, la collaborazione tra gli Stati che condividono interessi e obiettivi comuni. “La forza dei Paesi piccoli e delle medie potenze risiede nella loro unità, nella solidarietà e nella capacità di lavorare insieme”, ha affermato. La prospettiva europea assume quindi un significato che va oltre l’integrazione economica. Popsoi ha definito l’Unione europea “uno straordinario progetto di pace, cooperazione economica e rispetto reciproco tra le nazioni”, al quale la Moldova aspira a partecipare pienamente. Il ministro ha collegato questa aspirazione anche alla storia nazionale, ricordando il passato della Moldova all’interno della Romania e la successiva separazione dalla famiglia delle nazioni europee alla fine della Seconda guerra mondiale. Un distacco che, secondo la sua ricostruzione, vide i moldavi essere “strappati senza alcuna responsabilità da parte nostra” dal contesto europeo al quale ritengono di appartenere.

Popsoi respinge le pretese di Mosca: “l’Europa e la Nato sono significativamente più forti”

Nella parte conclusiva dell’intervista, il capo della diplomazia moldava ha respinto le pretese della Russia sulla sicurezza europea, contestando le richieste avanzate dal Cremlino e riconducendole alla strategia comunicativa e politica di Mosca. Popsoi ha definito tali rivendicazioni parte della “propaganda e della guerra psicologica” russa, sostenendo che il rapporto di forza complessivo tra la Russia e le istituzioni euroatlantiche sia nettamente favorevole a queste ultime. “La forza dell’Unione europea e soprattutto della Nato è incomparabile rispetto a quella della Russia. L’Europa e la Nato sono significativamente più forti. La sola economia italiana è più grande di quella russa”, ha affermato. La posizione espressa dal ministro si fonda sulla convinzione che la capacità collettiva degli Stati europei e degli alleati atlantici rappresenti un elemento determinante per affrontare le pressioni di Mosca. In questa prospettiva, anche un Paese di dimensioni contenute come la Moldova può contribuire, attraverso la propria esperienza e la cooperazione istituzionale, alla sicurezza del continente. “È evidente che la capacità dell’Unione europea e della Nato di difendersi è incomparabilmente superiore a quella di Mosca. E noi vogliamo offrire il nostro contributo, modesto ma significativo, alla sicurezza e allo sviluppo di questo spazio di pace e cooperazione”, ha concluso Popsoi.