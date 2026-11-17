Da oltre 2 anni gli appassionati di astronomia e gli osservatori di tutto il mondo scrutano il cielo notturno con il fiato sospeso in attesa di un evento cosmico rarissimo. Si tratta della comparsa improvvisa di una nuova luce brillante, generata da una delle esplosioni più cataclismiche conosciute nell’universo: una nova. La protagonista di questa lunga attesa è T Coronae Borealis, conosciuta anche come la “stella fiammeggiante”, “Blaze Star”, un sistema stellare che sembra aver accumulato un leggero ritardo rispetto alle tabelle di marcia ipotizzate dagli scienziati. Capire perché questo spettacolo celeste non si sia ancora manifestato permette di scoprire i complessi meccanismi che regolano la vita e le interazioni delle stelle nello Spazio. Nonostante l’incertezza sulle tempistiche esatte, la comunità scientifica concorda sul fatto che il fenomeno sia ormai imminente e pronto a trasformare temporaneamente la geografia delle nostre costellazioni.

Che cos’è davvero la stella fiammeggiante

A differenza di quanto il suo soprannome possa suggerire, T Coronae Borealis, spesso abbreviata dagli esperti in T CrB, non è un singolo astro solitario. Si tratta in realtà di un sistema binario composto da 2 stelle estremamente diverse tra loro che danzano l’una attorno all’altra: una nana bianca molto densa e una gigante rossa ormai espansa. Nel corso di un ciclo che dura circa 80 anni, l’intensa forza di gravità della nana bianca strappa continuamente materiale gassoso alla sua compagna più grande, accumulandolo sulla propria superficie fino al raggiungimento di una soglia critica. Una volta superato questo limite, si innesca una violenta esplosione termonucleare di superficie chiamata nova, che fa aumentare la luminosità del sistema di circa mille volte rispetto al normale prima che la situazione torni lentamente alla calma e il ciclo ricominci da capo.

Perché è così difficile prevedere il momento dell’esplosione

L’ultima volta che la luce di questa esplosione ha raggiunto la Terra era il 1946, un dato storico che colloca il periodo attuale esattamente all’interno della finestra temporale prevista per il nuovo evento. Tuttavia, gli astrofisici della Louisiana State University e della NASA spiegano che calcolare la data precisa del fenomeno è un’impresa quasi impossibile, paragonabile alle difficoltà delle previsioni meteorologiche. I ricercatori sanno con certezza che il gas si sta accumulando da 80 anni e che la massa critica per innescare la reazione è ormai vicinissima, ma non dispongono di strumenti abbastanza precisi per misurare l’esatto tasso di trasferimento della materia né la massa esatta necessaria per l’innesco. Inoltre, la luce intensa emessa dalla gigante rossa oscura quasi completamente la piccola nana bianca, impedendo di rilevare con precisione la temperatura e la pressione del gas sulla sua superficie. Anche alcuni episodi recenti di oscuramento e improvviso aumento di luminosità avevano fatto pensare a un’imminente eruzione, rivelandosi poi semplici fluttuazioni preliminari, anche se gli scienziati ritengono altamente improbabile che si debba attendere oltre il 2030.

Cosa succederà nel cielo quando la luce arriverà sulla Terra

Non ci saranno preavvisi visivi prima che il lampo dell’esplosione raggiunga il nostro pianeta, fatta eccezione per un possibile segnale anticipatore nella banda dei raggi X. Per non farsi cogliere impreparati, una rete globale di astrofili mantiene T Coronae Borealis sotto osservazione costante, controllandola ogni 1 o 2 minuti. Non appena il sistema mostrerà un incremento di luminosità di circa 1 magnitudine, partirà un’allerta mondiale nell’arco di pochi minuti, attivando immediatamente i programmi di osservazione dei grandi telescopi terrestri e spaziali. Una volta avviata la reazione nucleare incontrollata, il picco di brillantezza verrà raggiunto in meno di 1 giorno. La stella passerà dalla sua normale magnitudine di +10, completamente invisibile a occhio nudo, fino a raggiungere una magnitudine di +1,7, diventando improvvisamente più luminosa della Stella Polare. Questo bagliore visibile a occhi nudo durerà soltanto un paio di giorni nei cieli bui, per poi affievolirsi al punto da non essere più rilevabile nemmeno con un binocolo nel giro di circa 1 settimana, lasciando però una scia osservabile per mesi o anni nelle bande radio, nei raggi X e nei raggi gamma.

Dove cercare questo spettacolo celeste

Per chi desidera tentare l’osservazione o semplicemente individuare la zona di cielo interessata, T Coronae Borealis si trova nella costellazione della Corona Boreale, situata tra le costellazioni di Ercole e del Boote, molto vicino alla stella Epsilon Coronae Borealis che ha una magnitudine di +4,28. Durante le serate di novembre, questa porzione di cielo è visibile nelle prime ore dopo il tramonto, prima di scendere temporaneamente sotto l’orizzonte per poi riemergere a Nord-Est nelle ore che precedono l’alba. Tenere d’occhio questo angolo di firmamento potrebbe regalare la visione di una stella che sembrerà nascere dal nulla, offrendo uno spettacolo astronomico che si ripete una sola volta nella vita.