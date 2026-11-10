La ricerca CNR torna sull’Everest: riparte la Piramide, osservatorio italiano sul cambiamento climatico dell’Himalaya

A oltre 5.000 metri di altitudine, nel cuore dell’Himalaya, la ricerca scientifica italiana riaccende i suoi motori. A partire da questo mese di novembre, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) riattiva ufficialmente le attività presso lo storico Laboratorio Osservatorio Internazionale Piramide e il Nepal Climate Observatory. Tra studio del black carbon, stabilità dei versanti e dinamiche dei ghiacciai, prende il via il progetto scientifico CliC-PYRAMID: una sfida multidisciplinare che punta a rispondere a un interrogativo del tutto nuovo: non più soltanto come il clima stia cambiando le montagne, ma come i ghiacciai stessi possano influenzare il meteo e l’atmosfera a livello locale. L’obiettivo del programma di ricerca è ricostruire serie temporali di lungo periodo, integrando osservazioni atmosferiche, glaciologiche, idrologiche e geologiche per comprendere l’impatto del cambiamento globale nella delicata regione del Terzo Polo.

Riparte la Piramide

A novembre il Consiglio Nazionale delle Ricerche riattiva una nuova fase di attività scientifiche presso il Laboratorio Osservatorio Internazionale Piramide, situato a oltre 5.050 metri di quota ed al Nepal Climate Observatory – Pyramid, sul versante meridionale dell’Everest, in Nepal. Il Laboratorio Piramide, nato nei primi anni Novanta, ha ospitato per decenni osservazioni su clima, composizione dell’atmosfera, criosfera, limnologia e sugli ecosistemi di alta quota. Dalle osservazioni condotte nell’area sono derivati, dal 1990, oltre 250 articoli scientifici internazionali.

Il nuovo programma punta ora a ricostruire e rafforzare le osservazioni ambientali di lungo periodo, integrando quelle atmosferiche, meteorologiche, criosferiche, idrologiche e geologiche. L’obiettivo è comprendere meglio come il cambiamento climatico stia modificando gli ambienti d’alta quota dell’Himalaya e come il trasporto di inquinanti e gli stessi ghiacciai possano a loro volta influenzare il clima locale. Le missioni sono a supporto del progetto scientifico CliC-PYRAMID – Climate and Cryosphere at PYRAMID Laboratory, coordinato da Franco Salerno (ISP), che nasce da una domanda innovativa: non soltanto come il clima modifica i ghiacciai, ma anche come i ghiacciai possono modificare localmente temperatura, vento e precipitazioni.

La prima missione: a novembre la riapertura del Nepal Climate Observatory-Pyramid

La prima missione, prevista per novembre 2026, avrà come obiettivo prioritario la riapertura e la piena riattivazione del Nepal Climate Observatory-Pyramid (NCOP), una delle stazioni di osservazione atmosferica in alta quota più importanti della regione himalayana. La sua riattivazione è stata sollecitata in modo formale dall’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (WMO) nel cui contesto rappresenta una delle 14 stazioni di riferimento a livello mondiale del programma Global Atmospheric Watch (GAW).

La missione coinvolgerà tre ricercatori dell’Istituto ISAC, che lavoreranno alla verifica della strumentazione dell’osservatorio e del sistema di trasmissione dati, alla manutenzione dei sistemi di misura e sostituzione di alcuni, al fine di garantire la riattivazione dell’Osservatorio. Questo permetterà di riprendere le osservazioni di alta qualità a NCOP, che rappresenta un punto strategico per studiare la composizione dell’atmosfera a oltre 5.000 metri di quota e gli scambi tra le masse d’aria trasportate dalle valli sottostanti, dalla superficie dei ghiacciai e dagli strati superiori dell’atmosfera. Gli studi effettuati a NCOP riguardano una caratterizzazione sistematica delle proprietà chimiche, fisiche e ottiche dell’aerosol e delle concentrazioni di gas in traccia. La riattivazione di NCOP sarà particolarmente importante perché permetterà di riprendere gli studi sul trasporto e deposizione di particolato atmosferico “assorbente”, come il black carbon, aggiornando le misure eseguite nel periodo 2006-2015 quando vennero rilevate elevate sue concentrazioni durante il periodo premonsonico. Il black carbon presente in atmosfera contribuisce al suo riscaldamento e, una volta depositato sui ghiacciai, ne modifica l’albedo contribuendo alla loro fusione. Una parte delle osservazioni è stata riattivata recentemente e il nuovo programma punta ora a ricostruire la continuità delle serie temporali e a mantenere e garantire standard di qualità compatibili con le reti internazionali WMO-GAW e ACTRIS.

