La salute dell’uomo nasce anche dal suolo: una ricerca su 59 Paesi svela il ruolo dei microrganismi, a Salerno arriva SymBioma

La salute dell’uomo potrebbe avere radici molto più profonde di quanto si immagini, fino ad arrivare ai miliardi di microrganismi che popolano il terreno. Una ricerca scientifica internazionale pubblicata nel 2026 sulla rivista Cell Host & Microbe, condotta su 1.602 campioni di suolo provenienti da 59 Paesi, ha individuato un’associazione tra una maggiore biodiversità microbica e una minore presenza di batteri potenzialmente patogeni per l’essere umano. Un risultato che rafforza l’interesse della comunità scientifica verso il rapporto tra microbioma del suolo, ambiente e salute umana, aprendo nuove prospettive per la comprensione degli equilibri biologici che regolano la vita. Da queste conoscenze prende forma SymBioma – Dal microbioma al benessere globale, il primo appuntamento scientifico dedicato alle connessioni tra microbioma e salute globale, in programma giovedì 19 novembre al Saint Joseph Resort di Salerno. L’iniziativa riunirà scienziati, medici, agronomi e ricercatori per approfondire un approccio interdisciplinare alla salute che considera il suolo non soltanto una risorsa agricola, ma una componente fondamentale degli ecosistemi da cui dipende anche il benessere umano.

Salute umana e biodiversità del suolo: cosa emerge dalla ricerca internazionale

Il terreno rappresenta una delle basi fondamentali della vita sul pianeta. Secondo la FAO, il 95% del cibo consumato dall’uomo dipende direttamente o indirettamente dal suolo. La sua importanza, tuttavia, non si esaurisce nella produzione agricola. Al suo interno vive una straordinaria varietà di microrganismi che contribuiscono al funzionamento degli ecosistemi e partecipano a processi biologici essenziali. Lo studio internazionale pubblicato su Cell Host & Microbe aggiunge un elemento significativo alla conoscenza di questo universo microscopico. L’analisi dei campioni raccolti in 59 Paesi ha evidenziato come i terreni caratterizzati da una maggiore diversità di comunità microbiche presentino una minore presenza di batteri potenzialmente patogeni per l’uomo. Si tratta di un’associazione scientifica che contribuisce a chiarire il possibile ruolo della biodiversità microbica negli equilibri ecologici del suolo. La ricerca non dimostra automaticamente un rapporto diretto di causa ed effetto sulla salute umana, ma offre nuovi elementi per studiare i meccanismi attraverso i quali le comunità di microrganismi possono influenzare la presenza di determinati patogeni nell’ambiente. La tutela della biodiversità del suolo assume così un significato che supera la fertilità agricola, inserendosi in una prospettiva più ampia di studio delle relazioni tra ecosistemi, alimentazione e salute.

SymBioma a Salerno il 19 novembre: il confronto scientifico sulla salute globale

Il collegamento tra la salute del terreno e quella dell’uomo sarà al centro di SymBioma, appuntamento nato dal coordinamento scientifico promosso dal Museo del Suolo di Pertosa della Fondazione MIdA. La scelta della Campania è strettamente legata alla presenza, proprio a Pertosa, dell’unico museo italiano interamente dedicato alla conoscenza del suolo. Una realtà che pone al centro dell’attenzione una risorsa indispensabile per la vita e sempre più rilevante anche negli studi sulle interazioni tra ambiente e salute. L’incontro del 19 novembre sarà dedicato al paradigma One Health, un approccio che considera la salute umana, quella animale e quella ambientale come parti di un sistema interconnesso. In questa prospettiva, lo studio dei microbiomi diventa un punto d’incontro tra discipline tradizionalmente distinte, dalla medicina all’agronomia, dalla nutrizione all’ecologia.

Cos’è la Pedo-Medicina e perché il microbioma del terreno interessa la medicina

Tra i temi scientifici al centro dell’iniziativa emerge la Pedo-Medicina, un campo interdisciplinare che mette in relazione le scienze del suolo con la medicina, la nutrizione e l’ecologia. L’obiettivo è approfondire i collegamenti tra i processi biologici che avvengono nel terreno e quelli che interessano gli organismi viventi, compreso l’essere umano. Le comunità microbiche del suolo possono contribuire a contrastare determinati patogeni attraverso meccanismi ecologici che presentano analogie con quelli osservati nel microbiota intestinale umano. Questa somiglianza rende particolarmente interessante lo studio delle interazioni tra microrganismi e dei meccanismi che regolano la loro capacità di coesistere o competere. Il legame tra terreno e medicina è già testimoniato da importanti scoperte farmacologiche. Da microrganismi presenti nel suolo derivano infatti molecole fondamentali come la streptomicina e la rapamicina, esempi concreti del contributo che la biodiversità microbica può offrire alla ricerca biomedica. La Pedo-Medicina propone quindi di approfondire questi rapporti attraverso una collaborazione tra competenze scientifiche differenti, considerando il terreno come un ambiente biologico complesso e non esclusivamente come un supporto alla produzione alimentare.

