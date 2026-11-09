La Mongolia vista dallo Spazio: laghi, montagne innevate e antiche necropoli | FOTO

Un mosaico di laghi dalle sfumature blu, distese di vegetazione dai colori rossastri, montagne innevate e antiche testimonianze archeologiche. È il paesaggio della Mongolia occidentale protagonista di una suggestiva immagine satellitare pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-2 l’11 aprile 2026. Lo scatto, elaborato in falsi colori, mostra 3 grandi specchi d’acqua nella provincia di Khovd: il lago Khar-Us, sulla sinistra, il lago Khar, sulla destra, e il lago Durgun, più in basso e collegato al secondo. I 3 bacini fanno parte della cosiddetta Depressione dei Grandi Laghi, un’area geografica che conserva i resti di un enorme lago preistorico, scomparso nel corso delle trasformazioni ambientali e climatiche che hanno interessato la regione. Oggi questo territorio rappresenta un importante patrimonio naturalistico. La vasta riserva della biosfera ospita ecosistemi differenti e costituisce un habitat fondamentale per numerose specie rare e minacciate, oltre a offrire aree di sosta per gli animali durante i loro spostamenti stagionali.

La montagna sacra che domina il paesaggio

Al centro dell’immagine, nei pressi del lago Khar-Us, emerge dal paesaggio della steppa una vetta innevata: è il Jargalant Hayrhan, una montagna che raggiunge i 3.796 metri sul livello del mare. Il suo nome, traducibile dal mongolo come “montagna sacra della beatitudine”, richiama il valore simbolico e culturale che questi rilievi rivestono per le popolazioni locali. La presenza della montagna interrompe visivamente l’estensione relativamente uniforme della steppa, creando un contrasto tra le superfici pianeggianti, gli specchi d’acqua e le cime ricoperte di neve.

Le tracce dell’antico impero degli Xiongnu

L’immagine custodisce anche un’importante testimonianza della storia della Mongolia. Poco sotto il lago Khar-Us, nella parte sinistra della fotografia, si trova infatti Takhiltiin Khotgor, un antico complesso funerario aristocratico. Il sito è uno degli 8 complessi sepolcrali che costituiscono i Complessi funerari della nobiltà degli Xiongnu, riconosciuti come patrimonio mondiale dell’UNESCO. Gli Xiongnu erano popolazioni nomadi che tra il 300 a.C. e il 200 d.C. diedero vita a un vasto impero, estendendo la propria influenza su territori comprendenti anche l’attuale Mongolia. Le loro necropoli rappresentano oggi una preziosa fonte di informazioni sulle strutture sociali, sulle tradizioni funerarie e sull’organizzazione politica di queste antiche comunità. La vicinanza tra il sito archeologico, i laghi e gli ambienti naturali rende questa porzione di territorio particolarmente interessante anche dal punto di vista storico e culturale.

Come il satellite trasforma i colori della Terra

A rendere particolarmente spettacolare la fotografia è la tecnica utilizzata per elaborarla. Non si tratta infatti di un’immagine dai colori naturali, ma di una composizione in falsi colori ottenuta grazie alle capacità multispettrali di Copernicus Sentinel-2. Il satellite dispone di sensori in grado di rilevare la luce in diverse lunghezze d’onda, comprese quelle dello spettro visibile, del vicino infrarosso e dell’infrarosso a onde corte. Alcune di queste radiazioni non sono percepibili dall’occhio umano, ma forniscono informazioni preziose sulle caratteristiche della superficie terrestre.

Attraverso l’assegnazione di specifiche tonalità rosse, verdi e blu alle diverse bande spettrali, è possibile evidenziare elementi che in una normale fotografia risulterebbero meno distinguibili. Nell’immagine, per esempio, le aree rossastre corrispondono alla vegetazione, mentre le superfici blu indicano la presenza di acqua. Le tonalità più chiare segnalano generalmente acque torbide, mentre quelle più scure, fino al blu profondo e al nero, identificano acque limpide e profonde. Una rappresentazione che va quindi oltre la suggestione estetica: i falsi colori permettono di leggere il territorio, distinguere le diverse coperture del suolo e osservare caratteristiche ambientali difficilmente riconoscibili con una semplice fotografia.