Dopo l’esperienza al Museo Nazionale Romano, la mostra immersiva e crossmediale “AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo. Oasi e deserto in epoca romana” si prepara a una nuova tappa internazionale. Nella primavera del 2027, il progetto espositivo sarà presentato al Museo Graeco Romano di Alessandria d’Egitto, con un allestimento rinnovato, un apparato multimediale arricchito e importanti reperti archeologici mai esposti prima, provenienti dalle collezioni del museo egiziano. Il trasferimento ad Alessandria rappresenta un passaggio significativo per un’iniziativa che mette in relazione archeologia, ricerca scientifica, videoarte e nuove tecnologie. Dopo aver raccontato a Roma la storia della presenza romana nel deserto occidentale egiziano, la mostra raggiungerà il Paese al centro della propria narrazione, dando continuità a un percorso di collaborazione culturale tra Italia ed Egitto. La nuova esposizione si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico e di approfondimento dei legami storici tra le due sponde del Mediterraneo, attraverso un linguaggio espositivo che affianca ai reperti antichi strumenti narrativi e audiovisivi contemporanei.

Conclusa a Roma la mostra immersiva alle Terme di Diocleziano

La tappa romana di AEGYPTUS si è conclusa il 15 novembre 2026, dopo oltre quattro mesi di apertura nell’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano, uno degli spazi del Museo Nazionale Romano. Inaugurata il 3 luglio, l’esposizione ha suscitato grande interesse e una significativa frequentazione da parte del pubblico. L’iniziativa si è distinta per la capacità di unire il patrimonio archeologico a modalità innovative di divulgazione scientifica, costruendo un’esperienza immersiva nella quale le testimonianze materiali del passato dialogavano con immagini, suoni e ricostruzioni audiovisive. La conclusione dell’esposizione nella Capitale non coincide dunque con la fine del progetto, ma con il passaggio a una nuova fase, caratterizzata da una più ampia dimensione internazionale e dall’integrazione delle collezioni custodite ad Alessandria.

Italia ed Egitto insieme per valorizzare il patrimonio archeologico

La mostra è promossa dal Ministero della Cultura, dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, dall’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo, dall’Istituto centrale per la valorizzazione economica e promozione del patrimonio culturale e dal Museo Nazionale Romano. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione con il Ministero delle Antichità Egiziano, nell’ambito di un’iniziativa che punta a rafforzare il dialogo tra le istituzioni culturali dei due Paesi. Particolarmente importante sarà il contributo del Museo Graeco Romano di Alessandria, le cui collezioni permetteranno di ampliare il percorso archeologico con l’inserimento di pezzi mai prima esposti. I nuovi materiali arricchiranno la narrazione storica e contribuiranno a dare una diversa articolazione all’allestimento rispetto alla precedente esperienza romana. La scelta di Alessandria assume anche un valore simbolico, considerando il ruolo della città nella storia dei rapporti tra l’Egitto e il mondo mediterraneo. Il progetto torna così nei territori di cui ricostruisce le vicende, valorizzando i profondi legami culturali che uniscono l’Italia e l’Egitto.

L’Egitto romano e la storia poco conosciuta delle oasi del deserto occidentale

Al centro di AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo si trova un capitolo della storia antica ancora poco conosciuto: la presenza romana nelle oasi del deserto occidentale egiziano, in un arco cronologico compreso tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C.. L’esposizione ha ricostruito le trasformazioni di questi territori attraverso le testimonianze degli insediamenti, delle fortezze, delle attività commerciali, dei culti e delle relazioni tra popolazioni e civiltà differenti. Ne emerge un’immagine del deserto egiziano in epoca romana distante da quella di uno spazio isolato e privo di collegamenti. Le oasi rappresentavano infatti luoghi attraversati da scambi, incontri e relazioni culturali, inseriti in una rete di rapporti che contribuiva a collegare territori e comunità. Il racconto archeologico ha permesso di approfondire anche gli aspetti della vita quotidiana nelle antiche oasi, mettendo in relazione le testimonianze materiali con i risultati delle ricerche condotte sul campo.

