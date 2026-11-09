La stagione degli uragani atlantici è conclusa? Così El Niño ha bloccato i tropici nel 2026

Gli esperti di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, hanno dichiarato conclusa l’attività tropicale per la stagione degli uragani atlantici 2026, con tre settimane di anticipo rispetto alla chiusura ufficiale, fissata per il 30 novembre. “Sebbene sia ancora possibile la formazione di tempeste tropicali in questo periodo, le configurazioni meteorologiche attuali ci portano a ritenere che gli Stati Uniti non subiranno ulteriori impatti diretti da fenomeni tropicali quest’anno. Si tratta di una conclusione insolitamente tranquilla per una stagione che ha smentito le previsioni, battendo un record che resisteva da 121 anni”, ha affermato Alex DaSilva, esperto capo per gli uragani di AccuWeather.

La stagione si è distinta per la scarsa attività, con 10 tempeste a cui è stato assegnato un nome: il numero più basso dal 2014, quando se ne registrarono solo otto. È stata inoltre la prima volta dal 1925 che si è verificato un solo uragano nell’intera stagione: l’uragano Isaias, che a ottobre ha colpito la Florida Panhandle come tempesta di categoria 2, causando danni significativi. Si è trattato, appunto, del primo uragano stagionale più tardivo degli ultimi 121 anni.

Previsioni al ribasso a causa dell’influenza di El Niño

A marzo, le previsioni di AccuWeather indicavano la formazione di un numero compreso tra 11 e 16 tempeste con nome. Tuttavia, con l’instaurarsi di un fenomeno El Niño – che si è intensificato molto più rapidamente e precocemente del solito – le stime sono state riviste a metà agosto, scendendo a un intervallo di 8-11 tempeste con nome, 3-4 uragani e 1-2 uragani maggiori (categoria pari o superiore a 3); previsioni ulteriormente ridotte nel mese di settembre. “La stagione degli uragani atlantici 2026 è stata tutt’altro che tipica; El Niño ha giocato un ruolo determinante nel limitare l’attività tropicale in tutto l’Atlantico”, ha spiegato DaSilva. El Niño, infatti, incrementa il wind shear (variazione della velocità o della direzione del vento) sull’Atlantico, un fattore che tende a disgregare le tempeste in fase di formazione, arrivando in alcuni casi a impedirne del tutto lo sviluppo.

Arthur e Bertha causano inondazioni ed erosione lungo le coste del Golfo

La stagione è iniziata a metà giugno, quando la tempesta tropicale Arthur ha toccato terra vicino a Matagorda Bay, in Texas, provocando inondazioni lungo tutta la Costa del Golfo. Secondo le stime di AccuWeather, i danni complessivi e le perdite economiche causati da Arthur ammontano a una cifra compresa tra i 4 e i 6 miliardi di dollari. A luglio è seguita la tempesta tropicale Bertha, che ha toccato terra due volte lungo la Costa del Golfo – prima in Louisiana e poi in Texas – causando inondazioni ed erosione delle spiagge. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, Cristobal e Dolly sono rimaste per lo più in mare aperto. Successivamente, Edouard ha toccato terra vicino a Johnson Bayou, in Louisiana, innescando emergenze legate a inondazioni improvvise nel sud-est del Texas, con precipitazioni che hanno raggiunto quasi i 500 millimetri nell’area di Kountze.

Un periodo senza uragani da record

Nonostante la formazione di diverse tempeste, nessuna di esse si è trasformata in uragano. A metà settembre, la tempesta Fay ha raggiunto un’intensità massima di 112km/h, appena 6 km/h in meno rispetto alla soglia necessaria per essere classificata come uragano di categoria 1. Il primo record è stato stabilito a settembre: per la prima volta in 112 anni, l’Atlantico non ha registrato alcun uragano fino al 21 settembre. Verso la fine del mese, Gonzalo si è formato al largo dell’Africa, vicino alle isole di Capo Verde, seguito il 28 settembre da Hanna, a nord-est delle Bermuda; tuttavia, nessuno dei due è diventato un uragano.

Isaias: l’unico uragano della stagione

Il periodo di assenza di uragani si è concluso l’8 ottobre, quando Isaias è diventato il primo uragano della stagione nell’Atlantico, battendo un primato che resisteva da 121 anni: si è trattato, infatti, del primo uragano a formarsi così tardi nella stagione. Nel Golfo, la tempesta ha incontrato un’area caratterizzata da un minore “wind shear” (variazione della velocità o della direzione del vento), che le ha permesso di intensificarsi rapidamente fino a diventare un uragano di categoria 3, con venti sostenuti che hanno raggiunto i 193km/h. Nell’Okaloosa County, in Florida, sono state disposte evacuazioni obbligatorie; Isaias ha poi toccato terra vicino a Destin, in Florida, venerdì 9 ottobre, come uragano di categoria 2.

A Oriole Beach è stata registrata una raffica di vento di 188km/h, mentre a Panama City Beach lo storm surge (innalzamento di marea) ha raggiunto un’altezza di 1,68 metri. In alcune zone della Florida Panhandle, gli accumuli di pioggia hanno superato i 200 millimetri. Isaias ha poi dato origine a tornado in Georgia e nelle Caroline. Il sistema ha contribuito alla formazione di oltre 20 tornado e ha causato, indirettamente, la morte di otto persone. Secondo le stime preliminari di AccuWeather, i danni complessivi e le perdite economiche provocati da Isaias ammontano a una cifra compresa tra i 16 e i 20 miliardi di dollari.

Attività di fine stagione

Il 21 ottobre, un sistema meteorologico extratropicale (noto come “nor’easter”) ha assunto caratteristiche tropicali sopra la Corrente del Golfo, trasformandosi nella tempesta subtropicale Josephine, la decima tempesta della stagione a ricevere un nome. In seguito, il sistema ha lambito il Canada atlantico. Ancora il 3 novembre, i meteorologi di AccuWeather monitoravano la possibile formazione di fenomeni tropicali o subtropicali nell’area tra le Bahamas e le Bermuda; tuttavia, le condizioni favorevoli a tale sviluppo sono ormai venute meno.

Nel frattempo, un’attività ciclonica incessante nel Pacifico

Lo stesso fenomeno di El Niño che ha limitato l’attività nell’Atlantico ha invece intensificato quella nel Pacifico orientale, portando a superare i record stagionali di uragani. Rachel ha portato piogge e mareggiate nel sud della California, mentre Vance è diventato l’undicesimo uragano maggiore della stagione in quel bacino. Al 3 novembre, i bacini del Pacifico centrale e orientale avevano registrato 24 tempeste con nome, inclusi 13 uragani. Gli uragani Lala, Lowell e Nolo hanno provocato piogge torrenziali alle Hawaii, mentre Polo e Simon hanno colpito il Messico, convogliando flussi di umidità tropicale verso il sud-ovest degli Stati Uniti. Le stagioni degli uragani nell’Atlantico e nel Pacifico si concludono ufficialmente il 30 novembre.