Dal suolo vivo alla Dieta Mediterranea: la prospettiva di Vincenzo Michele Sellitto

A spiegare il significato scientifico e culturale dell’iniziativa è Vincenzo Michele Sellitto, direttore del Museo del Suolo di Pertosa e accademico dei Georgofili, che richiama l’attenzione sulla necessità di ampliare il concetto di salute fino a comprendere gli ecosistemi da cui dipende la vita umana. “Per comprendere davvero la salute dell’uomo dobbiamo imparare a conoscere anche la vita che si sviluppa nel suolo – spiega Vincenzo Michele Sellitto, direttore del Museo del Suolo di Pertosa e accademico dei Georgofili – le nuove conoscenze sui microbiomi ci mostrano quanto siano complesse le relazioni tra microrganismi, piante, animali e uomo. La pedomedicina nasce proprio dall’incontro tra scienze del suolo e medicina e apre nuove prospettive per studiare questi legami. Pensiamo alla Dieta Mediterranea: siamo abituati a rappresentarla con una piramide alimentare, ma dovremmo immaginare un ulteriore livello alla sua base, il suolo vivo, da cui dipendono la fertilità dei terreni e molti processi che contribuiscono alla qualità degli alimenti. Con SymBioma vogliamo superare i confini tra discipline scientifiche e promuovere una nuova consapevolezza: la salute non riguarda soltanto il nostro organismo, ma anche gli ecosistemi di cui siamo parte”. Il riferimento alla Dieta Mediterranea introduce una prospettiva che collega direttamente le caratteristiche biologiche del terreno alla qualità delle produzioni alimentari. L’immagine di un ulteriore livello alla base della tradizionale piramide alimentare rappresenta il ruolo del suolo vivo nei processi che rendono possibile la produzione del cibo. È su questa relazione tra terreno, alimentazione e benessere che si sviluppa una parte del confronto scientifico previsto a Salerno, con particolare attenzione al contributo delle diverse comunità microbiche.

Il programma di SymBioma: gli interventi di medici, agronomi e ricercatori

La giornata scientifica di giovedì 19 novembre prenderà il via alle 9.30 con una sessione plenaria che vedrà la partecipazione di studiosi provenienti da università e centri di ricerca italiani. Tra gli interventi previsti figura quello del dottor Silver Giorgini, amministratore delegato di SICURAL Centro Italiano Analisi e Ricerca Filiera Agroalimentare. Vincenzo Michele Sellitto approfondirà invece le connessioni tra il microbioma del suolo e il microbiota delle piante, un rapporto centrale per comprendere le interazioni biologiche che caratterizzano gli ecosistemi agricoli. Duccio Cavalieri, dell’Università di Firenze, affronterà il tema delle relazioni tra i microrganismi presenti nel terreno e il microbioma umano, mentre Luigi Montano, medico dell’ASL Salerno e coordinatore del progetto EcoFoodFertility, concentrerà il proprio intervento sul rapporto tra microbiota e fertilità. Il programma comprenderà inoltre la partecipazione di Eugenio Luigi Iorio, presidente dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo, e di Barbara Turchi, dell’Università di Pisa, che approfondirà il ruolo dei probiotici nelle filiere zootecniche. Il confronto si estenderà anche alle politiche agricole, con il contributo di Raffaella Pergamo del CREA, e ai nuovi modelli alimentari, attraverso l’intervento di Alex Giordano, direttore scientifico di Rural Hack. La presenza di figure provenienti da ambiti differenti consentirà di affrontare il tema dei microbiomi considerando sia gli aspetti biologici e medici sia le implicazioni per l’agricoltura, le produzioni alimentari e i sistemi di gestione delle risorse naturali.

Agricoltura, nutrizione e benessere metabolico: quattro masterclass nel pomeriggio

Dopo la sessione plenaria, il programma proseguirà nel pomeriggio con quattro masterclass previste dalle 15 alle 17, dedicate ad alcuni degli ambiti nei quali le conoscenze sui microbiomi possono contribuire ad ampliare la comprensione dei rapporti tra ambiente e salute. Gli approfondimenti riguarderanno l’agricoltura del futuro, la qualità alimentare, la Dieta Mediterranea e le connessioni tra nutrizione, microbiota e benessere metabolico. Le attività rappresenteranno un’occasione di confronto su temi che coinvolgono direttamente la ricerca agronomica, le scienze dell’alimentazione e la medicina, mantenendo come riferimento comune l’approccio One Health.

Conferenza stampa dell’11 novembre a Palazzo Sant’Agostino a Salerno

Il programma completo di SymBioma – Dal microbioma al benessere globale e le finalità dell’iniziativa saranno presentati ufficialmente mercoledì 11 novembre alle ore 11, durante una conferenza stampa in programma presso la Sala Torre di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno. L’appuntamento precederà di otto giorni l’evento scientifico del 19 novembre e consentirà di illustrare i contenuti del confronto interdisciplinare promosso dal Museo del Suolo di Pertosa.

SymBioma, istituzioni e partner dell’iniziativa scientifica

L’evento si svolgerà con il patrocinio di numerose istituzioni e organizzazioni scientifiche, tra cui la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’Accademia dei Georgofili, la Società Italiana della Scienza del Suolo, il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e la SOI – Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana. Edagricole – Tecniche Nuove partecipa in qualità di media partner, mentre Hubitat è partner organizzativo. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Sicural – Ricerca e Innovazione per la Sicurezza Alimentare, San Salvatore e L.G. Italia Srl. La partecipazione a SymBioma è gratuita, previa iscrizione. L’appuntamento si terrà il 19 novembre al Saint Joseph Resort di Salerno, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra le discipline che studiano il suolo, i microrganismi e la salute, nell’ambito di una visione scientifica che considera strettamente connessi ambiente, piante, animali ed essere umano.