La riattivazione di NCO-P sarà particolarmente importante anche per le attività del progetto CliC-PYRAMID: le variazioni della composizione atmosferica, e in particolare di traccianti come l’ozono, possono essere utilizzate per seguire il trasporto verticale delle masse d’aria e verificare l’ipotesi secondo cui i venti catabatici prodotti dai ghiacciai favoriscono il trasferimento verso valle di aria proveniente dagli strati superiori dell’atmosfera.

Monitorare la stabilità dei versanti

La missione di novembre avrà anche una seconda componente, dedicata alla geologia e alla stabilità dei versanti, con la partecipazione di due ricercatori del nuovo istituto GEO del CNR. Essi avvieranno una prima attività di ricognizione e monitoraggio dei versanti nell’area della Piramide, con particolare attenzione ai processi di instabilità che possono interessare un ambiente montano sottoposto a rapidi cambiamenti climatici e criosferici. Saranno utilizzate fotocamere ad alta risoluzione installate in posizione strategica, attraverso le quali sarà possibile acquisire immagini ripetute dei versanti. Il confronto nel tempo delle immagini permette di individuare e quantificare modificazioni della superficie, anche molto lente, e di riconoscere eventuali accelerazioni nei processi di deformazione o distacco. Questa componente amplia significativamente la prospettiva della nuova attività scientifica alla Piramide: non solo osservare come cambiano atmosfera, ghiacci e acqua, ma anche come tali cambiamenti possano riflettersi sulla stabilità dell’ambiente montano.

La seconda missione: nell’aprile 2027 clima, ghiacciai, precipitazioni ed ecosistemi

Una seconda importante missione scientifica è programmata per aprile 2027 e sarà dedicata al rilancio del monitoraggio meteorologico e micro-meteorologico. Il progetto prevede infatti di integrare i dati della rete meteorologica della Piramide con nuove osservazioni effettuate direttamente sul ghiacciaio del Khumbu e del Changri Nup. Sono previste nuove stazioni micro-meteorologiche lungo il profilo altitudinale del ghiacciaio, dedicate alla misura della temperatura dell’aria, dei campi di vento e della temperatura della superficie glaciale. Queste misure serviranno a comprendere meglio la formazione e l’evoluzione dei venti catabatici e il loro ruolo nell’interazione tra ghiacciaio e atmosfera. Saranno inoltre effettuati sia dei campionamenti del manto nevoso stagionale che delle perforazioni superficiali. L’obiettivo è ottenere una dettagliata caratterizzazione glaciochimica lungo il ghiacciaio Changri e la sella glaciale di Nup La, per valutare lo stato di conservazione dei record paleoclimatici e paleoambientali, nonché per individuare un sito idoneo per un potenziale carotaggio profondo del ghiaccio da inserire all’interno del Programma Internazione Ice Memory. Presso i siti di perforazione verranno effettuate delle approfondite indagini geofisiche e glaciologiche. I dati raccolti forniranno indicazioni utili alla ricostruzione quantitativa delle precipitazioni nell’area. Sarà infine condotto uno studio sulla deposizione di vari tipi di inquinanti lungo un transetto altitudinale.

