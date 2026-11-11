La Spezia, il Ministero della Cultura finanzia l’Istituto Astrofili Spezzini: oltre 8.400 euro per ricerca e divulgazione scientifica

Un importante riconoscimento per la cultura scientifica della Spezia e per le attività di ricerca e divulgazione astronomica sviluppate sul territorio. L’Istituto Culturale Astrofili Spezzini® APS figura tra i beneficiari dei contributi annuali assegnati dal Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, ottenendo un finanziamento di 8.481,77 euro per il 2026. Le risorse, assegnate ai sensi dell’articolo 8 della Legge 534/1996, sono destinate al sostegno delle istituzioni culturali impegnate in attività continuative di interesse pubblico, con particolare riferimento alla ricerca, alla conservazione del patrimonio, alla produzione scientifica e alla diffusione della conoscenza. Per l’Istituto spezzino, fondato nel 1978, il contributo rappresenta un risultato significativo nel percorso di consolidamento delle proprie attività e del ruolo acquisito nel panorama culturale e scientifico locale. Un riconoscimento che valorizza il lavoro sviluppato negli anni attraverso strutture permanenti, progetti di ricerca, iniziative formative e collaborazioni con istituzioni scientifiche nazionali e internazionali.

Il Parco Scientifico di Monte Viseggi e le tre specole astronomiche

Uno dei principali punti di riferimento dell’attività dell’Istituto è il Parco Scientifico di Monte Viseggi®, una struttura dedicata alla ricerca, all’osservazione astronomica e alla divulgazione scientifica. Il complesso ospita tre specole astronomiche, attraverso le quali vengono sviluppate attività di osservazione e programmi di interesse scientifico. Il Parco costituisce una componente fondamentale del patrimonio di infrastrutture e competenze dell’associazione, che nel corso degli anni ha affiancato alla tradizionale passione per l’astronomia un’attività sempre più articolata nel campo della ricerca e della formazione. Accanto alle strutture osservative opera la Biblioteca astronomica “Camille Flammarion”, parte del patrimonio culturale dell’Istituto. La realtà associativa dispone inoltre di una sede culturale nel centro della Spezia, dotata di segreteria, spazi bibliotecari e un auditorium destinato a conferenze, incontri pubblici e attività formative. Questa organizzazione consente di integrare le attività scientifiche con la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, offrendo alla cittadinanza e alle scuole luoghi permanenti dedicati alla conoscenza, all’approfondimento e alla partecipazione.

Dalla ricerca sugli asteroidi allo studio delle meteore: le attività scientifiche dell’Istituto

L’attività dell’Istituto Culturale Astrofili Spezzini non si limita all’osservazione del cielo e all’organizzazione di iniziative divulgative. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuto anche il settore della ricerca astronomica, attraverso la partecipazione dell’Osservatorio a programmi scientifici e lo sviluppo di collaborazioni nazionali e internazionali. Tra gli ambiti di attività figurano il monitoraggio degli asteroidi, l’osservazione delle meteore e la partecipazione a programmi di ricerca astronomica. A questi settori si affianca il rilevamento di fenomeni geofisici, che amplia il campo d’intervento dell’Istituto oltre l’astronomia osservativa. La crescita delle collaborazioni scientifiche rappresenta uno degli elementi più rilevanti del percorso intrapreso dall’associazione, permettendo di mettere a disposizione dei progetti di ricerca le strutture e le competenze sviluppate sul territorio spezzino.

La collaborazione con l’INGV per il monitoraggio sismico e ionosferico

Un ruolo significativo nell’attività scientifica dell’Istituto è ricoperto dalla collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attraverso la quale sono state realizzate infrastrutture dedicate al monitoraggio sismico e ionosferico. Si tratta di un ambito di ricerca che affianca le tradizionali attività astronomiche e testimonia l’ampliamento delle competenze scientifiche sviluppate dall’Istituto nel corso del tempo. La realizzazione di queste infrastrutture costituisce anche un esempio dell’impiego delle tecnologie e delle capacità di osservazione al servizio del territorio, attraverso attività che coinvolgono discipline scientifiche differenti.

