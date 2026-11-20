A seguito del traguardo storico raggiunto il 18 novembre, quando Voyager 1 ha toccato ufficialmente la distanza di 1 giorno-luce dalla Terra dopo oltre 49 anni di navigazione cosmica, il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, gestito dal Caltech nel Sud della California, ha diffuso un approfondimento ricco di dettagli tecnici e retroscena sulla missione. La conferma dell’avvenuto passaggio a circa 25,9 miliardi di km dal nostro pianeta è arrivata ai membri del team esattamente 24 ore dopo, nella prima mattinata di giovedì ora locale, ovvero il tempo impiegato dal segnale radio per viaggiare alla velocità della luce fino alle antenne terrestri. Questo aggiornamento chiarisce come gli ingegneri siano riusciti a certificare il record nonostante la sonda abbia interrotto l’invio di dati scientifici e ingegneristici dal 14 novembre, affidandosi invece all’analisi del segnale portante e ai calcoli orbitali mentre proseguono le indagini sull’anomalia di bordo.

I dati e il ruolo del segnale portante

L’aspetto più intrigante emerso dall’aggiornamento del JPL riguarda proprio le modalità con cui è stata verificata la posizione del veicolo spaziale a 299mila km al secondo, la velocità con cui la luce attraversa il vuoto. Per comprendere l’immensità di questa distanza, basti considerare che un raggio di luce solare che supera la Terra impiega appena 1,3 secondi per raggiungere la Luna, circa 4 ore per arrivare fino a Nettuno e altre 20 ore per raggiungere Voyager 1, mentre 1 anno-luce corrisponde a 9,46 trilioni di km. Nonostante la temporanea assenza della telemetria scientifica e ingegneristica a partire dal 14 novembre, la sonda continua a emettere il segnale portante, l’onda radio di base che solitamente trasporta i pacchetti informativi verso la Terra, consentendo agli specialisti di tracciarne con precisione la traiettoria mentre cercano di risolvere il problema tecnico.

“Viaggiare per 1 giorno-luce è un’impresa singolare per un veicolo spaziale, ma Voyager è molto più di un semplice viaggiatore distante. La missione Voyager sarebbe stata straordinaria anche solo per il contributo dato alla scienza planetaria con il Grand Tour dei pianeti esterni“, ha dichiarato Joe Westlake, direttore della Divisione di Eliofisica presso il quartier generale della NASA a Washington. “Ma ha continuato fino a diventare centrale nella flotta di missioni di eliofisica della NASA, offrendo approfondimenti sulla stella attorno a cui tutti orbitiamo, il Sole“.

L’eredità scientifica di una missione nata nel 1977

L’aggiornamento della NASA sottolinea inoltre come Voyager 1 e la sua gemella Voyager 2, lanciate nel 1977 per sfruttare un raro allineamento planetario e uniche sonde dell’umanità a operare nello Spazio interstellare, continuino a ridefinire le conoscenze astronomiche. Dopo essere state la 3ª e la 4ª sonda a visitare Giove e Saturno e le 1ª a inviare immagini ad alta risoluzione di questi pianeti e delle loro lune – con Voyager 2 che ha poi proseguito verso i giganti ghiacciati Urano e Nettuno – entrambe le sonde misurano oggi le variazioni del campo magnetico del Sole a distanze estreme, portando con sé il celebre Golden Record, il disco in rame placcato oro con suoni e immagini della Terra destinato a eventuali civiltà aliene.

“Il superamento della soglia del giorno-luce da parte di Voyager 1 è l’ennesima impresa storica in uno straordinario viaggio di scoperta“, ha affermato Dave Gallagher, direttore del JPL. “Soprattutto, questo traguardo testimonia il valore degli eccezionali team che hanno costruito, programmato e che oggi pilotano questi veicoli spaziali, superando innumerevoli sfide per mantenerli connessi alla Terra attraverso la vastità dello Spazio. Mentre la NASA spinge verso nuove frontiere nell’esplorazione umana e robotica, Voyager e le persone dietro il suo successo continuano a ispirarci a spingerci più lontano e a sognare più in grande“.

“A quasi mezzo secolo dalla partenza dalla Terra, la missione Voyager continua a spingere i confini dell’esplorazione umana. Il suo viaggio epico riflette la visione di Ed Stone, il fisico del Caltech e direttore del JPL che ha guidato la missione per decenni, nonché la curiosità e la tenacia di generazioni di scienziati e ingegneri che hanno portato avanti quella visione“, ha sottolineato Ray Jayawardhana, presidente del Caltech. “Oltre ai suoi immensi contributi alla scienza, Voyager cattura anche qualcosa di profondo dello spirito umano. Potremmo non sapere mai dove condurrà alla fine il suo viaggio, ma continuerà ad avanzare, un’affermazione duratura che l’umanità era qui e desiderava esplorare“.

Le manovre salva-energia verso il 50° anniversario del lancio

Nel documento diffuso dal JPL viene dedicato ampio spazio alle sfide ingegneristiche affrontate per mantenere operativa una tecnologia vecchia di mezzo secolo che sfreccia a circa 61.155 km/h. Dopo essere diventata nel 2012 il 1° veicolo spaziale a uscire dall’eliosfera – la bolla di particelle e campi magnetici generata dal Sole che scherma dalle radiazioni cosmiche – seguita nel 2018 da Voyager 2 lungo una diversa rotta, Voyager 1 ha dovuto fare i conti con propulsori ostruiti, un computer di bordo malfunzionante e il costante calo energetico del suo generatore termoelettrico a radioisotopi, una batteria nucleare alimentata dal decadimento del plutonio che perde circa 4 watt all’anno. All’inizio di quest’anno, i tecnici hanno eseguito una delicata operazione spegnendo 3 dispositivi su Voyager 1 per sostituirli con 3 alternative a basso consumo, una scelta rischiosa ma indispensabile per garantire che gli strumenti scientifici restino accesi almeno fino al 50° anniversario del lancio, previsto per la prossima estate.

“Le sonde Voyager stanno rivoluzionando la nostra comprensione dello Spazio interstellare, una regione precedentemente inesplorata al di fuori dell’eliosfera“, ha spiegato Linda Spilker, scienziata del progetto Voyager al JPL. “Una grande sorpresa è la misura in cui il nostro Sole continua a influenzare lo Spazio interstellare, fino alla posizione di Voyager 1. Dove finisce l’influenza del Sole e dove inizia lo Spazio interstellare incontaminato? Forse Voyager resisterà abbastanza a lungo da rispondere a questa domanda“.

A gestire il dialogo quotidiano con queste sentinelle cosmiche è il Deep Space Network della NASA, il sistema di grandi antenne distribuite in 3 strutture intorno al mondo che permette di inviare comandi e ricevere risposte attraverso abissi siderali sempre più vasti. “Ascoltiamo Voyager 1 ogni giorno e inviamo comandi alla sonda settimanalmente. Ci vuole solo un po’ più di tempo per comunicare rispetto a una volta“, ha concluso Suzanne Dodd, project manager di Voyager al JPL. “Anche viaggiando alla velocità della luce, i segnali ora impiegano 24 ore per raggiungere la sonda e 24 ore per tornare da noi. Un giorno, in futuro, quando non potrà più comunicare con la Terra, Voyager 1 diventerà l’ambasciatrice silenziosa dell’umanità verso le stelle“.