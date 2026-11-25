La stagione degli uragani del 2026, che si conclude ufficialmente il 30 novembre, sarà ricordata negli annali della meteorologia come un anno di netti contrasti tra l’Oceano Atlantico e il Pacifico, una dinamica classica innescata dalla presenza di un fenomeno di El Niño molto intenso. L’attività nettamente inferiore alla norma registrata nell’intero bacino atlantico è stata infatti ampiamente compensata da un’attività ben al di sopra della media nel Pacifico, culminata con 2 gravi disastri dichiarati alle Hawaii. A tracciare il bilancio ufficiale è la NOAA, l’agenzia federale statunitense che monitora oceani e atmosfera, sottolineando l’importanza delle previsioni a lungo termine nella gestione delle emergenze. “L’impareggiabile capacità di previsione e la competenza scientifica della NOAA hanno fornito gli allarmi precoci necessari per proteggere vite umane e proprietà in questa stagione degli uragani“, ha dichiarato Neil Jacobs, amministratore della NOAA. “Ciò ha incluso la previsione accurata, con mesi di anticipo, del fortissimo El Niño di quest’anno, che ci ha fornito le informazioni critiche di cui avevamo bisogno per prevedere con precisione questa stagione“.

Atlantico sotto la media ma colpito dall’uragano Isaias

Nel corso del 2026 il bacino atlantico ha generato complessivamente 10 tempeste tropicali denominate, ma di queste soltanto 1, Isaias, ha raggiunto lo status di uragano. Isaias si è rivelato anche l’unico grande uragano della stagione, toccando venti sostenuti massimi di 193 km/h. Si tratta di numeri decisamente contenuti rispetto alla media storica del bacino, che conta solitamente 14 tempeste denominate con venti pari o superiori a 63 km/h, 7 uragani con venti da almeno 119 km/h e 3 grandi uragani con raffiche da almeno 179 km/h. L’esordio stagionale è avvenuto il 17 giugno con la tempesta tropicale Arthur nei pressi della costa del Texas, una data in linea con la media climatica. Nonostante la breve durata, i suoi residui hanno provocato piogge torrenziali, inondazioni diffuse nel Sud-Est degli Stati Uniti e numerosi tornado.

È trascorso poi oltre un mese prima della formazione di Bertha, sviluppata il 20 luglio lungo la costa settentrionale del Golfo del Messico e caratterizzata da forti venti in quota che hanno causato mareggiate e allagamenti costieri dalla Florida alla Louisiana. L’evento più significativo dell’anno per gli Stati Uniti si è però verificato il 9 ottobre, quando l’uragano Isaias ha toccato terra nei pressi di Destin, in Florida, come sistema di 2ª categoria, diventando il 1° uragano a colpire gli Stati Uniti continentali dopo Milton nell’ottobre 2024. Isaias ha provocato una violenta onda di tempesta a Panama City Beach, piogge alluvionali e raffiche distruttive su gran parte del Sud-Est americano. “Nonostante sia stata una stagione relativamente tranquilla nel complesso, questa stagione degli uragani è stato un chiaro esempio del messaggio che ripetiamo spesso: basta una sola tempesta per renderla una brutta stagione“, ha commentato Ken Graham, direttore del National Weather Service della NOAA.

Record storico nel Pacifico e doppia emergenza alle Hawaii

Decisamente opposto lo scenario nell’Oceano Pacifico, dove la combinazione dei bacini orientale e centrale ha dato vita alla stagione degli uragani più attiva mai registrata. L’indice ACE, che misura l’energia ciclonica accumulata combinando intensità e durata dei sistemi, ha raggiunto nel Pacifico il valore record di 359,5, superando il precedente primato di 318 stabilito nel 2018. Nel solo Pacifico orientale si sono formate 20 tempeste denominate, di cui 10 diventate uragani e 8 grandi uragani, contro una media di 15 tempeste, 8 uragani e 4 grandi uragani. Il sistema più violento è stato l’uragano Polo, nato il 20 settembre e capace di toccare terra prima nella Bassa California il 28 settembre come tempesta di 2ª categoria e poi vicino a Guaymas, in Messico, il 29 settembre come sistema di 1ª categoria. Al suo apice Polo ha fatto registrare una pressione centrale minima di 892 mb, il 2° valore più basso mai osservato nel Pacifico orientale dopo gli 872 mb dell’uragano Patricia nel 2015.

Anche il Pacifico centrale ha vissuto mesi drammatici, osservando 8 cicloni tropicali rispetto alla media di 4 o 5, con 3 uragani che hanno avuto un impatto diretto sulle isole Hawaii. Lo stato americano ha trascorso un totale record di 228 ore sotto allerta o avviso di ciclone tropicale, il dato più alto dal 1985. Il 16 agosto l’uragano Lala ha sfiorato la Big Island scatenando onde distruttive e inondazioni catastrofiche tra Honolulu, Hawaii e Maui, portando alla dichiarazione di grave disastro federale. Alla fine di agosto l’uragano Lowell ha colpito Kauai e Maui causando una 2ª dichiarazione di disastro e segnando il 1° impatto diretto su Kauai dai tempi dell’uragano Iniki nel 1992. A settembre, infine, l’uragano Nolo ha raggiunto la 4ª categoria portando 2 nuove ondate di alluvioni sull’arcipelago pur senza toccare terra.

Nuovi modelli di intelligenza artificiale e droni negli uragani

La stagione 2026 ha segnato anche una svolta tecnologica nelle previsioni meteorologiche grazie all’introduzione da parte della NOAA di 3 nuovi modelli operativi guidati dalla superintelligenza, che hanno fornito traiettorie e stime di intensità con maggiore anticipo e precisione. Il National Hurricane Center ha inoltre adottato un nuovo cono grafico di previsione che include gli avvisi per i venti di tempesta e uragano anche nelle aree interne, migliorando la preparazione delle comunità lontane dalla costa. “L’uragano Isaias è un esempio lampante dell’impressionante affidabilità degli strumenti di previsione della NOAA, poiché questi modelli hanno catturato con maggiore precisione l’approdo della tempesta sul Florida Panhandle“, ha aggiunto Graham. “I nostri modelli, combinati con l’impegno, la conoscenza e l’esperienza dei nostri previsori, sono stati fondamentali per proteggere vite umane e proprietà, e siamo entusiasti di analizzare i risultati in maggiore profondità“.

Sul fronte della ricerca sul campo, gli aerei cacciatori di uragani della NOAA hanno compiuto un numero di missioni di ricognizione nel Pacifico mai visto in 50 anni di servizio. Complessivamente nei 2 bacini i velivoli hanno volato per oltre 440 ore di missione, attraversando l’occhio dei cicloni per 75 volte e rilasciando più di 1.200 strumenti scientifici, inclusi 532 profili da dropsonde analizzati dai ricercatori di Miami. Per la 1ª volta nel 2026 i modelli operativi hanno inoltre integrato i dati raccolti dai droni autonomi Black Swift SØ: ne sono stati lanciati 24 direttamente dentro gli uragani, tra cui 8 in Polo, 5 in Isaias e 4 in Lala. Dopo il passaggio di Isaias, infine, la NOAA ha effettuato rilievi aerei e marittimi per valutare i danni e mappare i fondali vicino a Pensacola Bay, mentre nei primi mesi del prossimo anno il National Hurricane Center pubblicherà i rapporti completi dedicati a ciascuna tempesta della stagione.