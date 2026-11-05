La scoperta dell’altermagnetismo aggiunge una terza dimensione alla fisica dei materiali

Per quasi un secolo, i fisici hanno classificato i materiali magnetici in sole due grandi categorie, tracciando una linea di demarcazione che sembrava immutabile e definitiva. Questo storico quadro concettuale è appena stato riscritto in modo radicale. Un team di ricerca internazionale, guidato dallo SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha infatti riportato prove sperimentali schiaccianti sull’esistenza dell’altermagnetismo. La notizia di questa epocale conferma sperimentale arriva da uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Science e ripreso in approfondimento dal portale ScienceDaily. La scoperta documenta in modo inequivocabile una terza fase magnetica che fonde in modo sorprendente le caratteristiche principali dei due tipi di magnetismo tradizionalmente riconosciuti, inaugurando un nuovo e vasto capitolo nella comprensione della materia a livello quantistico e ponendo le basi per l’elettronica del futuro.

Oltre la storica dicotomia del magnetismo tradizionale

Per comprendere la reale portata di questa scoperta, è fondamentale fare un passo indietro e guardare alle fondamenta della fisica dei materiali. A livello atomico, il magnetismo è intimamente legato a una proprietà quantistica intrinseca degli elettroni nota come spin, le cui due possibili direzioni sono convenzionalmente descritte come orientate verso l’alto o verso il basso. Nei materiali ferromagnetici, ovvero quelli che compongono le comuni calamite utilizzate dall’umanità da migliaia di anni, gli spin tendono ad allinearsi tutti nella medesima direzione. Il loro effetto combinato produce il campo magnetico macroscopico che tutti conosciamo. Al contrario, nei materiali antiferromagnetici, identificati per la prima volta nel millenovecentotrentatré, gli spin degli atomi vicini puntano in direzioni diametralmente opposte, finendo per annullarsi a vicenda e non lasciando alcuna magnetizzazione complessiva rilevabile dall’esterno. Fino a tempi molto recenti, queste due esclusive categorie hanno costituito l’unico schema di riferimento valido per spiegare come si origini l’ordine magnetico in natura.

Le anomalie che hanno imposto un nuovo paradigma teorico

Negli ultimi anni, tuttavia, il solido impianto teorico basato su questa rigida divisione ha iniziato a mostrare le prime evidenti crepe. Diversi gruppi di ricerca hanno cominciato a osservare comportamenti del tutto anomali in alcuni materiali specifici. Questi elementi mostravano spin alternati e una totale assenza di magnetizzazione complessiva, ricalcando esattamente il profilo dei classici antiferromagneti. Eppure, in apparente contrasto con la teoria classica, si dimostravano in grado di supportare flussi noti come correnti di spin, una proprietà fondamentale che fino a quel momento era stata associata in modo esclusivo al comportamento ferromagnetico. Nelle correnti di spin, le informazioni fisiche vengono trasportate proprio attraverso le proprietà magnetiche degli elettroni, superando la dipendenza dal semplice spostamento della loro carica elettrica. Davanti a fenomeni che sfuggivano alla tradizionale separazione dei materiali, la comunità scientifica ha dovuto ammettere di trovarsi di fronte a un comportamento del tutto inedito, coniando nel duemilaventidue il termine altermagneti per delineare una potenziale terza classe magnetica che attendeva ancora una prova empirica inconfutabile.

Il tellururo di manganese e la firma inconfutabile della chiralità

La conferma definitiva è arrivata focalizzando gli sforzi analitici su un materiale peculiare, il tellururo di manganese (MnTe), che per decenni era stato pacificamente classificato come un normale antiferromagnete. Costruendo sulle basi teoriche degli studi più recenti, il team guidato da Daniel Jost, ricercatore associato presso lo SLAC e lo Stanford Institute for Materials and Energy Sciences, ha sondato la struttura magnetica profonda di questo composto. Attraverso misurazioni avanzate, i ricercatori hanno identificato un’evidenza diretta della chiralità, ovvero una particolare e distintiva asimmetria nella struttura magnetica del materiale, assimilabile al modo in cui una scala a chiocciola o l’elica di una vite si attorcigliano seguendo una direzione spaziale ben precisa. Questa specifica impronta geometrica dei flussi quantistici costituisce la firma cruciale dell’altermagnetismo. Come sottolineato dallo stesso Jost, questi risultati forniscono finalmente una robusta validazione sperimentale al fatto che la terza fase del magnetismo non è più solo un’ipotesi matematica, ma una realtà fisica tangibile.

Le straordinarie prospettive per le tecnologie di nuova generazione

L’importanza di aver codificato e provato questa terza via magnetica supera di gran lunga i confini della fisica teorica, estendendosi prepotentemente alle innumerevoli applicazioni tecnologiche del prossimo decennio. L’elettronica tradizionale si basa sul movimento della carica elettrica, un processo che genera resistenza, produce ingenti quantità di calore e disperde energia. Sfruttare i materiali altermagnetici significa invece poter sviluppare componenti di spintronica capaci di veicolare informazioni unicamente tramite lo spin, abbattendo drasticamente i consumi energetici. Inoltre, poiché gli altermagneti non generano campi magnetici esterni che potrebbero interferire con le componenti adiacenti, permettono di stipare i circuiti a densità impensabili per i materiali tradizionali. Gli scienziati concordano sul fatto che lo sfruttamento di queste architetture aprirà la strada a memorie informatiche ultra-dense, dispositivi di calcolo quantistico altamente stabili e data center dal consumo energetico ridotto a una frazione rispetto a quelli attuali. Quella che fino a pochi anni fa era considerata solo una fastidiosa anomalia teorica, si è oggi rivelata la chiave di volta per la prossima rivoluzione tecnologica dell’informazione.