Per la prima volta nella storia dell’umanità, la Terra sta per ricevere un segnale radio che ha viaggiato nello Spazio per un intero giorno-luce. Si tratta di un risultato straordinario reso possibile dalla sonda Voyager 1, lanciata nel 1977 e ormai giunta ai confini più remoti del Sistema Solare. Questo traguardo arriva al termine di un’odissea durata quasi 50 anni, resa possibile dalla padronanza di una tecnica di volo spaziale tanto ingegnosa quanto efficace: l’assist gravitazionale. Scoperta dagli scienziati alla fine degli anni 50, questa manovra permette a una sonda di “rubare” una piccola frazione della quantità di moto di un pianeta per aumentare o diminuire la propria velocità rispetto al Sole, risparmiando enormi quantità di carburante. Dopo il primo test interplanetario effettuato con successo dalla sonda Mariner 10 nel 1972 sfruttando Venere per raggiungere Mercurio, gli ingegneri della NASA compresero che si stava avvicinando un’occasione irripetibile.

Un’opportunità cosmica che capita ogni 175 anni

Alla fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80, i pianeti esterni del Sistema Solare si trovarono in una rara configurazione geometrica. Come spiegato dalla stessa NASA, questo particolare allineamento di Giove, Saturno, Urano e Nettuno si verifica soltanto una volta ogni 175 anni circa. La disposizione dei giganti gassosi e ghiacciati permetteva a una sonda lanciata lungo una specifica traiettoria di rimbalzare gravitazionalmente da un pianeta all’altro, completando un tour completo senza bisogno di enormi e pesanti sistemi di propulsione a bordo.

Per non lasciarsi sfuggire questa finestra temporale, nel 1977 furono lanciate le sonde gemelle Voyager 1 e Voyager 2. Mentre la prima puntava verso Giove e Saturno, la seconda veniva indirizzata verso Urano e Nettuno. Da allora, entrambe le sonde hanno continuato a viaggiare ininterrottamente verso lo Spazio profondo. A quasi 50 anni dal lancio, le sonde continuano a trasmettere dati, sebbene molti degli strumenti originali siano stati spenti nel corso dei decenni per preservare le sempre più scarse riserve di energia elettrica.

Il primo oggetto umano a un giorno-luce dalla Terra

Prima dell’inevitabile spegnimento definitivo dei suoi sistemi, Voyager 1 aveva ancora un record storico da infrangere. Domani 18 novembre la sonda raggiungerà l’incredibile distanza di 25.902.068.356 km dalla Terra, ovvero l’esatto Spazio che la luce riesce a percorrere nell’arco di 24 ore. Questa distanza abissale significa che qualsiasi messaggio radio inviato dalla sonda verso il nostro pianeta impiega un intero giorno per arrivare a destinazione, pur viaggiando al limite massimo di velocità consentito dalle leggi dell’universo.

Da un lato, questo traguardo offre una prospettiva affascinante: mentre il segnale di Voyager 1 sfreccia nel vuoto cosmico a quasi 300mila km al secondo, la Terra compie un’intera rotazione su se stessa prima che le antenne della NASA possano captare la trasmissione. Dall’altro lato, questo record mette in luce l’immensità delle scale astronomiche, ricordandoci che alla tecnologia umana sono serviti quasi 50 anni di viaggio e diverse spinte gravitazionali per coprire la stessa distanza che un raggio di luce attraversa in un solo giorno.

Verso le stelle con il messaggio dell’umanità

Nonostante l’alimentazione ridotta al minimo e i pochi anni di operatività rimasti, Voyager 1 continuerà a inviare preziose informazioni scientifiche finché i suoi circuiti glielo consentiranno. Una volta esaurita l’energia, la sonda proseguirà la sua deriva silenziosa nello Spazio interstellare, portando con sé i celebri Golden Records, i dischi d’oro che fungono da capsula del tempo della civiltà terrestre destinata a eventuali intelligenze extraterrestri.

Il viaggio della sonda è appena iniziato su scala cosmica. Un giorno il Sole non sarà più la stella più vicina a questo instancabile esploratore robotico. Secondo i calcoli della NASA, Voyager 1 sta puntando in direzione di AC +79 3888, conosciuta anche come Gliese 445, una stella situata a oltre 17 anni-luce dalla Terra nella costellazione dell’Orsa Minore. La sonda passerà a circa 1,7 anni-luce di distanza da questo astro remoto, ma per assistere a questo incontro ravvicinato bisognerà attendere ancora 40mila anni.