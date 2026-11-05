La NASA si rivolge alle aziende spaziali private per salvare il telescopio Hubble prima che la sua orbita decada

Il telescopio spaziale Hubble ha trascorso più di 35 anni a trasformare la nostra comprensione dell’universo, ma ora ha bisogno di aiuto per poter continuare la sua storica missione. Secondo quanto riportato dalla testata scientifica ScienceDaily, l’agenzia spaziale americana ha emesso lo scorso ventinove ottobre una formale richiesta di informazioni rivolta alle aziende spaziali private. L’obiettivo della NASA è quello di valutare se le nuove tecnologie commerciali possano offrire soluzioni praticabili ed economiche per fornire assistenza al telescopio mentre si trova ancora nello spazio. Le aziende interessate hanno tempo fino al trenta novembre per presentare le loro proposte, delineando scenari che possano mantenere l’osservatorio spaziale operativo, migliorarne le prestazioni o garantirne una conclusione sicura.

L’amministratore della NASA, Jared Isaacman, ha sottolineato come il telescopio abbia ancora molta scienza importante davanti a sé, ribadendo che esplorare modi innovativi per estendere la vita di un simile patrimonio orbitante sia un dovere imprescindibile verso i contribuenti e la comunità scientifica internazionale.

Il problema del decadimento orbitale e la lotta contro la fisica

La vera urgenza di questa iniziativa è dettata dalle inflessibili leggi della fisica. Il telescopio spaziale Hubble viaggia nell’orbita terrestre bassa, una regione in cui le tracce residue dell’atmosfera terrestre creano un costante attrito aerodinamico. Anche a centinaia di chilometri di altezza sopra il pianeta, il gas atmosferico residuo produce una resistenza che, nel corso di periodi prolungati, costringe i satelliti a scendere inesorabilmente verso strati più densi. Questo fenomeno, noto come decadimento orbitale, rappresenta una minaccia letale per il telescopio, poiché a differenza di altri veicoli dotati di motori, esso non possiede alcun sistema di propulsione in grado di mantenerlo in quota o correggerne la traiettoria autonomamente. Senza un’assistenza esterna, il declino della sua orbita terrestre non può in alcun modo essere invertito. Le attuali analisi condotte dagli esperti suggeriscono che il telescopio rientrerà in modo incontrollato nell’atmosfera terrestre in una finestra temporale stimata tra il 2033 e il 2034. Per scongiurare questo drammatico epilogo attraverso un innalzamento dell’orbita, l’agenzia calcola che una missione di salvataggio dovrebbe essere eseguita necessariamente entro il 2032, lasciando una finestra di tempo molto limitata per progettare, sviluppare e lanciare l’operazione.

Le opzioni sul tavolo per estendere le scoperte scientifiche

Diverse possibilità sono attualmente in fase di valutazione, sebbene nessuna missione sia stata ancora formalmente approvata. L’ipotesi principale prevede l’invio di un moderno veicolo spaziale con il compito di agganciare la struttura e spingere il telescopio spaziale Hubble verso un’orbita nettamente più alta. Questo intervento compenserebbe la graduale perdita di altitudine, regalando all’umanità ulteriori anni di inestimabili scoperte scientifiche. La NASA si dichiara tuttavia interessata anche a missioni più complesse che possano non solo riposizionare l’osservatorio, ma anche riparare i suoi componenti interni e aggiornare le sue limitate capacità hardware originarie. In alternativa, qualora i lavori scientifici dovessero essere considerati giunti al naturale termine, le aziende spaziali private potrebbero proporre soluzioni per ritirare il veicolo in totale sicurezza. Questo processo potrebbe avvenire guidandolo attraverso una discesa programmata per farlo disintegrare innocuamente durante il rientro nell’atmosfera terrestre, oppure spostandolo in un’orbita cimitero per il suo smaltimento definitivo nello spazio profondo.

L’evoluzione dell’industria spaziale e la cooperazione internazionale

La scelta di affidarsi al settore commerciale non è affatto casuale, ma riflette i profondi cambiamenti avvenuti nell’esplorazione spaziale moderna. Nicky Fox, amministratrice associata per il direttorato delle missioni scientifiche presso la sede centrale della NASA a Washington, ha ricordato con forza come l’industria commerciale si sia evoluta rapidamente negli ultimi anni, arrivando a offrire capacità del tutto inedite per la cattura e la manutenzione dei satelliti direttamente nello spazio. Poiché l’osservatorio spaziale è considerato un’icona nazionale che ha cambiato radicalmente il nostro modo di guardare al cosmo per oltre tre decenni, l’agenzia è impaziente di sfruttare queste nuove tecnologie commerciali per preservare il telescopio, mentre in parallelo procede a sviluppare le future missioni ammiraglie. È inoltre fondamentale ricordare che questo intenso sforzo si inserisce nel più ampio contesto di una storica collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, universalmente nota come ESA, e coinvolge istituzioni prestigiose come il Goddard Space Flight Center e lo Space Telescope Science Institute. Un intervento di successo permetterebbe a questa straordinaria macchina del tempo di continuare a svelare i segreti dell’universo ben oltre la sua aspettativa di vita originaria.