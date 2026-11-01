La neve regala spettacolo sull’Appennino romagnolo: oltre 10cm su Monte Falco, neve tonda e grandine a Forlì | VIDEO

La precoce irruzione fredda da est che sta investendo l’Italia sta riportando la neve sull’Appennino con grande anticipo sul calendario. Imbiancate anche le vette dell’Appennino romagnolo. Bellissime le immagini che arrivano da Monte Falco (FC) con un accumulo di circa 10-13cm. I passi dell’Appennino romagnolo sono impraticabili senza gomme da neve sopra i 1000 metri: è richiesta prudenza e attenzione alla guida. Ma l’irruzione fredda non sta determinando solo nevicate. Nella zona di Forlì, infatti, si sono verificati temporali con intensa attività elettrica. Neve tonda mista a grandine è caduta sulla città di Forlì, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Registrati anche 7mm di pioggia.

Neve sull'Appennino romagnolo: imbiancata Balze di Verghereto

Neve tonda mista a grandine sulla città di Forlì

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.