La NASA lancia la “Moon Base Student Challenge”: 1 milione di dollari per progettare la base lunare del futuro

Domenica 8 novembre, durante un evento “MAX POWER” presso il Kennedy Space Center Visitor Complex in Florida, la NASA ha annunciato il lancio della “Moon Base Student Challenge“, una competizione che mette in palio 1 milione di dollari. Nell’ambito di quella che viene definita una “nuova età dell’oro della scienza”, il concorso invita i team di studenti delle scuole superiori e degli istituti di istruzione post-secondaria statunitensi a proporre progetti per una base lunare. “Cerchiamo studenti pronti a pensare in modo creativo, a lavorare in team e ad affrontare problemi reali legati al futuro della NASA sulla Luna“, ha dichiarato l’amministratore della NASA, Jared Isaacman. “Non è necessario attendere il conseguimento del diploma o della laurea per dare il proprio contributo. Curiosità, creatività e la volontà di confrontarsi con sfide complesse, prive di soluzioni scontate, sono esattamente le qualità di cui abbiamo bisogno per costruire ciò che verrà dopo”.

Talenti da svariati settori e background

La NASA sta progettando una base lunare in cui gli astronauti potranno vivere, lavorare ed esplorare la regione del Polo Sud lunare. Una presenza umana permanente sulla Luna apre la strada a future missioni con equipaggio verso Marte e richiede talenti provenienti da svariati settori e background. “Mentre definiamo le basi della nostra base lunare, vogliamo sfruttare tutto l’ingegno e l’innovazione a disposizione per considerare ogni aspetto necessario affinché i nostri esploratori possano vivere e lavorare lì”, ha affermato Carlos García-Galán, responsabile del programma Moon Base. “Gli studenti propongono proprio quel genere di idee audaci che stiamo cercando; sono impaziente di scoprire la loro prospettiva innovativa. In definitiva, la base lunare è pensata proprio per loro: per le persone che vivranno in un mondo in cui l’essere umano è stabilmente presente sulla Luna”.

Sei ambiti specifici

Questa sfida, articolata in più fasi, sostiene l’impegno della NASA nel coltivare le competenze tecniche della futura forza lavoro nel settore aerospaziale. I team studenteschi dovranno ideare soluzioni innovative per la base lunare in sei ambiti specifici: generazione e stoccaggio di energia, costruzione, sistemi di supporto vitale, mobilità sulla superficie, reti di comunicazione e sicurezza degli astronauti. L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali per una carriera nell’industria spaziale, contribuendo al contempo a far progredire nuovi concetti tecnologici per la base lunare. Per partecipare alla sfida, è necessario registrarsi tramite il portale NASA STEM Gateway. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 gennaio 2027.

La Moon Base Student Challenge prende in esame parametri reali relativi all’ambiente e alla progettazione di missioni finalizzate alla vita e alle operazioni sulla superficie lunare. Gli elaborati richiesti rispecchiano competenze professionali del settore – come analisi di compromesso (trade studies), proposte concettuali e briefing per le parti interessate – consentendo ai partecipanti, provenienti da percorsi tecnici, professionali o accademici di vario tipo, di acquisire abilità utili per la propria carriera, senza che sia necessaria una precedente esperienza specifica in campo ingegneristico o tecnico.

“Gli studenti prossima generazione di esploratori e innovatori”

“Gli studenti rappresentano la prossima generazione di esploratori e innovatori. Le loro prospettive uniche sono fondamentali per aiutarci a immaginare un futuro lontano dalla Terra; sono entusiasta di vedere la creatività e l’ingegnosità che questa sfida saprà stimolare”, ha dichiarato Elaine Ho, amministratrice associata dell’Office of STEM Engagement presso la sede centrale della NASA.

L’Office of STEM Engagement ha ideato la sfida in collaborazione con il Moon Base Program. L’Institute of Competition Sciences gestisce l’iniziativa nell’ambito di un contratto con il NASA Center of Excellence for Collaborative Innovation, che fa capo alla Research and Technology Mission Directorate dell’agenzia.