Divulgazione scientifica, scuole e formazione delle nuove generazioni

Accanto alla ricerca, uno degli obiettivi centrali dell’Istituto rimane la diffusione della cultura scientifica, attraverso iniziative rivolte al territorio e alle nuove generazioni. Le attività comprendono progetti scolastici, conferenze, eventi pubblici e percorsi formativi, finalizzati a rendere accessibili le conoscenze astronomiche e scientifiche e a favorire occasioni di approfondimento e partecipazione. Particolare attenzione viene dedicata anche all’inclusione, nell’ambito di un impegno che considera la divulgazione uno strumento per avvicinare la comunità alla ricerca e alla conoscenza dei fenomeni naturali. La presenza di spazi bibliotecari, strutture osservative e ambienti destinati agli incontri permette all’Istituto di sviluppare queste iniziative attraverso diverse modalità, collegando l’attività didattica all’esperienza diretta dell’osservazione e all’approfondimento culturale.

Il finanziamento del Ministero della Cultura e i requisiti per il riconoscimento

Il contributo di 8.481,77 euro assegnato per il 2026 assume un significato che va oltre il sostegno economico alle attività istituzionali dell’associazione. L’accesso ai finanziamenti previsti dall’articolo 8 della Legge 534/1996 è infatti subordinato al possesso di specifici requisiti riguardanti la continuità delle attività svolte, la rilevanza dei servizi culturali offerti, l’impegno nella ricerca e la programmazione delle iniziative. L’inserimento dell’Istituto tra i beneficiari dei contributi ministeriali rappresenta quindi un riconoscimento istituzionale del percorso scientifico e culturale sviluppato dalla realtà spezzina, che ha progressivamente consolidato le proprie strutture e ampliato i settori di attività.

Il presidente Luigi Sannino: “un riconoscimento al lavoro delle persone”

A sottolineare il valore del finanziamento è il presidente dell’Istituto, Luigi Sannino, che evidenzia il significato del sostegno ministeriale e il contributo delle persone impegnate quotidianamente nelle attività associative. “Questo contributo rappresenta per noi molto più di un sostegno economico – dichiara il presidente Luigi Sannino –. È la conferma che il lavoro scientifico, culturale e divulgativo che portiamo avanti dalla Spezia viene preso in considerazione e sostenuto a livello ministeriale. Un Istituto Culturale non è fatto soltanto di strutture, biblioteche, strumenti scientifici e progetti, ma soprattutto di persone. Sono i nostri soci, volontari e collaboratori a rendere possibile tutto questo, mettendo quotidianamente a disposizione tempo, competenze e passione. Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire, attraverso la nostra attività, alla valorizzazione culturale della Spezia e della sua provincia. Dimostriamo che anche una realtà nata dalla passione per l’astronomia può costruire negli anni un percorso capace di ottenere attenzione e sostegno dalle istituzioni nazionali. Questo risultato appartiene a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nel nostro progetto”.

Gli obiettivi futuri: rafforzare Monte Viseggi e sviluppare nuove collaborazioni scientifiche

Il finanziamento ministeriale contribuirà a sostenere le attività istituzionali dell’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, nell’ambito di un percorso orientato al consolidamento delle strutture e all’ulteriore sviluppo delle iniziative scientifiche e culturali. Tra gli obiettivi figura il rafforzamento del Parco Scientifico di Monte Viseggi come punto di riferimento territoriale per la ricerca astronomica, la geofisica, la divulgazione scientifica e l’educazione. L’Istituto intende inoltre proseguire nello sviluppo delle infrastrutture e delle collaborazioni scientifiche, mantenendo un impegno costante nell’organizzazione di iniziative culturali e formative. Una particolare attenzione continuerà a essere rivolta alla valorizzazione della Biblioteca astronomica “Camille Flammarion” e della sede cittadina, considerate luoghi di formazione, incontro e diffusione della conoscenza. Il percorso futuro resterà legato alla città della Spezia e alla sua provincia, con il contributo dei soci, dei volontari e dei collaboratori che costituiscono il nucleo dell’attività dell’Istituto e ne sostengono i progetti scientifici e culturali.