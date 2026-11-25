La missione Hera dell’ESA ha raggiunto il sito del primo test di difesa planetaria condotto dall’umanità, scoprendo un mondo in miniatura pieno di sorprese. Dimorphos, il piccolo asteroide di 151 metri di diametro la cui orbita attorno al corpo celeste più grande Didymos (largo 730 metri) è stata deviata dall’impatto di una sonda spaziale, mostra ora un lato completamente appiattito da un cratere grande quanto uno stadio e ruota in modo caotico nello Spazio. Nel frattempo, centinaia di detriti precedentemente sconosciuti circondano la coppia binaria a una distanza attuale di 193,5 milioni di km dalla Terra. Il 26 settembre 2022 Dimorphos era entrato nei libri di storia quando la sonda DART della NASA lo aveva colpito deliberatamente, accorciando la sua orbita di 33 minuti, un valore molto superiore alle previsioni. Sebbene i telescopi terrestri avessero misurato con precisione il cambiamento orbitale, rimaneva aperta una domanda fondamentale su cosa fosse realmente accaduto alla superficie e alla struttura del corpo celeste.

La trasformazione di Dimorphos dopo lo scontro con DART

Le prime immagini ravvicinate raccolte dalla sonda europea hanno finalmente risolto l’enigma scientifico sulle conseguenze fisiche della collisione. “Gli scienziati hanno dibattuto se Dimorphos avesse subito un cratere da impatto, cambiato forma o fosse rimasto lo stesso“, spiega Patrick Michel, principal investigator di Hera e direttore di ricerca presso il CNRS / Observatoire de la Côte d’Azur. “Con nostra grande sorpresa la risposta si è rivelata essere tutte e tre le cose contemporaneamente! Il lato colpito da DART è stato appiattito in un cratere da impatto delle dimensioni di uno stadio sportivo, che si estende sull’intera larghezza dell’asteroide“. Nonostante questa profonda alterazione, il resto di Dimorphos non mostra segni di grandi cambiamenti e i campi di massi che ricoprono le altre regioni appaiono identici a come si presentavano nelle immagini scattate da DART nel 2022.

Oltre alla morfologia della superficie, le osservazioni hanno evidenziato un comportamento dinamico inatteso del piccolo asteroide. “Inoltre, man mano che Hera inviava altre immagini, è diventato chiaro che l’impatto di DART ha lasciato Dimorphos a rotolare selvaggiamente nella sua orbita“, afferma Michael Kueppers, scienziato della missione Hera dell’ESA. A questo fenomeno si aggiunge la scoperta di una vera e propria nuvola di detriti rocciosi che orbita attorno al sistema binario. “Un’altra grande sorpresa è che Hera sta mostrando che gli asteroidi sono circondati da centinaia di massi orbitanti, grandi appena pochi metri. Il team dovrà tenere conto di questi oggetti nelle prossime settimane, man mano che la missione si avvicinerà per acquisire immagini ad alta risoluzione degli asteroidi“.

La difesa planetaria e la collaborazione tra ESA, NASA e JAXA

Il responsabile della missione Hera, Ian Carnelli, ha presentato le prime immagini di Dimorphos da una location altamente simbolica, la sala dei dinosauri del Museum für Naturkunde di Berlino, per ricordare l’importanza vitale della protezione terrestre. “66 milioni di anni fa, l’impatto di un asteroide ha cambiato il corso della vita sulla Terra. Oggi, per la prima volta nella storia, l’umanità sta convalidando come impedire che un evento simile accada di nuovo“, ha dichiarato Carnelli, che ha poi sottolineato il valore complementare delle due imprese spaziali: “La missione DART della NASA ha dimostrato che possiamo cambiare l’orbita di un asteroide. Hera sta ora rivelando cosa è successo all’asteroide stesso. Combinando queste due missioni, l’umanità sta compiendo un passo decisivo verso la trasformazione della deflessione degli asteroidi in uno strumento affidabile per proteggere il nostro pianeta“.

Anche il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher, ha evidenziato il successo della sinergia internazionale dietro questo traguardo scientifico. “Questa è la collaborazione internazionale al suo meglio: dopo che la NASA ha dimostrato che un asteroide può essere deviato, l’ESA sta ora fornendo l’indagine scientifica dettagliata necessaria per capire come ha funzionato quella deflessione, insieme ai preziosi contributi di partner internazionali, tra cui la JAXA giapponese“, ha commentato Aschbacher. “Insieme, stiamo trasformando un esperimento di successo nella conoscenza scientifica necessaria per sviluppare una capacità di difesa planetaria affidabile. Hera dimostra il contributo dell’Europa a un’impresa che, in definitiva, va a beneficio di tutta l’umanità“.

Le prossime fasi della missione e il rilascio dei CubeSat

La sonda Hera, grande quanto una piccola automobile, sta operando nella sua fase di caratterizzazione iniziale utilizzando un trio di strumenti avanzati: la camera monocromatica Asteroid Framing Camera, lo strumento multispettrale Hyperscout-H capace di osservare in 25 colori separati contemporaneamente e il Thermal Infrared Imager (TIRI) della JAXA per misurare le temperature superficiali. Attualmente il veicolo spaziale vola a una distanza compresa tra 25 e 30 km da Didymos e Dimorphos, utilizzando i suoi propulsori per mantenere orbite rettangolari attorno ai 2 corpi a bassissima gravità a una velocità media di appena 12 cm al secondo. Queste prime immagini segnano solo l’inizio dell’indagine, poiché a dicembre la sonda si avvicinerà fino a circa 13 km dalla coppia di asteroidi per ottenere fotografie con una risoluzione ancora maggiore.

A gennaio 2027 Hera rilascerà 2 CubeSat grandi quanto una scatola da scarpe che si avventureranno ancora più vicino ai due corpi celesti. Il nanosatellite Juventas, a guida lussemburghese, utilizzerà un radar a bassa frequenza per sondare per la prima volta l’interno di un asteroide e tenterà infine un atterraggio sulla superficie. Il CubeSat Milani, a guida italiana, analizzerà invece i materiali dell’asteroide e la polvere circostante. Operando in sinergia, Hera, Juventas e Milani formeranno un pionieristico sistema di esplorazione composto da 3 veicoli spaziali attorno a due asteroidi, raccogliendo misurazioni fondamentali per determinare la massa esatta di Dimorphos, quantificare l’efficienza dell’impatto e perfezionare i modelli di difesa della Terra.