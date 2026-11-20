Un intero anno dedicato alla scoperta dell’Universo, tra osservazioni astronomiche, lezioni teoriche, esperienze pratiche con i telescopi e attività di ricerca scientifica. L’Istituto Culturale Astrofili Spezzini® apre ufficialmente la campagna di tesseramento per il 2027, offrendo la possibilità di partecipare a un articolato programma di iniziative culturali e scientifiche con una quota associativa annuale di appena 40 euro. L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 21 novembre 2026, alle ore 18:30, nella sede centrale dell’Istituto, in Via Pietro Beghi 21, alla Spezia. L’iniziativa segna l’avvio di una nuova stagione di attività per una realtà presente sul territorio dal 1978, impegnata nella diffusione della cultura astronomica, nella formazione e nella ricerca scientifica. L’apertura delle iscrizioni coinciderà con due importanti appuntamenti per il patrimonio culturale dell’Istituto: l’inaugurazione della rinnovata Biblioteca Astronomica “Camille Flammarion” e la presentazione del Fondo Librario “Alberto Tronfi”. Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il secondo numero della rivista Astronomica, pubblicazione che rientra nelle iniziative editoriali e divulgative dell’associazione. La serata rappresenterà anche l’occasione per conoscere i programmi del 2027 e formalizzare direttamente la propria adesione.

Astrofili Spezzini, iscrizioni 2027 a 40 euro: tutte le opportunità per i soci

La nuova campagna associativa punta ad avvicinare un pubblico sempre più ampio alle scienze astronomiche, rendendo accessibili esperienze che spaziano dalla conoscenza dei fenomeni celesti all’utilizzo diretto degli strumenti di osservazione. Con una quota annuale di 40 euro, i soci potranno partecipare al Corso di Astronomia 2026-2027, che comprende lezioni teoriche e attività pratiche, oltre ad accedere agli eventi culturali e divulgativi gratuiti riservati agli iscritti. Il programma prevede anche serate di osservazione astronomica presso il Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi, uno dei principali luoghi nei quali si svolgono le attività scientifiche dell’Istituto. L’adesione consentirà inoltre di avvicinarsi ai progetti di ricerca astronomica, prendere parte alle iniziative editoriali e culturali, tra cui quelle legate alla rivista Astronomica, e partecipare a occasioni di incontro e approfondimento con appassionati, astrofili e ricercatori. Particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie e ai giovani, attraverso formule associative agevolate per i minorenni. Per iscriversi non sarà necessario possedere un telescopio né disporre di precedenti conoscenze scientifiche: le attività sono pensate anche per chi desidera avvicinarsi per la prima volta all’astronomia, partendo dalla curiosità e dall’interesse per il cielo.

Corso di Astronomia 2026-2027: dalle origini della scienza ai segreti del Sistema Solare

Tra le principali iniziative della nuova stagione figura il Corso di Astronomia 2026-2027, un percorso formativo che accompagnerà i partecipanti attraverso le conoscenze fondamentali della disciplina, la storia delle scoperte scientifiche e l’osservazione diretta dei corpi celesti. Il calendario prenderà avvio il 21 novembre 2026 con l’inaugurazione della Biblioteca “Camille Flammarion” e del Fondo Tronfi AAS, appuntamento che coinciderà con l’apertura del programma associativo. Il primo incontro espressamente dedicato alla formazione astronomica è previsto per il 3 dicembre, quando sarà affrontata la Storia dell’Astronomia, attraverso un percorso dedicato alle grandi scoperte e ai protagonisti che hanno trasformato la conoscenza dell’Universo. L’11 dicembre si svolgerà invece la Cena di Natale, associata alla ricorrenza della fondazione AAS, un momento conviviale dedicato alla storia e alle attività dell’Istituto. Il programma proseguirà nel 2027 con un calendario di approfondimenti che toccherà diversi settori delle scienze astronomiche. Il 15 gennaio è prevista la presentazione del libro “La Geometria dei Punti Materiali” di Franco Francia e l’incontro dedicato alla Grandezza Fondamentali, con un approfondimento sulla geometria e sui suoi aspetti fondamentali. Il 29 gennaio sarà invece la volta del Sistema Solare, con una lezione dedicata al Sole, ai pianeti e agli altri corpi che popolano il sistema planetario. Il 12 febbraio l’attenzione si concentrerà sul Sole e sulla Luna, attraverso l’analisi delle loro caratteristiche, dei fenomeni che li riguardano e delle tecniche di osservazione. Il 26 febbraio il corso affronterà la Cosmologia, con un incontro dedicato all’origine, alla struttura e all’evoluzione dell’Universo. Il percorso proseguirà il 12 marzo con una lezione su Comete e Asteroidi, per approfondire le caratteristiche dei piccoli corpi del Sistema Solare e comprenderne l’importanza scientifica. Si tratta di argomenti che permetteranno di passare progressivamente dall’osservazione degli oggetti celesti più familiari alla comprensione di fenomeni e strutture che riguardano l’intero Universo.