Un secondo filone riguarderà le precipitazioni e la loro composizione chimica e isotopica. Saranno effettuati campionamenti delle deposizioni umide, al fine di verificare la possibile presenza di precipitazioni di origine locale associate alla convergenza tra i venti provenienti dal ghiacciaio e il flusso monsonico. Il confronto tra la composizione isotopica delle precipitazioni e le condizioni meteorologiche permetterà di distinguere meglio gli eventi diurni da quelli notturni e di collegarli alla dinamica della circolazione atmosferica locale.

I laghi d’alta quota: archivi naturali del cambiamento ambientale

I laghi glaciali rappresentano infatti importanti indicatori della trasformazione dell’ambiente himalayano: la loro temperatura, il livello dell’acqua e le caratteristiche chimiche e biologiche rispondono alle variazioni del bilancio idrologico, alla fusione dei ghiacciai, agli apporti atmosferici e alle trasformazioni degli ecosistemi d’alta quota. Inoltre, i loro sedimenti rappresentano un archivio naturale, simile a quello delle carote di ghiaccio, per ricostruire le vicende climatiche su scale temporali lunghe (secoli) e con elevata risoluzione temporale.

Nell’area della Piramide sono presenti due laghi glaciali inclusi nella rete internazionale LTER, per i quali esistono serie storiche pluridecennali relative a parametri glaciologici, idrologici, termici e di qualità delle acque e un catasto dei laghi che copre circa un centinaio di laghi presenti nell’area del Parco Nazionale del Sagarmatha La missione di novembre comprenderà il campionamento dei laghi presenti nell’area della Piramide, con attività rivolte sia allo studio della chimica delle acque. La ripresa delle attività consentirà quindi di collegare le nuove osservazioni con un patrimonio di dati ambientali costruito nell’arco di decenni e che auspicabilmente proseguiranno anche con monitoraggi delle componenti biologiche.

Una nuova fase per la ricerca italiana nel Terzo Polo

Le due missioni rappresentano dunque l’avvio operativo di un più ampio rilancio multidisciplinare della ricerca CNR alla Piramide e in Himalaya. L’obiettivo non è semplicemente ripristinare singoli strumenti, ma ricostruire una infrastruttura di ricerca osservativa integrata, nella quale dati atmosferici, meteorologici, glaciologici, idrologici, geochimici, ecologici e geologici possano essere analizzati congiuntamente.

La prospettiva è particolarmente rilevante nel contesto del Terzo Polo, la grande regione montuosa dell’Asia che comprende Himalaya, Karakorum e Altopiano Tibetano e che ospita una delle maggiori riserve di ghiaccio del pianeta al di fuori delle regioni polari. La disponibilità di osservazioni di lungo periodo ad alta quota è ancora fortemente limitata, proprio mentre il rapido cambiamento della criosfera sta modificando gli equilibri idrologici e ambientali dell’intera regione. La riattivazione del Laboratorio Piramide consentirà quindi di tornare a produrre osservazioni direttamente sul campo in uno degli ambienti più sensibili al cambiamento globale, rafforzando al tempo stesso il ruolo del CNR nelle principali reti scientifiche internazionali dedicate all’atmosfera, alla criosfera, al clima e agli ecosistemi montani. Il progetto prevede infatti il collegamento delle attività del Laboratorio Piramide con programmi quali WMO/GAW, GEWEX, ACTRIS, LTER.

Gli eventi estremi che hanno recentemente colpito il Nepal mostrano quanto sia importante comprendere le interazioni tra atmosfera, criosfera, acque e dinamica dei versanti in un ambiente particolarmente fragile come l’Himalaya. In questo contesto, il monitoraggio integrato e continuativo del Laboratorio Piramide rappresenta uno strumento fondamentale per documentare i cambiamenti ambientali e contribuire alla comprensione dei processi che possono determinare rischi a valle.