Reperti archeologici, videoarte e tecnologie immersive nell’Aula Ottagona

Uno degli elementi distintivi della mostra romana è stato il dialogo tra reperti archeologici e linguaggi audiovisivi contemporanei, attraverso un percorso articolato in testimonianze storiche e contenuti multimediali. I materiali provenienti dalle collezioni del Museo Nazionale Romano e dalle attività del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale introducevano alla storia dell’Egitto romano, offrendo il contesto archeologico necessario per comprendere i territori e le vicende raccontate. La visita proseguiva nella sezione multimediale, curata da Elisabetta Bruscolini, caratterizzata dalla presenza di un grande schermo curvo, concepito come uno spazio immersivo dedicato alla narrazione. Attraverso questa installazione, il patrimonio archeologico veniva reinterpretato mediante immagini in movimento, suoni e contenuti audiovisivi, trasformando i risultati della ricerca scientifica in un’esperienza capace di integrare differenti forme espressive.

Tre racconti audiovisivi tra missioni archeologiche e intelligenza artificiale

Il cuore della sezione immersiva era costituito da tre produzioni audiovisive, differenti per impostazione e linguaggio, ma accomunate dall’attenzione per la storia e la ricerca archeologica. La prima era AEGYPTUS, un’opera di videoarte realizzata da Studio Convertino, che proponeva una lettura artistica dei temi al centro dell’esposizione. A questa si affiancavano i filmati delle missioni archeologiche italiane in Egitto, testimonianze delle attività di ricerca sul campo e del lavoro scientifico dedicato alla ricostruzione del passato. Il terzo contributo era I Doni della Grande Oasi, cortometraggio realizzato con l’impiego dell’intelligenza artificiale da Riccardo Boccuzzi, con la consulenza scientifica di Paola Davoli e Corinna Rossi. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del progetto ha rappresentato una delle componenti innovative della narrazione, inserendosi in un percorso che combinava strumenti digitali, interpretazione artistica e conoscenze archeologiche. Nel loro insieme, le tre produzioni consentivano di avvicinarsi alle testimonianze della vita nelle oasi attraverso prospettive complementari, mettendo in relazione i dati della ricerca con le possibilità espressive offerte dalle tecnologie audiovisive.

Il progetto scientifico e i curatori della mostra AEGYPTUS

Il progetto AEGYPTUS è stato ideato da Elisabetta Bruscolini ed è curato da Alfonsina Russo, Angelo Piero Cappello, Federica Rinaldi, Alessio De Cristofaro ed Elisabetta Bruscolini. La struttura dell’esposizione nasce dall’integrazione tra competenze archeologiche, ricerca scientifica e progettazione multimediale, con l’intento di costruire una narrazione capace di restituire il contesto storico delle oasi dell’Egitto romano. L’impostazione crossmediale ha consentito di affiancare alle collezioni museali le testimonianze delle missioni archeologiche e produzioni artistiche sviluppate attraverso strumenti tecnologici contemporanei.

Ad Alessandria un nuovo allestimento con reperti mai esposti prima

La prossima tappa al Museo Graeco Romano di Alessandria d’Egitto segnerà un’evoluzione del percorso espositivo presentato a Roma. La mostra sarà infatti proposta con un nuovo allestimento e contenuti multimediali ulteriormente arricchiti, mentre la componente archeologica potrà beneficiare di materiali appartenenti alla ricca collezione del museo ospitante. L’inserimento di importanti reperti mai esposti prima costituisce uno degli aspetti di maggiore rilievo della nuova edizione, che permetterà di ampliare il racconto storico delle oasi e della presenza romana nel territorio egiziano. La presentazione prevista per la primavera 2027 rappresenterà inoltre una nuova occasione di collaborazione tra le istituzioni coinvolte nella tutela, nella ricerca e nella valorizzazione del patrimonio culturale. Il percorso internazionale di AEGYPTUS proseguirà così in Egitto, dove le testimonianze archeologiche custodite ad Alessandria entreranno a far parte di un’esposizione dedicata alla storia delle oasi in epoca romana, rafforzando il legame tra la ricerca scientifica italiana e il patrimonio storico del Paese.