Osservazioni Deep Sky e astronautica: il programma della primavera 2027

Una delle esperienze pratiche più significative del calendario è prevista per il 24 marzo 2027, con l’appuntamento dedicato alle riprese Deep Sky in remoto con l’Osservatorio Fiammetta. L’attività consentirà di conoscere le modalità di osservazione e acquisizione delle immagini astronomiche attraverso gli strumenti dell’Istituto, introducendo i partecipanti a una dimensione operativa della disciplina. Il 9 aprile sarà invece dedicato alla Storia dell’Astronautica, con un percorso che ripercorrerà le prime imprese spaziali e arriverà alle moderne missioni di esplorazione, collegando la conoscenza scientifica del cosmo allo sviluppo delle tecnologie che hanno reso possibile l’accesso allo spazio. Il 17 aprile si svolgerà il Viseggi Open Day, una giornata dedicata alla conoscenza del Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi e delle strutture che ospitano le attività dell’Istituto. L’iniziativa permetterà di approfondire il ruolo del complesso scientifico nell’ambito della divulgazione e della ricerca astronomica. Il 30 aprile il programma entrerà ulteriormente negli aspetti tecnici dell’osservazione con la lezione “Ottiche e Montature”, dedicata al funzionamento dei telescopi, degli strumenti ottici e delle montature astronomiche. L’incontro rappresenterà un passaggio importante per comprendere le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate nell’osservazione del cielo.

Dai suoni dell’Universo alle costellazioni: le attività di maggio a Monte Viseggi

Il calendario formativo si concluderà nel mese di maggio con tre appuntamenti dedicati ad aspetti differenti dell’astronomia. Il 7 maggio si terrà l’incontro “La Sonificazione e i Suoni dell’Universo”, un approfondimento su come i dati astronomici possano essere trasformati in suoni, offrendo una modalità alternativa di rappresentazione e conoscenza dei fenomeni cosmici. Il 21 maggio sarà invece dedicato alle costellazioni e all’orientamento nel cielo a Viseggi, con un’attività finalizzata a riconoscere le principali configurazioni stellari e individuare gli oggetti celesti osservabili. L’ultimo appuntamento del corso è fissato per il 28 maggio 2027, quando si svolgerà il corso pratico con i telescopi a Viseggi. La giornata consentirà di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i mesi precedenti, passando dagli approfondimenti teorici all’esperienza diretta con gli strumenti astronomici. L’iniziativa rappresenterà la conclusione di un percorso che, partendo dalla storia dell’astronomia e dalle caratteristiche dei corpi celesti, arriverà all’utilizzo delle apparecchiature e all’osservazione sul campo.

Ricerca astronomica, un corso avanzato nelle Specole di Monte Viseggi

Accanto al programma formativo generale, l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini metterà a disposizione anche un Corso avanzato di ricerca astronomica, rivolto a coloro che desiderano approfondire ulteriormente le tecniche di osservazione e le attività scientifiche. Il percorso si svolgerà presso le Specole di Monte Viseggi, con incontri e attività da concordare. L’obiettivo sarà consentire ai partecipanti di avvicinarsi agli aspetti più specialistici della disciplina, attraverso esperienze direttamente collegate all’osservazione astronomica e alla ricerca. L’attività formativa si inserisce nel più ampio lavoro scientifico che l’Istituto porta avanti presso il Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi, dove osservatori astronomici, strumentazioni dedicate e progetti di monitoraggio costituiscono gli strumenti attraverso i quali vengono sviluppate iniziative di studio e ricerca. Queste attività sono realizzate anche in collaborazione con importanti realtà scientifiche nazionali e internazionali, affiancando alla divulgazione un impegno rivolto alla produzione e all’approfondimento delle conoscenze astronomiche.

La Biblioteca Astronomica “Camille Flammarion” e il Fondo Librario “Alberto Tronfi”

L’inaugurazione del 21 novembre avrà un significato particolare anche per il patrimonio bibliografico dell’Istituto. La riapertura della rinnovata Biblioteca Astronomica “Camille Flammarion” e la presentazione del Fondo Librario “Alberto Tronfi” rappresenteranno infatti due momenti centrali dell’incontro nella sede di Via Pietro Beghi. Le iniziative si inseriscono nell’impegno dell’associazione per la conservazione e la valorizzazione della cultura scientifica, una componente che affianca le attività didattiche, le osservazioni astronomiche e la ricerca. L’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, riconosciuto dal Ministero della Cultura tra gli Istituti Culturali, opera sul territorio dal 1978 e riunisce in un’unica realtà attività di divulgazione, formazione, tutela del patrimonio culturale e ricerca scientifica. La presentazione del secondo numero della rivista Astronomica contribuirà a illustrare anche il versante editoriale di questo impegno, attraverso una pubblicazione dedicata alla diffusione della cultura scientifica.

La Spezia, sabato 21 novembre l’apertura della nuova stagione associativa

La nuova campagna di tesseramento sarà presentata ufficialmente sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 18:30, presso la sede centrale dell’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, in Via Pietro Beghi 21, alla Spezia. L’appuntamento sarà aperto alla cittadinanza e rivolto a giovani, famiglie, studenti, appassionati e persone interessate a conoscere le attività astronomiche dell’Istituto. Durante la serata sarà possibile ricevere informazioni sul percorso formativo, sulle iniziative culturali e scientifiche previste per il nuovo anno e procedere direttamente all’iscrizione per il 2027, con la quota associativa annuale fissata a 40 euro.